MONTRÉAL, le 2 nov. 2023 /CNW/ - Tandis que la saison 2023 des croisières vient de s'achever au Port de Montréal, l'Administration portuaire de Montréal est heureuse d'annoncer une hausse d'achalandage de l'ordre de 33 % par rapport à l'an dernier avec 51 000 passagers et 16 200 membres d'équipage. Source de retombées économiques importantes pour la métropole, l'industrie des croisières à Montréal confirme ainsi son attrait et prouve qu'elle a retrouvé son aplomb.

Des retombées considérables

Le MV Viking Star amarré au Port de Montréal lors de la saison 2023 des croisières (Crédit : Administration portuaire de Montréal. Photographe : Jean-François Savaria) (Groupe CNW/Administration portuaire de Montréal)

Entamée le 29 avril avec la venue du Zaandam de la compagnie Holland America Line, la saison des croisières 2023 s'est clôturée le 30 octobre avec le départ du navire Insignia de la compagnie Oceania Cruises. Au total, 23 navires de 15 compagnies différentes ont effectué 48 visites, dont 12 escales et 36 opérations d'embarquement et de débarquement. Autre preuve que le secteur des croisières est sur la voie de la reprise : le taux moyen d'occupation des navires s'est établi autour de 90 %, tandis qu'il était de 75 % en 2022.

En plus des retombées économiques générées directement par les croisiéristes, notons que le secteur des croisières représente aussi une source de retombées pour les producteurs et le secteur de l'agroalimentaire québécois, puisque les navires de croisières à quai sont ravitaillés en produits locaux. Au cours de la saison, plus de 200 tonnes de denrées alimentaires produites localement ont ainsi été livrées à bord des navires pour les services de restauration à bord.

Une destination responsable

L'industrie des croisières confirme également son évolution vers un modèle plus durable. Depuis 2017, le Port de Montréal offre aux navires de croisière la possibilité d'être alimentés à l'électricité dans ses terminaux situés au Grand Quai. Cette technologie permet aux navires de croisière et aux navires hivernants d'arrêter leurs moteurs lorsqu'ils sont amarrés et ainsi de réduire l'émission de GES à chaque branchement. Répondant à une demande croissante de l'industrie, 9 navires se sont connectés cette saison, ce qui représente une diminution de 370 tonnes de GES, ou l'équivalent de 105 voitures retirées de la circulation pendant toute une année.

Autre particularité, les terminaux au Grand Quai disposent d'une connexion directe à quai pour le traitement des eaux usées, un avantage dont ont tiré profit 14 navires cette saison.

Grâce à la stratégie de Destination harmonieuse de Tourisme Montréal, visant à créer un tourisme intelligent dans une perspective de développement durable, Montréal s'est vu décerner la première place en Amérique du Nord au palmarès du Global Destination Sustainability index 2022, une référence mondiale en tourisme durable.

Faits saillants

Cette saison a été marquée à la fois par le retour des grands habitués du Port de Montréal et par le développement d'un nouveau créneau axé sur le luxe, avec des navires de plus petite capacité offrant des expériences renouvelées.

Ainsi, l'ouverture de la saison par le Zaandam a coïncidé avec le 150e anniversaire de la compagnie Holland America Line, qui s'est imposée au fil des ans comme la plus importante ligne de croisières visitant Montréal. En effet, entre 2010 et 2022, les navires de Holland America Line ont fait 136 escales à Montréal et transporté 337 111 passagers, soit 54 % de l'ensemble des passagers à Montréal pendant cette période. Cette saison, le Zaandam est venu à 8 reprises et a transporté 21 450 passagers et 4600 membres d'équipage. Pour souligner cet anniversaire, une plaque commémorative a été remise au capitaine du navire.

Du côté des nouveautés, cinq navires ont visité Montréal pour la première fois : le Hanseatic Inspiration de la compagnie Hapag-Lloyd Cruises (230 PAX) ; le Vista de la compagnie Oceania Cruises (1200 PAX) ; le Pacific World de la compagnie Peace Boat (1950 PAX) ; le Viking Neptune et le Viking Mars de la compagnie Viking Ocean Cruises (930 PAX).

Pour mieux accueillir les visiteurs, le Port de Montréal a par ailleurs mis cette année sa touche finale au grand projet de réhabilitation de son terminal de croisières au Grand Quai du Port de Montréal. En effet, l'ouverture au public de la tour d'observation en mai dernier et l'ajout en juillet de la spectaculaire structure BONJOUR, une réalisation de Tourisme Montréal, sur le toit vert, contribuent désormais à bonifier à long terme l'accueil l'expérience des visiteurs.

Quant à la saison 2024, le Port de Montréal s'attend à une croissance de 6 % avec 54 000 passagers et 7 nouveaux navires :

Le Champlain et le Lyrial de la compagnie Ponant

et le de la compagnie Ponant Le Borealis de la compagnie Fred Olsen

de la compagnie Le Nautica de la compagnie Oceania

de la compagnie Oceania Le Seven Seas Grandeur de la compagnie Regent Seven Seas

de la compagnie Regent Seven Seas Le Volendam de la compagnie Holland America

de la compagnie Holland America Le World Explorer de la compagnie Rivages du Monde

« C'est avec enthousiasme que nous constatons que l'attrait de Montréal comme ville touristique et destination de croisières prisée se confirme et se poursuit. L'achalandage est au rendez-vous et nos installations portuaires ont fait peau neuve pour offrir aux visiteurs une expérience optimale à la hauteur de la réputation internationale de la métropole. Le Port de Montréal est fier de contribuer à la croissance, au développement et au succès de ce secteur touristique porteur d'importantes retombées économiques pour la région et la province », a déclaré Geneviève Deschamps, présidente-directrice générale intérimaire du Port de Montréal.

« L'industrie des croisières est un vecteur puissant de rayonnement international pour notre ville. Le Port est une porte d'entrée vers une ville où les grands événements, la gastronomie et le bien-être créent une expérience inoubliable. Montréal est une destination touristique reconnue et les croisières sont une des clés de notre succès », affirme Yves Lalumière, président-directeur général à Tourisme Montréal.

La saison 2023 en quelques chiffres

51 000 passagers

450 000 kWh consommés à travers le système de branchement électrique à quai

370 tonnes de GES économisés

180 tonnes de fruits et légumes frais

511 000 œufs

11 tonnes de fromages du Québec

3 tonnes de fruits de mer

13,5 tonnes de viande

Quelques photos souvenirs de cette saison 2023

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le 2e plus important port au Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières et un centre d'interprétation portuaire.

L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient 19 000 emplois et génère des retombées économiques de l'ordre de 2,6 milliards de dollars par année.

À propos de Tourisme Montréal

Fondé en 1919, Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui a pour mission de positionner la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme. Fédérant aujourd'hui près de 1000 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

