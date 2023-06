Bilan de l'opération Cormoran : 27 individus condamnés à des amendes totalisant 84 350 $

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 27 juin 2023 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs rend publique la liste des individus qui devront payer des amendes totalisant un montant de 84 350 $ pour différentes infractions, principalement à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et à la Loi sur les pêches, commises sur le territoire de la Mauricie.

L'opération Cormoran s'est déroulée en février 2019, après une longue enquête et grâce à la collaboration du public, qui a transmis plusieurs renseignements. Le démantèlement de ce réseau de braconnage, qui impliquait près d'une trentaine d'individus, a nécessité la participation de plus de 60 agents de protection de la faune. Les infractions sont liées à :

la vente, l'achat, la possession illégale et les surplus de poissons, d'oiseaux migrateurs et de gibier;

la capture illégale de perchaudes sur le lac Saint-Pierre ;

; la chasse de nuit, en temps prohibé ou sans permis, de petit et gros gibier;

l'utilisation de poissons appâts vivants, une pratique interdite pour la pêche au Québec, en raison, notamment, des risques liés à l'introduction d'espèces exotiques envahissantes.

Au total, 27 personnes ont été reconnues coupables d'une soixantaine de chefs d'accusation, et 13 d'entre elles ont vu leur certificat du chasseur annulé pour une période de 24 mois.

CONTREVENANT INFRACTIONS PÉNALITÉS André Gauthier

Yamachiche Vente d'orignaux/oiseaux migrateurs/poissons/grenouilles

Chasse en temps prohibé (oiseaux migrateurs/grenouilles)

Possession illégale d'oiseaux migrateurs/grenouilles/orignaux/dindons sauvages/poissons (perchaudes, dorés, achigans)

Chasse de nuit (oiseaux migrateurs)

Non-respect de la limite de taille du doré

Utilisation de poissons appâts vivants

Piégeage sans permis 24 450 $ Annulation du certificat du chasseur et interdiction d'en solliciter un nouveau pour 24 mois Interdiction de solliciter des permis pour une période d'un an (oiseaux migrateurs) Nicolas Guillemette

Yamachiche · Surplus par rapport à la limite d'oiseaux migrateurs/poissons

· Chasse en temps prohibé d'oiseaux migrateurs/grenouilles

· Pêche en temps prohibé

· Chasse de nuit d'oiseaux migrateurs

· Piégeage sans permis

· Non-respect de la gamme de taille du doré

· Pêche au moyen de poissons appâts vivants 7 875 $ Interdiction de solliciter des permis pour une période d'un an (oiseaux migrateurs) Normand Gauthier

Yamachiche Possession illégale d'ours/dindons sauvages

Pêche d'une espèce interdite (perchaude)

Achat illégal de grenouilles

Chasse en temps prohibé (grenouilles) 6 000 $ Annulation du certificat du chasseur et interdiction d'en solliciter un nouveau pour 24 mois Patrick Turcotte

Louiseville Omission d'enregistrer son gros gibier (cerfs) dans les 48 heures

Possession d'une arme à feu chargée à bord d'un véhicule 5 175 $ Pierre Gauthier

Yamachiche Omission d'enregistrer son gros gibier (cerfs) dans les 48 heures

Chasse sans permis du cerf de Virginie

Chasse de nuit du cerf de Virginie

Chasse sans dossard 3 800 $ Annulation du certificat du chasseur et interdiction d'en solliciter un nouveau pour 24 mois Yves Tremblay

Yamachiche Pêche en temps prohibé

Pêche au moyen de poissons appâts vivants

Vente illégale de poissons

Chasse sans permis de petit gibier

Chasse sans dossard 3 775 $ Bruno Noël

Louiseville Chasse sans permis du cerf de Virginie

Possession illégale d'ours

Production de faux renseignements à l'enregistrement 3 550 $ Annulation du certificat du chasseur et interdiction d'en solliciter un nouveau pour 24 mois Mario Gauthier

Yamachiche Possession illégale d'orignaux/dindons sauvages/perchaudes

Non-respect de la gamme de taille du doré 2 925 $ Annulation du certificat du chasseur et interdiction d'en solliciter un nouveau pour 24 mois Isabelle Gauthier

