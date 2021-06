Bilan de la session parlementaire - Québec solidaire s'est imposé comme l'alternative à la CAQ

QUÉBEC, le 11 juin 2021 /CNW Telbec/ - Les porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois, ont fait le bilan d'une session parlementaire marquée par les errements du gouvernement Legault en matière de logement, d'environnement et d'éthique. À un peu plus d'un an des élections générales, Québec solidaire s'impose comme l'alternative à la CAQ.

« Le leadership de Québec solidaire a marqué la session parlementaire sur la crise du logement, le 3e lien et les problèmes d'éthique de la CAQ, nous avons défendu les gens ordinaires contre un gouvernement déconnecté. Les solidaires ont brillé comme jamais ce printemps et je suis fière de terminer mon mandat de cheffe parlementaire sur une si belle note. Il y a trois ans, j'ai pris le leadership d'une équipe de jeunes recrues. Aujourd'hui, elle a fait ses preuves et elle s'en va vers d'autres belles victoires pour le Québec », affirme Manon Massé, qui demeure porte-parole de la formation politique et députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques.

« Deux visions du Québec s'affrontent. Le gouvernement Legault est de plus en plus déconnecté des problèmes que vivent les familles québécoises. En pleine crise écologique, l'obsession du premier ministre pour son tunnel à 10 milliards de $ est un immense pas en arrière pour le Québec. À Québec solidaire, nous croyons que les Québécoises et les Québécois sont mûrs pour un nouveau projet de société qui répond à l'urgence climatique et à la crise dans nos services publics. Nous sommes capables de beaucoup mieux que la petite vision de François Legault », conclut Gabriel Nadeau-Dubois.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Simone Lirette, Attachée de presse des porte-parole de Québec solidaire, (514) 994-5095 ou [email protected]