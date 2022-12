Bilan de l'assurance récolte 2022 de La Financière agricole du Québec : plus de 23,4 M$ versés aux producteurs

LÉVIS, QC, le 8 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La Financière agricole du Québec dépose son bilan provincial des cultures de même que de l'intervention du Programme d'assurance récolte de l'année en cours. Parmi les 11 677 entreprises agricoles assurées, elle a versé plus de 23,4 M$ à près de 1 267 entreprises ayant subi des pertes indemnisables. De ce montant, près de 7,3 M$ ont été versés pour les cultures de céréales, de maïs-grain et de protéagineuses et plus de 4 M$, pour l'apiculture. Les valeurs assurées en 2022 représentent plus de 2,2 milliards de dollars. Somme toute, le bilan 2022 de l'assurance récolte traduit une belle saison de cultures.

Pour obtenir le portrait régional, veuillez consulter la section Informations complémentaires ci-dessous.

Portrait provincial 2022

Résumé des conditions climatiques de la saison 2022 et leurs impacts sur les principales cultures assurées.

Hiver

L'hiver a été caractérisé par un faible couvert de neige pour la première partie de la saison et de fortes précipitations à la fin. L'épais couvert de neige en mars a été long à fondre dans les régions plus froides. Les températures hivernales moyennes ont été plus froides que les normales dans la majorité des régions.

De la mortalité hivernale a été constatée dans les prairies de foin et des champs de céréales d'automne.

Un taux élevé de mortalité a été rapporté dans les ruchers. Celui-ci aurait été causé par l'affaiblissement des ruches en raison d'une saison 2021 sèche favorisant l'infestation des ruches du parasite varroa.

Printemps

Le couvert de neige important et le climat ont obligé plusieurs acériculteurs à pelleter la neige au-dessus des tubulures. La saison acéricole aura tout de même été exceptionnelle tant en quantité qu'en qualité.

Le printemps a été qualifié de tardif, mais plus encore dans les régions périphériques où il a eu de la difficulté à s'installer à cause de la température fraîche et des précipitations qui ont suivi.

Une canicule est survenue au début de mai. Ce sera la seule canicule de l'été 2022.

La fréquence et l'abondance des précipitations en début de saison dans certaines régions ont nécessité des prorogations de date de semis dans plusieurs régions, notamment au Saguenay-Lac-Saint-Jean. De plus, ces précipitations ont nui à la levée égale des cultures annuelles.

La croissance rapide du foin en début de saison a favorisé le rendement de la première fauche. Toutefois, la fréquence des précipitations a rendu difficile la production de foin sec et nui à la qualité.

Été

L'été a été caractérisé par des températures dans la normale ou au-dessus ainsi que des précipitations au-dessus de la normale. L'écart entre les températures du jour et celles de la nuit est resté très important.

Seul l'est de la province aura connu un déficit hydrique depuis le 1 er avril.

avril. La production de foin s'est déroulée dans les périodes habituelles. Le rendement final a été dans la normale ou supérieur dans la plupart des régions en raison de la température et de l'apport hydrique régulier.

Les céréales d'automne ont connu un rendement dans la normale ou au-dessus.

Automne

Des températures près de la normale ainsi que de fréquentes précipitations sous forme de pluie ont été observées. Ces précipitations ont grandement influencé la cadence des récoltes. Toutefois, la mi-saison automnale a été plus favorable à la maturation de certaines récoltes par rapport à la normale.

Les gelés automnales sont survenues plus tard qu'à l'habitude dans plusieurs régions.

La récolte des céréales et du maïs-grain a connu des rendements dans la normale ou supérieurs par endroits. Le soya a subi des pertes de rendement par endroits.

La récolte des petits fruits s'est conclue avec un rendement dans la normale ou supérieur. Les autres cultures ont eu des rendements majoritairement dans la normale.

En date du 29 novembre 2022, le nombre d'avis de dommages était de 4 149 comparativement à :

5 956 à la même période pour 2021;

5 870 à la même période pour 2020.

Citation

« La Financière agricole a versé plus de 23,4M$ en indemnités aux producteurs ayant vu leurs cultures endommagées, notamment par des conditions climatiques défavorables. Nous pouvons qualifier la saison des cultures 2022 comme étant une belle saison. Grâce à ses différents programmes d'assurance et de protection du revenu, dont l'assurance récolte, La Financière agricole a à cœur le succès des producteurs en offrant stabilité et sécurité, et ce, en leur permettant de sécuriser une part de leurs revenus advenant des circonstances incontrôlables. De plus, notre organisation est toujours à l'écoute des besoins de sa clientèle afin de l'accompagner en tout temps. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

Informations complémentaires

Portrait régional au 29 novembre 2022

Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec

307 entreprises agricoles assurées pour des valeurs représentant un peu plus de 51,8 M$. De ce nombre, 26 entreprises ayant subi des pertes indemnisables ont reçu des sommes totalisant plus de 492 000 $, dont plus de 301 300 $ pour les céréales, le maïs-grain et les protéagineuses et plus de 138 500 $ pour l'apiculture.

