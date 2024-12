Bilan de session parlementaire : Le déclin financier et l'échec en santé de la CAQ n'épargnent pas l'Estrie, selon l'opposition officielle

QUÉBEC, le 9 déc. 2024 /CNW/ - Le déclin financier causé par le déficit record du gouvernement de la CAQ prive les citoyens de l'Estrie des services en santé auxquels ils ont droit et met en péril les services de francisation, dénonce le porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, André Fortin et son collègue André A. Morin, porte-parole en matière d'immigration, de francisation et d'intégration.

Le député libéral de Pontiac dresse un sombre bilan de la session parlementaire du gouvernement Legault qui s'est terminée ce vendredi. En santé, les patients de l'Estrie attendent en moyenne 3 heures 36 minutes avant d'être pris en charge aux urgences. « On est bien loin des 90 minutes promises par la CAQ en campagne électorale », dénonce M. Fortin. De plus, 1022 patients estriens sont en attente d'une chirurgie depuis plus d'un an et le ministre Dubé continue de modifier ses cibles et de repousser les échéances.

Au cours de la dernière session, la CAQ a également échoué dans son contrat moral avec les nouveaux arrivants en matière de francisation, selon le député libéral de l'Acadie, André A. Morin. Les nombreuses coupures de services dans les cours de francisation en Estrie sont une véritable catastrophe.

Devant l'accumulation des mauvaises décisions du gouvernement caquiste et la détérioration des services de francisation, l'opposition libérale a d'ailleurs acheminé une demande d'enquête du Commissaire à la langue française sur la question. L'État a la responsabilité, selon la Charte de la langue française, d'offrir l'apprentissage du français à tous, ce qui semble être de moins en moins le cas sous la gouverne de la CAQ et particulièrement en Estrie.

Le Commissaire a finalement refusé de faire enquête, se disant conscient de la problématique, et recommande un mécanisme de planification et de formation des groupes par le MIFI, le MEQ et les CSS. Une demande que réitère M. Morin depuis des mois au ministre.

« Un an, jour pour jour, après que l'on nous ait imposé, par bâillon, le Projet de loi no15 qui créait Santé Québec, les patients n'ont toujours pas plus de services. Au contraire! Non seulement la CAQ ne livre pas les services en santé depuis six ans en Estrie, mais elle en rajoute en imposant aujourd'hui des coupures de budget pour tenter de corriger sa gestion catastrophique des finances publiques. »

-André Fortin, député de Pontiac et porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé

« C'est un désastre. La CAQ a brisé le contrat moral qui existe entre l'État et les nouveaux arrivants. Alors que ceux-ci doivent déployer la volonté et les efforts nécessaires à leur intégration, le gouvernement du Québec doit être au rendez-vous afin de leur offrir les services requis pour y parvenir, au premier chef, les services de francisation. Présentement, le gouvernement caquiste va complètement dans la direction opposée en annulant des cours à la francisation dans la région de l'Estrie. »

- André A. Morin, député de l'Acadie et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration, de francisation et d'intégration

« Dans sa 7e année au pouvoir, François Legault a plongé le Québec dans une spirale de déclins. Déclin financier, avec un déficit record de plus de 11 milliards de dollars, et déclin des services publics, où les Québécois n'en ont jamais eu aussi peu pour leur argent. François Legault avait promis des résultats, mais avec lui, l'échec est devenu une habitude. La preuve est faite : ce gouvernement caquiste n'a ni plan, ni vision. Il a abandonné les régions et les créateurs de richesse au profit de taxes et de gaspillages. »

-Marc Tanguay, chef de l'opposition officielle et député de LaFontaine

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]