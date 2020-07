Bilan de mi-saison 2020 en assurance récolte : régions de Laval et des Laurentides

SAINT-EUSTACHE, QC, le 14 juill. 2020 /CNW Telbec/ - La Financière agricole du Québec présente le bilan de mi-saison en assurance récolte pour les régions de Laval et des Laurentides. Ce bilan décrit les conditions climatiques et leurs effets sur les cultures produites dans ces régions. Il fait également le point sur la survie à l'hiver des plantes pérennes, des abeilles, de l'ensemencement et du développement des cultures annuelles, ainsi que sur le déroulement des premières récoltes.

Faits marquants en date du 7 juillet

Saison caractérisée par un important déficit hydrique affectant la plupart des productions

Hiver hâtif et alternance de périodes de neige, de pluie, de redoux, de froid intense et de pluie verglaçante. Conditions hivernales variables

Gel hivernal affectant les céréales d'automne. Peu de dommages hivernaux dans les prairies

dommages hivernaux dans les prairies Récolte de sirop d'érable avec des rendements et une qualité dans la normale régionale

Peu de dommages hivernaux dans les fraisières

dommages hivernaux dans les fraisières Printemps hâtif et très sec. Peu de précipitations avec des températures froides en avril et mai permettant un avancement rapide des travaux aux champs

précipitations avec des températures froides en avril et mai permettant un avancement rapide des travaux aux champs Quelques gelées nocturnes tardives survenues au début mai

Présence d'une canicule à la fin du mois de mai (26 au 29 mai)

Gels au sol du début juin affectant le soya, le maïs-grain, les cultures maraîchères ainsi que les fleurs de fraises

Bon début de saison pour les pommiers

Traitement contre la brûlure bactérienne effectué dans les vergers malgré les faibles symptômes rapportés dans la région

Forts vents les 11 et 12 juin ayant affecté plusieurs cultures, dont les carottes

Sécheresse s'installant et persistant en mai et juin

Deuxième canicule présente du 17 au 24 juin

Première fauche de foin effectuée plus tardivement qu'à la normale en raison de la sécheresse. Rendements inférieurs à la normale. Repousse affectée par le déficit hydrique

Deuxième fauche débutée

Sécheresse affectant grandement les cultures maraîchères

Début de saison caractérisé par une sécheresse importante. Stress hydrique pour la majorité des cultures affectant la levée, la croissance et le rendement

Pour en connaître davantage sur l'état des cultures des différentes productions couvertes par le Programme d'assurance récolte : www.fadq.qc.ca/salle-de-presse/bulletins-dinformation/etat-des-cultures/2020

Citation

« Ce bilan de mi-saison dresse un portrait de l'état des cultures de notre région. Pour les producteurs agricoles, le Programme d'assurance récolte est un outil de gestion des risques avantageux qui protège leurs productions lorsque dame Nature n'est pas au rendez-vous. »

Mme Béatrice Cacopardo, directrice régionale

