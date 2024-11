Bilan de l'assurance récolte 2024 de La Financière agricole du Québec : près de 40 M$ versés aux producteurs

LÉVIS, QC, le 28 nov. 2024 /CNW/ - La Financière agricole du Québec (FADQ) dépose son bilan sur l'état des cultures et des sommes versées dans le cadre du Programme d'assurance récolte (ASREC), en date du 19 novembre 2024.

Parmi les entreprises agricoles assurées, la FADQ a versé près de 40 M$ à plus de 1 000 entreprises ayant subi des pertes indemnisables. De ce montant, plus de 16 M$ ont été versés pour les cultures maraîchères et plus de 4,6 M$ pour l'apiculture. Les valeurs assurées en 2024 représentent plus de 2,6 milliards de dollars. Somme toute, le bilan 2024 de l'assurance récolte traduit une belle saison de cultures.

En date du 19 novembre 2024, le nombre d'avis de dommages est de 4 505 comparativement à :

7 430 à la même période pour 2023;

4 230 à la même période pour 2022.

Pour obtenir le portrait régional, consultez la section Informations complémentaires ci-dessous.

Portrait provincial au 19 novembre 2024

Résumé des conditions climatiques de la saison 2024 et de leurs impacts sur les principales cultures assurées.

Hiver

L'hiver a été caractérisé par un faible couvert de neige. Les températures hivernales moyennes ont été plus chaudes que les normales dans la majorité des régions.

La production de sirop d'érable a connu une année record avec une période de production plus longue qu'à l'habitude se terminant en avril.

De la mortalité hivernale a été constatée dans les luzernières de certaines régions, mais somme toute, la survie hivernale des cultures a été bonne.

Un taux élevé de mortalité a été rapporté dans les ruchers de la majorité des entreprises.

Printemps

Le printemps a été hâtif, de nombreuses régions ont commencé leurs semis dans de bonnes conditions.

La croissance rapide du foin en début de saison a favorisé une première fauche hâtive, certains producteurs amorçant leurs opérations de récolte à la fin du mois de mai.

Été

L'été a été caractérisé par des températures chaudes et humides en juin et juillet. Le 9 aout, le passage de la tempête Debby a causé de nombreux dommages dans plusieurs régions du Québec.

Seul l'est de la province aura connu un déficit hydrique depuis le 1 er avril.

avril. Les rendements des céréales, des cultures maraîchères, des légumes de transformation et des pommes de terre ont été affectés par les conditions climatiques, surtout dans le sud de la province en raison du passage de Debby.

La production de pommes a été au-dessus des normales pour les vergers dans le sud du Québec. Le calibre et la couleur des fruits étaient très bons.

Automne

Malgré quelques épisodes de fortes précipitations en septembre et en octobre, l'automne a été particulièrement clément et favorable au murissement et aux récoltes de plusieurs cultures, particulièrement pour le soya et le maïs-grain, et cela, dans la majorité des régions.

Les gelées automnales sont survenues plus tard qu'à l'habitude dans plusieurs régions.

Citation

« La Financière agricole est un partenaire incontournable pour les producteurs agricoles puisqu'elle met à leur disposition des programmes uniques notamment en matière d'assurance et de protection du revenu. Les sommes versées au cours de la dernière année soit près de 40 M$ dans le cadre du Programme de l'assurance récolte, sont venues assurer une pérennité aux activités poursuivies par les entrepreneurs touchés par les risques inhérents au climat québécois. De plus, notre organisation est toujours à l'écoute des besoins de sa clientèle afin de l'accompagner en tout temps. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

Informations complémentaires

Portrait régional au 19 novembre 2024

Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec

327 entreprises agricoles assurées pour des valeurs représentant un peu plus de 64,5 M$. De ce nombre, 39 entreprises ayant subi des pertes indemnisables ont reçu des sommes totalisant plus de 2 M$, dont près de 1 M$ pour les céréales, le maïs-grain et les protéagineuses.

Bas-Saint-Laurent

1 342 entreprises agricoles assurées pour des valeurs représentant plus de 206 M$. De ce nombre, 58 entreprises ayant subi des pertes indemnisables ont reçu des sommes totalisant près de 0,5 M$, dont plus de 400 000 $ pour les céréales, le maïs-grain et les protéagineuses.

