Bilan de session parlementaire : Le déclin financier et l'échec en santé de la CAQ n'épargnent pas l'Abitibi-Témiscamingue, selon André Fortin

QUÉBEC, le 9 déc. 2024 /CNW/ - Le déclin financier causé par le déficit record du gouvernement de la CAQ prive les citoyens de l'Abitibi-Témiscamingue des services en santé auxquels ils ont droit et malmène leur industrie minière, dénonce le porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé et en matière de ressources naturelles, André Fortin.

Le député libéral de Pontiac dresse un sombre bilan de la session parlementaire du gouvernement Legault qui s'est terminée ce vendredi. En santé, les patients de l'Abitibi-Témiscamingue attendent en moyenne 3 heures 25 minutes avant d'être pris en charge aux urgences. « On est bien loin des 90 minutes promises par la CAQ en campagne électorale », dénonce M. Fortin. De plus, 195 patients de la région sont en attente d'une chirurgie depuis plus d'un an et le ministre Dubé continue de modifier ses cibles et de repousser les échéances.

Au cours de la dernière session, la CAQ a également fait adopter le Projet de loi no 63, qui fait porter, sur les municipalités et les MRC, tout le fardeau de l'aménagement du territoire minier. « Visiblement, la CAQ n'a aucun respect envers les régions ressources comme l'Abitibi-Témiscamingue où l'industrie minière est omniprésente et très bien acceptée socialement depuis toujours. », déplore M. Fortin qui est aussi député responsable de la région pour le Parti libéral du Québec. De plus, le fait de changer les règles du jeu en cours de route risque de dissuader les entreprises minières à choisir le Québec pour leurs activités, s'inquiète ce dernier.

« Un an, jour pour jour, après que l'on nous ait imposé, par bâillon, le Projet de loi no15 qui créait Santé Québec, les patients n'ont toujours pas plus de services. Au contraire! Non seulement la CAQ ne livre pas les services en santé depuis six ans en Abitibi-Témiscamingue, mais elle en rajoute en imposant aujourd'hui des coupures de budget pour tenter de corriger sa gestion catastrophique des finances publiques. »

-André Fortin, député de Pontiac et porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé et en matière de ressources naturelles

« Dans sa 7e année au pouvoir, François Legault a plongé le Québec dans une spirale de déclins. Déclin financier, avec un déficit record de plus de 11 milliards de dollars, et déclin des services publics, où les Québécois n'en ont jamais eu aussi peu pour leur argent. François Legault avait promis des résultats, mais avec lui, l'échec est devenu une habitude. La preuve est faite : ce gouvernement caquiste n'a ni plan, ni vision. Il a abandonné les régions et les créateurs de richesse au profit de taxes et de gaspillages. »

-Marc Tanguay, chef de l'opposition officielle et député de LaFontaine

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]