Yamachiche Vente illégale de poissons

Pêche au moyen de poissons appâts vivants 2 825 $ Claude Guillemette

Louiseville Surplus par rapport à la limite d'orignaux

Possession illégale de dindons sauvages 2 325 $ Annulation du certificat du chasseur et interdiction d'en solliciter un nouveau pour 24 mois Martin Noël

Louiseville Possession illégale d'ours 2 075 $ Annulation du certificat du chasseur et interdiction d'en solliciter un nouveau pour 24 mois Hélène Blais

Yamachiche Achat illégal de poissons/oiseaux migrateurs 1 975 $ Interdiction de solliciter des permis pour une période d'un an (oiseaux migrateurs) Jean-Pierre Gélinas

Yamachiche Possession illégale d'orignaux 1 825 $ Annulation du certificat du chasseur et interdiction d'en solliciter un nouveau pour 24 mois Rémi Ouellette

Saint-Élie-de-Caxton Possession illégale de cerfs de Virginie 1 825 $ Annulation du certificat du chasseur et interdiction d'en solliciter un nouveau pour 24 mois Pierre Baribeau

Louiseville Achat illégal de poissons (dorés) 1 825 $ Guy Blais

Yamachiche Achat illégal de poissons (dorés) 1 825 $ Colette Noël-Durand

Yamachiche Achat illégal de poissons (dorés) 1 825 $ Benoit Bellemare

Saint-Élie-de-Caxton Chasse sans permis du cerf de Virginie

Omission d'apposer son coupon de transport sur son gros gibier (cerfs)

Omission d'enregistrer son gros gibier (cerfs) dans les 48 heures 1750 $ Annulation du certificat du chasseur et interdiction d'en solliciter un nouveau pour 24 mois Yves Noël

Louiseville Chasse sans permis du cerf de Virginie

Production de faux renseignements à l'enregistrement 1 725 $ Annulation du certificat du chasseur et interdiction d'en solliciter un nouveau pour 24 mois Christiane Noël

Yamachiche Surplus par rapport à la limite d'oiseaux migrateurs 1 400 $ Interdiction de solliciter des permis pour une période d'un an (oiseaux migrateurs) Jacques Turcotte

Louiseville « Participation » chasse sans permis du cerf de Virginie

« Participation » utilisation d'un permis délivré à une autre personne (cerfs de Virginie) 1 000 $ Annulation du certificat du chasseur et interdiction d'en solliciter un nouveau pour 24 mois Léo Turcotte

Louiseville Chasse sans permis du cerf de Virginie

Utilisation d'un permis délivré à une autre personne (cerfs de Virginie) 1 000 $ Annulation du certificat du chasseur et interdiction d'en solliciter un nouveau pour 24 mois Jessy Villemure

Saint-Boniface Omission d'apposer son coupon de transport sur son gros gibier (cerfs)

Omission d'enregistrer son gros gibier (cerfs) dans les 48 heures 500 $ Éric Millette

Trois Rivières Surplus par rapport à la limite d'oiseaux migrateurs 350 $ Interdiction de solliciter des permis pour une période d'un an (oiseaux migrateurs) Steve Gélinas

Louiseville Abattage illégal d'un animal autre que du gros gibier 250 $ Stéphane Charrette

Saint-Élie-de-Caxton Omission d'enregistrer son gros gibier (cerfs) dans les 48 heures 250 $ Louis-Félix Gélinas-Matteau

Charrette Omission d'enregistrer son gros gibier (cerfs) dans les 48 heures 250 $

Collaboration de la population

Les citoyens sont invités à poursuivre leur collaboration en signalant tout acte de braconnage ou geste allant à l'encontre de notre patrimoine faunique ou de ses habitats à SOS Braconnage - Urgence faune sauvage au 1 800 463-2191, par Internet sur le site SOS Braconnage - Urgence faune sauvage ou au bureau de la protection de la faune le plus près, via le réseau régional. L'information demeure confidentielle.