Bas-Saint-Laurent

1 374 entreprises agricoles assurées pour des valeurs représentant plus de 186 M$. De ce nombre, 213 entreprises ayant subi des pertes indemnisables ont reçu des sommes totalisant plus de 1,3 M$, dont près de 611 400 $ pour les céréales, le maïs-grain et les protéagineuses et près de 518 800 $ pour le sirop d'érable.

Capitale-Nationale

357 entreprises agricoles assurées pour des valeurs représentant près de 63,2 M$. De ce nombre, 36 entreprises ayant subi des pertes indemnisables ont reçu des sommes totalisant près de 568 000 $, dont plus de 291 500 $ pour l'apiculture et près de 150 000 $ pour les céréales, le maïs-grain et les protéagineuses.

Centre-du-Québec

1 466 entreprises agricoles assurées pour des valeurs représentant près de 262,4 M$. De ce nombre, 72 entreprises ayant subi des pertes indemnisables ont reçu des sommes totalisant plus de 1,5 M$, dont plus de 654 000 $ pour les céréales, le maïs-grain et les protéagineuses et plus de 489 000 $ pour les légumes de transformation.

Chaudière-Appalaches

2 190 entreprises agricoles assurées pour des valeurs représentant plus de 243 M$. De ce nombre, 164 entreprises ayant subi des pertes indemnisables ont reçu des sommes totalisant plus de 2,9 M$, dont près de 1,9 M$ pour l'apiculture et près de 449 000 $ pour les céréales, le maïs-grain et les protéagineuses.

Côte-Nord

43 entreprises agricoles assurées pour des valeurs représentant près de 3,2 M$. De ce nombre, 1 entreprise a subi une perte indemnisable pour les céréales, le maïs-grain et les protéagineuses.

Estrie

1 183 entreprises agricoles assurées pour des valeurs représentant plus de 169,3 M$. De ce nombre, 71 entreprises ayant subi des pertes indemnisables ont reçu des sommes totalisant plus de 1,7 M$, dont plus de 1,3 M$ pour les pommes et près de 285 000 $ pour les céréales, le maïs-grain et les protéagineuses.

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

100 entreprises agricoles assurées pour des valeurs représentant près de 11,7 M$. De ce nombre, 11 entreprises ayant subi des pertes indemnisables ont reçu des sommes totalisant près de 127 000 $, dont près de 62 000 $ pour les cultures maraîchères et le sirop d'érable.

Lanaudière

580 entreprises agricoles assurées pour des valeurs représentant près de 141,3 M$. De ce nombre, 102 entreprises ayant subi des pertes indemnisables ont reçu des sommes totalisant plus de 2,8 M$, dont près de 993 000 $ pour les cultures maraîchères et plus de 779 000 $ pour les céréales, le maïs-grain et les protéagineuses

Laval-Laurentides

350 entreprises agricoles assurées pour des valeurs représentant 85,7 M$. De ce nombre, 65 entreprises ayant subi des pertes indemnisables ont reçu des sommes totalisant près de 1,9 M$, dont près de 653 000 $ pour l'apiculture et plus de 518 000 $ pour les cultures maraîchères.

Mauricie

483 entreprises agricoles assurées pour des valeurs représentant un peu plus de 91 M$. De ce nombre, 56 entreprises ayant subi des pertes indemnisables ont reçu des sommes totalisant près de 610 000 $, dont plus de 345 000 $ pour les céréales, le maïs-grain et les protéagineuses et plus de 45 000 $ pour l'apiculture.

Montérégie

2 824 entreprises agricoles assurées pour des valeurs représentant plus de 785 M$. De ce nombre, 324 entreprises ayant subi des pertes indemnisables ont reçu des sommes totalisant un peu plus de 7,2 M$, dont près de 2,4 M$ pour les légumes de transformation et plus de 2,2 M$ pour les céréales, le maïs-grain et les protéagineuses.

Outaouais

337 entreprises agricoles assurées pour des valeurs représentant presque 41,6 M$. De ce nombre, 18 entreprises ayant subi des pertes indemnisables ont reçu des sommes totalisant plus de 800 000 $, dont près de 336 000 $ pour les céréales, le maïs-grain et les protéagineuses ainsi que les pommes de terre.

Saguenay-Lac-Saint-Jean

784 entreprises agricoles assurées pour des valeurs représentant près de 146,3 M$. De ce nombre, 98 entreprises ayant subi des pertes indemnisables ont reçu des sommes totalisant plus de 3,9 M$, dont plus de 1,6 M$ pour les pommes de terre et plus de 1,3 M$ pour les céréales, le maïs-grain et les protéagineuses .

Lien connexe

L'état des cultures - Bilan 2022

Renseignements

Portrait des régions :

Joindre les centres de services ou composer le 1 800 749-3646

Bilan provincial : Valérie Beaulieu, conseillère en communication et relations publiques, La Financière agricole du Québec, 418 834-6866 au poste 6223, [email protected]

SOURCE La Financière agricole du Québec