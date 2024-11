Bilan des activités 2023-2024 de La Financière agricole du Québec - Capitale-Nationale : Un accompagnement soutenu auprès des entreprises agricoles

LÉVIS, QC, le 14 nov. 2024 /CNW/ - La Financière agricole du Québec a dévoilé le bilan 2023‑2024 de ses activités en matière de financement, d'assurance et de protection du revenu auprès des entreprises agricoles et agroalimentaires de la Capitale-Nationale. Ces informations découlent du rapport annuel pour l'exercice financier s'étant terminé le 31 mars 2024.

Programmes de financement au service des entreprises agricoles et forestières

Près de 29,3 millions de dollars en garanties de prêts dont : 13,5 millions de dollars aux entreprises horticoles et laitières

85 projets admissibles à une aide financière dans le cadre du Programme Investissement Croissance Durable

Aide financière adaptée à la réalité de la relève

27 subventions à des jeunes de la relève pour une somme de 710 000 dollars

Tarifications avantageuses en financement et en assurance

Programmes d'assurance et de protection du revenu diversifiés pour mieux gérer les risques

Près de 22 millions de dollars versés aux producteurs dans le cadre des différents programmes d'assurance et de protection du revenu couvrant la plupart des risques auxquels font face les entreprises agricoles Assurance récolte (ASREC) (saison 2023) 329 clients assurés Indemnités totales de 5,9 millions de dollars, dont 2,3 millions de dollars aux entreprises acéricoles Assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA) 252 clients assurés Compensations de 7,8 millions de dollars, principalement aux entreprises porcines Agri-stabilité (année de participation 2022) 426 participants Paiements de 2,1 millions de dollars Agri-Québec Plus (année de participation 2022) 334 participants Paiements de 187 000 dollars Agri-investissement (année de participation 2022) 551 participants Contributions gouvernementales de 1,2 million de dollars Agri-Québec (année de participation 2022) 461 participants Contributions gouvernementales de 4,6 millions de dollars



Les données présentées correspondent aux sommes versées au cours de l'année 2023. Dans ce contexte, pour les programmes AGRI, les interventions pour 2023 seront versées après la réception des données financières principalement au cours de l'année 2024.

Citations

« Face aux conditions climatiques difficiles et au contexte économique inflationniste, La Financière agricole a su démontrer son soutien aux productrices et aux producteurs agricoles par son agilité, son accompagnement et sa capacité d'adapter ses programmes. Pour une entreprise, nous sommes un partenaire stratégique par notre offre unique en matière de gestion des risques et en financement. Notre organisation poursuit sa mission pour une agriculture durable. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

« Notre soutien aux entreprises agricoles est plus qu'essentiel pour assurer la poursuite de leurs activités. Nos conseillers, forts de leur engagement et de leur professionnalisme, ont accompagné les producteurs tout au long de l'année. Notre soutien auprès des entreprises de la région démontre que notre priorité, c'est la clientèle. »

M. Driss Ourahou, directeur régional

La Financière agricole du Québec, c'est…

Une relation d'affaires avec près de 23 120 entreprises agricoles et forestières

Une offre de produits et de services de qualité en financement, en assurance et en protection du revenu

Avoir la relève agricole au cœur de ses priorités en lui offrant une aide financière directe et adaptée à sa réalité, dont près de 11,4 millions de dollars accordés à 501 jeunes de cette relève

Une équipe soucieuse des besoins des producteurs agricoles et des enjeux en agriculture comme le développement durable où 3 056 clients ont bénéficié d'une mesure de soutien spécifique aux pratiques agroenvironnementales ou socialement responsables

Participer à l'essor économique du Québec et de ses régions avec : des valeurs assurées s'élevant à 5,88 milliards de dollars et le versement de 2,79 milliards de dollars au cours des cinq dernières années dans le cadre de ses programmes de gestion des risques; un portefeuille de garanties de prêt et d'ouverture de crédit atteignant 7,03 milliards de dollars



