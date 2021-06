Bilan de la session parlementaire - « On a réussi à livrer nos engagements aux Québécois. » - François Legault

QUÉBEC, le 11 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le premier ministre, François Legault, a dressé, en compagnie de la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, ainsi que du ministre de la Justice et leader parlementaire, Simon Jolin-Barrette, le bilan de la session parlementaire qui se termine aujourd'hui. « La bataille contre la COVID-19 nous a beaucoup occupés dans les derniers mois, mais en même temps, on a continué de faire avancer nos cinq priorités : l'éducation, l'économie, la santé, l'environnement et ce sentiment de fierté d'être ce que nous sommes. On a réussi à livrer beaucoup de nos engagements aux Québécois », s'est réjoui le premier ministre.

Santé



Grâce au travail admirable du personnel dans le réseau de la santé et à la collaboration exemplaire de la population québécoise pour vaincre la troisième vague de COVID-19, le Québec est en voie de gagner la bataille. « On a résisté à la troisième vague beaucoup mieux qu'ailleurs dans le monde. On est une des nations avec la meilleure couverture vaccinale, et tout est en place pour réussir notre course à la 2e dose. On a encore des efforts à faire, mais on touche enfin au but. Et ça, c'est grâce aux efforts immenses de la population depuis 15 mois. Merci du fond du cœur à tous les Québécois! », a réitéré le premier ministre.

Malgré la pandémie, plusieurs dossiers ont cheminé. Par exemple, le gouvernement a déposé un projet de loi pour combattre la maltraitance contre les aînés et présenté une politique nationale sur les proches aidants, une première dans l'histoire du Québec. Des sommes importantes ont été investies pour s'attaquer à la violence conjugale, notamment au bénéfice des maisons d'hébergement. Le gouvernement travaille également sur les suites à donner au rapport de la Commission Laurent; déjà une directrice nationale de la DPJ, Catherine Lemay, a été nommée le 17 mars dernier et des investissements importants ont été annoncés par le ministre Lionel Carmant.

Éducation



La plus belle réussite des derniers mois est celle d'avoir réussi à garder nos écoles ouvertes malgré la pandémie, a souligné François Legault. Le Québec est l'un des seuls endroits au monde où les écoles sont restées ouvertes le plus grand nombre de jours.

Le ministre Jean-François Roberge a aussi annoncé l'ajout de professionnels, et un vaste programme de tutorat pour les élèves en difficulté a été mis en place pour aider nos jeunes.

Une autre bonne nouvelle qui a marqué les derniers mois est l'amélioration des conditions de travail des enseignants avec des ententes sur les nouvelles conventions collectives. Les enseignants verront leurs conditions de travail s'améliorer avec une augmentation de salaire historique et une plus grande autonomie.

Économie

L'engagement du gouvernement du Québec envers la réussite et le développement économique s'est poursuivi en 2021. À cet égard, il faut notamment souligner les investissements de plus d'un milliard de dollars pour brancher tous les Québécois d'ici à l'automne 2022 et fournir de nouveaux services Internet haute vitesse en région. Le gouvernement a multiplié les partenariats avec le secteur privé pour atteindre cet objectif.

De nombreuses annonces de créations d'emplois ont aussi eu lieu. « Dans les derniers mois, on a aussi confirmé de grandes annonces économiques. Des investissements chez Telesat, App Direct et Lion, notamment, permettront de créer 1 500 emplois payants dans des domaines d'avenir », a souligné le premier ministre.

Sur le plan des finances publiques, la gestion rigoureuse du gouvernement s'est traduite par le dépôt, à la fin mars, d'un budget responsable totalisant des investissements de près de 15 milliards de dollars sur cinq ans afin de permettre au Québec de se relever au plus fort de la pandémie et de tracer la voie vers l'équilibre budgétaire sans augmenter les impôts et sans compressions.

