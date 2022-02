Bilan de mi-parcours du Plan de relance de la rue Saint-Denis - Une relance qui prend forme avec de nouveaux commerçants et une augmentation de l'achalandage sur Saint-Denis

MONTRÉAL, le 10 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal, l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal et la SDC rue Saint-Denis sont heureux de dévoiler le bilan de mi-parcours du Plan de relance de la rue Saint-Denis, qui porte fruit. Grâce aux efforts concertés déployés pour redynamiser cette artère commerciale névralgique, 37 nouveaux commerces ont choisi de s'installer sur cette artère en 2021, ajoutant ainsi 11 commerces à l'offre commerciale de la rue Saint-Denis. Un gain particulièrement significatif dans le contexte de la pandémie.

« Les résultats obtenus depuis le début du Plan de relance de la rue Saint-Denis nous démontrent que le réaménagement de la rue Saint-Denis en font une destination incontournable. Notre administration n'a jamais hésité à penser à l'extérieur de la boîte pour trouver des solutions innovantes et concrètes pour soutenir les commerçants et dynamiser les artères de la métropole. Alors que toutes les villes en Amérique du Nord font face à la montée du commerce en ligne et aux changements des habitudes de consommation, nous allons continuer de miser sur la qualité de l'expérience, qui profite aux quartiers et à la vitalité économique de toute la métropole », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Depuis le début de notre plan de relance, la rue Saint-Denis compte 37 nouveaux commerces issus de diverses sphères d'activité. L'arrivée du REV y est bien sûr pour quelque chose, car il a profondément transformé la façon dont on se déplace et on fait nos courses. En effet, l'achalandage piéton a augmenté en moyenne de 65 % par rapport à l'été 2020. Pour soutenir le dynamisme de la rue lors de la prochaine saison estivale, le coût des permis de terrasses sera encore une fois limité à 50 $. Grâce à nos efforts communs, Saint-Denis affiche un visage renouvelé, mieux adapté aux besoins de la population et de ses commerçants », a ajouté le maire du Plateau-Mont-Royal et responsable du développement économique et commercial au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal, Luc Rabouin

« Nous sommes heureux du bilan de mi-parcours du Plan de relance. Il est encourageant de constater la hausse de l'achalandage et du taux d'occupation des locaux commerciaux, qui augmente sans cesse, et l'arrivée de nouveaux commerces qui contribuent à l'apparition d'une nouvelle clientèle sur Saint-Denis. Ce sont de bonnes nouvelles, mais il nous reste beaucoup de travail devant nous et de projets à mettre en œuvre en 2022 pour continuer d'appuyer la relance économique et d'assurer la vitalité de notre belle rue à court, moyen et long terme », a indiqué Mme Kriss Naveteur, directrice générale de la SDC rue St-Denis.

Un achalandage accru sur Saint-Denis

L'été dernier, les activités offertes durant les 4 Week-Ends Gourmands, combinées à la nouvelle expérience offerte grâce à la réduction de la circulation automobile et l'aménagement du Réseau express vélo (REV), ont contribué à faire de la rue Saint-Denis une destination commerciale incontournable.

Grâce à ces efforts, la rue Saint-Denis reprend la place de choix qui lui revient dans l'écosystème des artères commerciales. Selon deux éco-compteurs, l'achalandage piéton a augmenté en moyenne de 65 % entre l'été 2020 et 2021. Entre ces deux années, le nombre de passages est passé de 170 000 à 292 000 au coin de Duluth et de 299 000 à 421 000 au coin de Mont-Royal. En comparaison, en 2019, avant la pandémie, ce sont 382 000 et 680 000 passages qui ont été enregistrés aux mêmes endroits. Les données de 2021, bien que toujours impactées par la COVID-19, affichent donc une nette remontée.

Les nouveaux commerces ayant choisi de s'installer sur l'artère se distinguent par une offre commerciale variée, offrant des biens et des services en alimentation et en restauration, en beauté et esthétisme et dans le domaine du seconde main, notamment en mode.

Un projet culturel unique pour découvrir la rue

L'automne dernier, le projet Une rue dans tes oreilles, parcours poétique interactif, réalisé en collaboration avec le poète et conteur Remi Villemure, a vu le jour sur la rue Saint-Denis. Il est encore possible, et ce pour les trois prochaines années, de se promener sur l'artère et d'écouter, grâce à un balado, les histoires poétiques narrées par l'auteur. Celles-ci sont accompagnées de visuels illustrant de courts extraits de poèmes.

Ces visuels, qui embellissaient les vitrines de commerces à louer tout en mettant de l'avant la nouvelle identité visuelle de la rue Saint-Denis, seront réinstallés à nouveau sur des stèles au printemps 2022. « Pour la première fois, les passants sont invités à écouter cette mythique rue montréalaise se confier à eux tout en valorisant les locaux vacants sur le territoire de la SDC afin de favoriser leur location et la relance économique de l'artère commerciale, qui est en plein essor avec l'arrivée de nouveaux commerçants », a déclaré Jean-François Gagnon, président du conseil d'administration de la SDC rue Saint-Denis et pharmacien indépendant de la Pharmacie Jean-François Gagnon.

Plan de relance : des projets majeurs en 2022 pour favoriser l'expérience client

Cette année, le Plan de relance prévoit l'ajout de nouvelles installations artistiques, l'aménagement d'un mobilier urbain signature et le déploiement d'un projet d'illumination unique sur la rue, afin de rehausser l'expérience client et de mettre de l'avant le nouvel ADN de Saint-Denis, notamment.

Pour rester à l'affût, suivez-nous sur la page Facebook de la SDC rue Saint-Denis ou abonnez-vous à notre infolettre.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Sources : Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif - Arrondissement du Plateau-Mont-Royal - SDC rue Saint-Denis; Informations : Dany St-Jean, relations médias SDC rue Saint-Denis, cell.: 514-212-5457