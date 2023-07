Bilan de mi-saison 2023 en assurance récolte : région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

ALMA, QC, le 13 juill. 2023 /CNW/ - La Financière agricole du Québec présente le bilan de mi-saison en assurance récolte pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce bilan décrit les conditions climatiques et leurs effets sur les cultures produites dans cette région. Il fait également le point sur la survie à l'hiver des plantes pérennes et des abeilles ainsi que sur l'ensemencement, le développement des cultures annuelles et le déroulement des premières récoltes.

Faits marquants en date du 4 juillet

Quelques cas de gel hivernal affectant la survie de certains plants de céréales d'automne

Faible mortalité hivernale dans les colonies d'abeilles en raison du varroa

Affluence de la sauvagine au printemps plus faible que les dernières années

Conditions climatiques optimales pour l'avancement des opérations de semis et plantations

Gel tardif au stade de bourgeons ou en début de floraison dans certaines bleuetières les 22 mai et 4 juin derniers occasionnant des dommages importants

Rendement prévu de la première fauche de foin dans la normale grâce aux conditions de croissance favorables

En général, excellentes conditions pour le développement des cultures

Pour en connaître davantage sur l'état des cultures des différentes productions couvertes par le Programme d'assurance récolte, vous pouvez consulter l'État des cultures de la FADQ.

Citation

« Grâce aux observations recueillies sur le terrain, le bilan de mi-saison permet d'obtenir un portrait de l'évolution des cultures sur notre territoire. Les producteurs agricoles ayant connu une baisse de rendement ou de qualité de leurs récoltes peuvent compter sur le Programme d'assurance récolte ainsi que sur le professionnalisme et la diligence de notre personnel pour les accompagner dans leurs démarches. »

M. Yves Lefebvre, directeur territorial

