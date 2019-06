Bilan de la session parlementaire - Une fierté retrouvée et un Québec en changement

QUÉBEC, le 14 juin 2019 /CNW Telbec/ - C'est sous le signe de la fierté que le premier ministre, M. François Legault, a dressé le bilan de la session parlementaire du printemps 2019, soit la première session complète du nouveau gouvernement. En compagnie de la vice-première ministre, Mme Geneviève Guilbault, et du leader parlementaire, M. Simon Jolin-Barrette, il est revenu sur les principales réalisations de son équipe. Il s'est dit fier des résultats auxquels elle est parvenue afin de répondre à la volonté de changement que les Québécois ont exprimée le 1er octobre 2018.

Agir pour nos enfants

Le premier ministre s'est réjoui des réalisations du gouvernement, qui ont traduit sa volonté de faire de l'éducation une priorité nationale. Les dossiers portant sur l'ajout de centaines de ressources professionnelles dans le réseau de l'éducation, sur l'implantation des classes de maternelle 4 ans et sur le dépistage hâtif des problèmes d'apprentissage en sont de bons exemples.

En lien avec le bien-être des enfants, le premier ministre et la vice-première ministre ont souligné la promptitude avec laquelle une commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse a été créée, sous la présidence de Mme Régine Laurent, à la suite de la tragédie de Granby.

Une économie en plein essor et plus d'argent dans le portefeuille des familles

Le premier ministre s'est réjoui des actions de son gouvernement, qui contribueront à augmenter la richesse au Québec, de sorte à diminuer la dette, à financer les grandes priorités de la population et à remettre plus d'argent dans le portefeuille des Québécois.

Parmi les mesures pour donner un répit budgétaire aux familles, il a mentionné la bonification de l'allocation familiale, l'élimination de la taxe famille sur les services de garde, la diminution de la taxe scolaire et l'aide aux parents d'enfants handicapés. Il est également revenu sur l'annonce du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, survenue cette semaine, qui portait sur le retour d'une somme de 1,5 milliard de dollars sous forme d'économie ou de remises dans les poches des clients d'Hydro-Québec.

Plus déterminé que jamais à augmenter la richesse au Québec et à faire de celui-ci le meilleur endroit au monde où investir, M. Legault s'est dit heureux de la réforme d'Investissement Québec, annoncée par le ministre de l'Économie et de l'Innovation, plus tôt cette semaine. Il a aussi rappelé les progrès réalisés en matière de mise en valeur de l'énergie propre du Québec, notamment les avancées majeures pour exporter de l'hydroélectricité québécoise aux États-Unis.

Il s'est également dit fier des travaux réalisés par son équipe pour répondre à la rareté de main-d'œuvre, notamment par le dépôt du projet de loi no 9, qui mise sur une immigration répondant aux besoins des entreprises. Il a également salué la « Grande Corvée » du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, qui vise à aider les PME à recruter du personnel.

Des soins de santé plus accessibles

M. Legault s'est également dit satisfait des progrès observés en santé et du parcours effectué pour améliorer l'accès des Québécois à la première ligne de soins, en laissant plus de place aux infirmières, aux pharmaciens et aux hygiénistes dentaires. Il a souligné, par exemple, l'accord historique conclu entre la ministre de la Santé et des Services sociaux et le Collège des médecins, pour donner plus de marge de manœuvre aux super-infirmières.

Un gouvernement capable de réagir aux situations exceptionnelles

La vice-première ministre est revenue sur les inondations qui ont sévi, dans certaines régions du Québec, et qui ont mené à la mise en place d'un groupe d'action ministériel chargé d'épauler les personnes sinistrées, notamment. Elle a profité de l'occasion pour souligner le travail remarquable de tous les intervenants qui ont prêté main-forte dans ce dossier.

De nombreux projets de loi adoptés

En tout, trente projets de loi ont été déposés, dont quatorze ont été adoptés en date du 14 juin. Le leader parlementaire a souligné l'ampleur de cet effort législatif et l'importance de certains projets de loi, qui permettront d'entraîner des changements souhaités depuis longtemps par les Québécois.

Citations :

« Après quelques mois de gouvernement de la CAQ, le sentiment qui se dégage, quand je discute avec les Québécois, c'est un sentiment de fierté; la fierté retrouvée d'un peuple qui avance, qui réussit et qui se redresse. Ce qu'on a vu, dans les derniers mois, c'est vraiment le Québec en changement. On a fait de l'éducation une grande priorité du gouvernement. On est en train de mettre en place les conditions pour que chaque enfant soit capable d'aller au bout de son potentiel. On veut améliorer l'accès des Québécois aux soins de première ligne. Sur le front économique, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un gouvernement aussi actif et aussi ambitieux. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Je partage la fierté du premier ministre par rapport à ce que notre gouvernement a accompli. Nos actions des derniers mois ont fait avancer beaucoup de dossiers, et nos résultats le prouvent. Je pense, entre autres, à la création rapide d'une commission à la suite du drame qui a touché la fillette de Granby, à l'excellent travail du gouvernement dans la gestion des inondations et à l'aide annoncée pour les parents d'enfants handicapés. Au fil des mois, j'ai pu découvrir et apprécier la grande qualité de notre équipe. Je suis fière d'en faire partie. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique

« Avec trente projets de loi déposés, dont quatorze adoptés, alors que jamais plus de treize n'avaient été adoptés au cours d'une session parlementaire de la précédente législature, on peut déjà dresser un bilan exceptionnel du gouvernement pour cette session. Mais au-delà du nombre, c'est l'ampleur et l'importance de ces dossiers dont nous sommes les plus fiers. Je suis persuadé que les Québécois sont fiers des changements qui s'opèrent au Québec. Les députés de la CAQ ont su travailler en équipe afin de respecter nos engagements. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion et leader parlementaire

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: Valérie Noël-Létourneau, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, 418 997-1847; Amélie Paquet, Attachée de presse, Cabinet de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, 418 643-2112; Marc-André Gosselin, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion et leader parlementaire, 514 873-9940