Environnement

Sur le plan environnemental, le gouvernement continue d'agir concrètement, et sur tous les fronts. Pensons à l'adoption d'un projet pour l'élargissement de la consigne à tous les contenants de boisson prête à boire de 100 ml à 2 litres, qu'ils soient en plastique, en verre, en métal ou en carton multicouche.

Sur le plan énergétique, une entente historique est survenue entre Hydro-Québec, le secteur privé et les communautés innues pour la mise en œuvre du parc éolien Apuiat. Ce partenariat avec les Innus contribuera à développer la filière éolienne au Québec, une source d'énergie renouvelable et verte, à un prix avantageux et compétitif.

En matière de mobilité durable, le gouvernement a présenté sa vision de la mobilité pour grande région de la Capitale-Nationale, le Réseau express de la capitale (REC), qui comprend le tunnel Québec-Lévis, un tramway et la desserte des banlieues sur les rives nord et sud. Des voies réservées au transport collectif sont prévues dans le tunnel interrives pour raccorder l'ensemble de la région, ce qui profitera à la population de la Capitale-Nationale et de tout l'est du Québec pour des générations à venir.

Fierté

Le projet de loi no 96, présenté en mai, témoigne de l'engagement de l'État envers la protection et la promotion du français. Une démarche inédite permettra aussi d'inscrire dans la constitution canadienne que le Québec est une nation dont la langue commune est le français. Le gouvernement a poursuivi son plan de relance économique du milieu culturel.

Enfin, plus tôt cette semaine, le gouvernement a déployé son concept des Espaces bleus qui totalise des investissements de 259 millions de dollars pour créer un réseau culturel, social et touristique fondé sur la richesse de notre patrimoine. « Ce seront là des espaces de beauté pour célébrer les succès et les héros québécois. Et je suis convaincu que ça fera grandir notre fierté collective », a affirmé le premier ministre.

Citation :

« On tourne la page sur une autre session, encore marquée par la pandémie. Mais, pour la première fois depuis le début, on a enfin le sentiment qu'on est en train de gagner la bataille. On a réussi à sortir de l'hiver en mettant le virus à genoux. Et en même temps, on a réussi à continuer de livrer nos engagements aux Québécois. Je suis très fier du travail de toute notre équipe gouvernementale. Il ne faut pas perdre de vue notre grande mission de l'été : aller se faire vacciner avec les deux doses. Si on parvient à faire ça, l'été 2022 sera l'été des rapprochements! »

François Legault, premier ministre du Québec

Principaux projets de loi adoptés durant la dernière session parlementaire :

Adoption du projet de loi no 77 permettant la création de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Ce projet de loi, réclamé depuis de nombreuses années, assure le développement à long terme de l'Institut en lui permettant d'être plus autonome et en réduisant les contraintes administratives dans sa gestion des ressources humaines. (10 mars 2021)



Adoption du projet de loi no 67 pour mieux soutenir les municipalités

Cette loi permettra aux municipalités et aux municipalités régionales de comtés (MRC) de prendre part activement à la relance économique et d'être mieux outillées pour faire face aux situations d'urgence, comme les inondations et la pandémie. (26 mars 2021)

Adoption du projet de loi no 60 visant à simplifier le recrutement dans la fonction publique québécoise

L'adoption de ce projet de loi permettra à la fonction publique québécoise de modifier son processus de dotation pour réduire les délais d'embauche et répondre efficacement aux différents besoins de main-d'œuvre des ministères et des organismes. (19 avril 2021)

Adoption du projet de loi no 65 concrétisant la réforme des systèmes de consigne et de collecte sélective

Cette nouvelle loi accorde au gouvernement les pouvoirs habilitants nécessaires aux réformes des systèmes de consigne et de collecte sélective qui permettront de réduire l'empreinte écologique de ces produits. (11 mars 2021)



Adoption du projet de loi no 73 permettant de rétablir la couverture publique des services de fécondation in vitro

Cette loi donne suite à un engagement très attendu du gouvernement envers les familles du Québec en rétablissant la couverture publique des services de fécondation in vitro qui n'étaient plus couverts depuis 2015. (11 mars 2021)

