Bilan de la règlementation sur la distribution des articles publicitaires : un impact environnemental positif après 28 mois

MONTRÉAL, le 10 sept. 2024 /CNW/ - Vingt-huit mois après l'adoption de la règlementation visant la réduction des impacts environnementaux associés à la distribution d'articles publicitaires, la Ville de Montréal dresse un bilan positif de ses efforts pour diminuer la production de déchets à la source, qui s'inscrivent directement dans la volonté d'atteindre le zéro déchet d'ici 2030.

Variation du poids du Publisac/Raddar (MC) 2019-2022-2024 et poids total annuel estimé (Groupe CNW/Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif)

Avant l'arrivée de la règlementation, à chaque semaine, quelque 800 000 circulaires et autres publicités non sollicitées étaient distribuées dans la métropole, dont une partie n'était ni désirée, ni utilisée. Cela représente plus de 40 millions de circulaires par année, qui remplissaient les centres de tri et les sites d'enfouissement.

Découlant d'une mobilisation citoyenne record, en mars 2019, au cours de laquelle plus de 16 000 citoyennes et citoyens ont demandé à la Ville d'agir pour instaurer le principe d'adhésion volontaire afin de mettre fin à la réception de publicités non sollicitées, et d'une ferme volonté de l'administration d'accélérer la transition écologique, la Ville de Montréal a posé un geste sans précédent en adoptant le Règlement visant la réduction des impacts environnementaux associés à la distribution d'articles publicitaires, en mai 2023.

Depuis l'entrée en vigueur du Règlement, les centres de tri des matières recyclables de la Ville de Montréal ont observé une diminution de 40 % des imprimés sur papier journal réceptionnés entre 2023 et 2024 ainsi qu'une élimination complète des emballages de plastique liés aux articles publicitaires.

De plus, le geste de la métropole a incité d'autres villes québécoises à modifier leur réglementation, ce qui a entraîné un changement majeur du modèle de distribution des circulaires. Cela a mené à une diminution du poids moyen des circulaires en papier et au développement de l'offre numérique. Après une année d'application du Règlement, l'interdiction des emballages de plastique a eu un impact positif sur la qualité des matières triées, facilitant ainsi le processus de recyclage, et a permis de réduire, à la source, l'enfouissement des plastiques non recyclables.

Une réduction à la source : les faits saillants du bilan

Réduction massive des déchets par la réduction à la source : Grâce à ce règlement, le poids des circulaires distribuées annuellement sur l'île de Montréal a été réduit, passant de 20 800 tonnes, en 2019, à 3 328 tonnes, en 2024. Cela représente une diminution de près de 84 % du volume de papier imprimé.

Élimination des emballages plastiques : Le règlement interdit l'usage des sacs plastiques pour l'emballage des circulaires, un changement qui améliore la qualité du tri dans les centres de recyclage en réduisant la contamination des matières, en plus du règlement interdisant le plastique à usage unique.

: Le règlement interdit l'usage des sacs plastiques pour l'emballage des circulaires, un changement qui améliore la qualité du tri dans les centres de recyclage en réduisant la contamination des matières, en plus du règlement interdisant le plastique à usage unique. Le règlement a renforcé les tendances vers le zéro déchet et la réduction à la source : Le modèle de distribution des circulaires repose désormais sur un système d'adhésion volontaire (« opt-in »). Cela signifie que les résidentes et les résidents doivent explicitement exprimer leur volonté de recevoir des articles publicitaires, évitant ainsi la distribution massive de circulaires non sollicitées.

En adoptant son nouveau Règlement, Montréal a, une fois de plus, pavé la voie pour l'ensemble du Québec en matière de transition écologique. L'initiative montréalaise fait aujourd'hui des petits partout en province, notamment au sein des villes de la Communauté métropolitaine de Montréal, via son Plan métropolitain de gestion des matières résiduelle (PMGMR). En résumé, le règlement sur la distribution de circulaires démontre que des actions concrètes, même à l'échelle municipale, peuvent avoir un impact significatif sur la réduction des déchets et contribuer à un avenir plus durable pour la métropole et le Québec.

« Nous sommes fiers des progrès réalisés depuis l'adoption de ce règlement. Grâce à l'engagement des citoyennes et des citoyens et aux actions mises en place, nous constatons une réduction significative des déchets liés aux circulaires publicitaires. Ces résultats montrent que des gestes simples, tel qu'inverser le mode d'adhésion aux publicités, peuvent avoir un impact positif et direct sur notre environnement. Notre administration demeure résolument engagée à atteindre l'objectif zéro déchet d'ici 2030 et c'est avec des gestes concrets que nous réussirons », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Cette règlementation est une victoire collective pour l'environnement, car elle démontre que des actions concrètes, soutenues par la communauté, peuvent faire une réelle différence. La réduction à la source, comme celle obtenue grâce au règlement sur la distribution des articles publicitaires, est une des avenues clés pour atteindre notre objectif ambitieux d'être une métropole zéro déchet et bâtir un avenir plus durable pour les Montréalaises et les Montréalais », a souligné la responsable de l'environnement et de la transition écologique au comité exécutif de la Ville de Montréal, Marie-Andrée Mauger.

« On a là un bel exemple de l'impact concret que peut avoir une réglementation. En encadrant la distribution des imprimés publicitaires, comme demandé par la population dans le cadre de diverses consultations, et en forçant l'industrie à adapter ses pratiques, on a réussi à réduire à la source la génération de résidus. Maintenant, prenons ce bilan, qui est montréalais, et extrapolons à l'échelle métropolitaine. Sachant qu'une vingtaine de villes ont adopté un règlement similaire et que 70 % des ménages du Grand Montréal contribuent à ces efforts, on devine bien la portée qu'une telle réglementation peut avoir. Le geste posé par Montréal et les autres villes qui ont emboîté le pas à la CMM est donc loin d'être négligeable. Il faut le souligner », a ajouté Massimo Iezzoni, directeur général de la CMM.