Capitale-Nationale

382 entreprises agricoles assurées pour des valeurs représentant près de 87 M$. De ce nombre, 35 entreprises ayant subi des pertes indemnisables ont reçu des sommes totalisant plus de 1,1 M$, dont plus de 555 000 $ pour les cultures maraichères et près de 300 000 $ pour l'apiculture.

Centre-du-Québec

1 503 entreprises agricoles assurées pour des valeurs représentant près de 300 M$. De ce nombre, 73 entreprises ayant subi des pertes indemnisables ont reçu des sommes totalisant plus de 1,3 M$, dont plus de 567 000 $ pour les céréales, le maïs-grain et les protéagineuses et près de 400 000 $ pour l'apiculture.

Chaudière-Appalaches

2 403 entreprises agricoles assurées pour des valeurs représentant plus de 290 M$. De ce nombre, 177 entreprises ayant subi des pertes indemnisables ont reçu des sommes totalisant plus de 2,4 M$, dont plus de 1,4 M$ pour les céréales, le maïs-grain et les protéagineuses et près de 540 000 $ pour l'apiculture.

Côte-Nord

41 entreprises agricoles assurées pour des valeurs représentant plus de 3,8 M$. De ce nombre, 5 entreprises ont subi une perte indemnisable totalisant près de 130 000 $.

Estrie

1 236 entreprises agricoles assurées pour des valeurs représentant plus de 194 M$. De ce nombre, 84 entreprises ayant subi des pertes indemnisables ont reçu des sommes totalisant plus de 1,2 M$, dont plus de 290 000 $ pour les céréales, maïs-grain et les protéagineuses, et près de 250 000 $ pour les pommes.

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

100 entreprises agricoles assurées pour des valeurs représentant plus de 11,8 M$. Les indemnités versées s'élèvent à plus de 23 000 $.

Lanaudière

585 entreprises agricoles assurées pour des valeurs représentant près de 190 M$. De ce nombre, 109 entreprises ayant subi des pertes indemnisables ont reçu des sommes totalisant plus de 6,7 M$, dont près de 3,8 M$ pour les cultures maraîchères et plus de 1,1 M$ pour les légumes de transformation.

Laval-Laurentides

353 entreprises agricoles assurées pour des valeurs représentant plus de 109 M$. De ce nombre, 47 entreprises ayant subi des pertes indemnisables ont reçu des sommes totalisant plus de 5 M$, dont près de 3,5 M$ pour les cultures maraîchères et plus de 561 000 $ pour l'apiculture.

Mauricie

468 entreprises agricoles assurées pour des valeurs représentant un peu plus de 100 M$. De ce nombre, 32 entreprises ayant subi des pertes indemnisables ont reçu des sommes totalisant près de 320 000 $, dont plus de 92 000 $ pour les céréales, le maïs-grain et les protéagineuses et près de 75 000 $ pour l'apiculture.

Montérégie

2 833 entreprises agricoles assurées pour des valeurs représentant plus de 883 M$. De ce nombre, 300 entreprises ayant subi des pertes indemnisables ont reçu des sommes totalisant près de 15,3 M$, dont près de 7,7 M$ pour les cultures maraîchères et plus de 2,3 M$ pour les légumes de transformation.

Outaouais

296 entreprises agricoles assurées pour des valeurs représentant plus de 44,5 M$. De ce nombre, 8 entreprises ayant subi des pertes indemnisables ont reçu des sommes totalisant près de 90 000 $.

Saguenay-Lac-Saint-Jean

758 entreprises agricoles assurées pour des valeurs représentant plus de 165 M$. De ce nombre, 45 entreprises ayant subi des pertes indemnisables ont reçu des sommes totalisant plus de 1,7 M$, dont plus de 600 000 $ pour les pommes de terre et près de 600 000 $ pour les petits fruits.

Lien connexe

L'état des cultures - Bilan 2024

Renseignements

Portrait des régions :

Joindre les centres de services ou composer le 1 800 749-3646

Bilan provincial :

Karine Groleau

Conseillère en communication

418 834-6866 au poste 6559

Joindre les relations médias par courriel

SOURCE La Financière agricole du Québec