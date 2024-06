Bilan de session parlementaire : un gouvernement Legault fatigué et en perte de contrôle des finances publiques, dit l'opposition libérale

QUÉBEC, le 7 juin 2024 /CNW/ - La perte de contrôle des finances publiques confirmée par un déficit historique de 11 milliards de dollars lors du dernier budget caquiste, en mars dernier, aura marqué au fer rouge cette session parlementaire qui s'achève aujourd'hui, estime Marc Tanguay, chef de l'opposition officielle libérale.

Avec la CAQ, les Québécois sont doublement perdants : ils s'endettent collectivement tout en étant privés des services pour lesquels ils paient des impôts. Des milliards dépensés comme de l'argent de Monopoly, sans vision, sans reddition de compte et, donc, sans résultats, voilà le bilan du gouvernement de François Legault.

Pendant ce temps, l'équipe libérale a fait des propositions constructives pour bonifier les projets de loi en plus d'exiger des résultats du gouvernement caquiste. En plus de dénoncer la hausse de la taxe sur le gain en capital, l'opposition officielle s'est notamment démarquée en réclamant une consultation nationale sur l'avenir énergétique, en proposant la mise sur pied d'un poste de directeur parlementaire du budget et en réclamant un plan de retour à l'équilibre budgétaire.

« François Legault a perdu le contrôle des finances publiques. Son gouvernement caquiste a réussi l'exploit peu reluisant de creuser un trou budgétaire record de 11 milliards de dollars tout en échouant à offrir les services publics auxquels les Québécois ont droit. Comment la CAQ a-t-elle pu dépenser autant d'argent public sans régler quoi que ce soit de la crise en habitation, du manque de services en santé, de la pénurie de main-d'œuvre, du manque d'électricité, tout en abandonnant nos agriculteurs et nos PME? Clairement, la CAQ n'est pas le parti des finances publiques et encore moins de l'économie. »

-Marc Tanguay, chef de l'opposition officielle libérale et député de LaFontaine

