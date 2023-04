Bilan de la panne de courant à Outremont et mesures prises par l'arrondissement pour sa population

OUTREMONT, QC, le 7 avril 2023 /CNW/ - Outremont est toujours affecté ce matin par la panne d'électricité dans la grande majorité de ses quartiers. L'électricité a commencé à être rétablie en fin de journée vendredi, mais hier à 20 h, seulement 83 clients d'Hydro-Québec sur 11 408 avaient à nouveau du courant dans l'arrondissement.

Toutes les équipes (voirie, parcs et métiers) ont été mobilisées depuis jeudi afin de permettre le dégagement des rues et des trottoirs en priorité. Les ruelles et les parcs seront dégagés ultérieurement des branches et des arbres qui sont tombés.