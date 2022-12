Bilan de La guignolée des médias au Québec au 5 décembre 2022 : Une récolte de plus de 2,8 millions $

MONTRÉAL, le 5 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Depuis son lancement le 25 novembre dernier, La guignolée des médias a amassé un peu plus de 2,8 millions $ partout au Québec. Ce montant inclut les dons récoltés :

lors des collectes de rue du 1 er décembre dernier;

décembre dernier; en ligne;

par texto;

chez nos partenaires Maxi et Provigo.

Les médias saluent toutes les personnes ayant contribué, en plus de remercier d'avance celles qui feront de même d'ici le 31 décembre. Pour leur part, ils continueront de sensibiliser la population et de procurer une vitrine essentielle à la cause de l'insécurité alimentaire.

La somme de 2,8 millions $ représente la totalité des dons dans les 16 régions plutôt que seulement ceux obtenus lors de la récente collecte de rue. Cette méthodologie reflète mieux une nouvelle réalité, où le télétravail, entre autres, pourrait avoir un impact important sur les dons recueillis durant une seule journée d'opérations sur le terrain.

Le résultat final de l'édition 2022 de La guignolée des médias sera annoncé le vendredi 30 décembre prochain à guignolee.ca et sur Cision.

Détail de la collecte de rue du 1er décembre 2022 pour chaque région québécoise

Abitibi-Témiscamingue : 290 872 $

Estrie / Centre-du-Québec : 157 270 $

Chaudière-Appalaches / Granit : 9790 $ (en ligne)

Côte-Nord : 236 702 $

Gatineau : 44 569 $

: 44 569 $ Lanaudière : 75 716 $

Laurentides : 272 605 $

Laval : 90 250 $

: 90 250 $ Montérégie : 8 226 $ (en ligne)

Montérégie / Longueuil (agglomération) : 151 000 $

(agglomération) : 151 000 $ Montérégie-Ouest : 100 000 $

Mauricie : 195 118 $

Montréal : 87 075 $

Québec : 68 507 $

Saguenay : 260 766 $

Vallée du Richelieu : 51 752 $

Dons acceptés jusqu'au 31 décembre

Jusqu'au 31 décembre, 210 magasins Maxi et Provigo accepteront les dons en argent et les denrées non périssables. Il est aussi possible de donner à guignolee.ca ou de texter NOEL au 20222 pour offrir 10 $. L'apport de partenaires comme Maxi et Provigo, année après année, est inestimable. C'est avec énormément de respect que toute l'équipe de La guignolée des médias les remercie de leur chaleureuse présence.

La mission de La guignolée des médias

Depuis 2001, La guignolée des médias est la seule cause organisée et soutenue par une centaine de médias du Québec. À ce jour, elle a récolté au-delà de 53 millions $ et plusieurs milliers de kilos de nourriture distribués à plus de 100 organismes bénéficiaires, dont, à Montréal, Moisson Montréal, Jeunesse au Soleil et la Société de Saint-Vincent de Paul. La collecte se déroule pendant la période des Fêtes. Les médias s'unissent alors pour permettre à tous de célébrer dans la dignité. Les dons récoltés servent aussi dans les mois qui suivent lorsque les besoins demeurent aussi importants.

guignolee.ca

