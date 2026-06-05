Bilan de l'année 2025-2026 d'Investissement Québec - Un impact concret pour stimuler l'activité économique du Québec

Faits marquants de l'année :

4,9 G$ de financement octroyé à plus de 2 100 entreprises pour soutenir des projets d'une valeur totale de 18 G$ et près de 6 000 interventions d'accompagnement

Pour des retombées économiques de 4 G$ sur le PIB liées à la réalisation des projets d'investissement, et de 3,9 G$ annuellement découlant de la production supplémentaire des projets financés

6,9 G$ de ventes hors Québec par les entreprises exportatrices accompagnées

6,1 G$ en valeur de projets d'investissements directs étrangers

MONTRÉAL, le 5 juin 2026 /CNW/ - Investissement Québec dévoile aujourd'hui le bilan de son exercice financier 2025-2026, et présente une solide performance en matière de financement d'entreprises, d'accompagnement technologique et à l'exportation, d'attraction d'investissements étrangers et d'impact sur le développement économique du Québec. Le bilan 2025-2026 montre qu'Investissement Québec assume pleinement son rôle d'agence de développement économique dans un contexte difficile pour soutenir les entreprises et leur permettre d'atteindre leurs ambitions, ici et à l'international.

Au cours de la dernière année, Investissement Québec a octroyé 4,9 milliards de dollars de financement - en combinant les soutiens financiers provenant de ses fonds propres et des fonds mandataires - à plus de 2 100 entreprises qui ont déployé des projets d'une valeur totale de 18 milliards de dollars. Parmi les entreprises financées, 65 % sont situées en région.

Des 4,9 milliards de financement total,

1,5 milliard de dollars ont été octroyés pour appuyer des projets visant l'accroissement de la productivité;

1,4 milliard de dollars de financement ont été déployés pour soutenir des projets d'acquisition, de maintien de sièges sociaux et des relèves entrepreneuriales, et,

584 millions de dollars ont été investis en capital de risque et via des fonds d'investissement.

De l'accompagnement qui a de l'impact

Outre le financement, les équipes d'Investissement Québec ont réalisé près de 6 000 accompagnements d'entreprises dispensés par des experts en matière de technologie, d'exportation et de main-d'œuvre.

Parmi ces accompagnements,

1149 accompagnements technologiques visant un avancement en innovation ont été effectués.

De leur côté, les experts en développement de marchés d'exportation, ont réalisés 3877 accompagnements pour générer 6,9 milliards de dollars de ventes hors Québec par les entreprises exportatrices accompagnées sur les marchés hors Québec : une performance record pour Investissement Québec International.

par les entreprises exportatrices accompagnées sur les marchés hors Québec : une performance record pour Investissement Québec International. Enfin, au cours de l'exercice, les équipes d'attraction d'investissements directs étrangers ont été en mesure de confirmer 6,1 milliards de dollars de nouveaux investissements directs étrangers, permettant de créer ou de sauvegarder plus de 5 800 emplois au sein de filiales internationales installées au Québec.

Des retombées significatives sur l'économie

Le financement octroyé par Investissement Québec au cours de l'exercice permet de concrétiser des projets d'entreprises qui génèrent de l'activité économique directe et indirecte qui augmente le PIB du Québec, et qui engendre des recettes fiscales significatives.

Les projets soutenus durant l'exercice 25-26, qui comportent du capital productif, vont générer un impact de 4 milliards de dollars sur le PIB lors de l'investissement. Puis, la croissance découlant de la réalisation des projets soutenus chez les entreprises entraînera des retombées économiques récurrentes pour les années à venir. En effet, la production supplémentaire projetée chez nos entreprises atteindra 7,6 milliards de dollars et elle générera un impact annuel de 3,9 milliards de dollars sur le PIB du Québec.

« En tant que principal levier de développement économique au Québec, nous jouons pleinement notre rôle : donner les moyens aux entreprises d'ici d'être plus productives et compétitives, d'être plus innovantes et plus résilientes. Et l'impact des projets que nous soutenons est majeur pour notre prospérité collective », a déclaré Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec.

« Investissement Québec est présent auprès des entreprises pour naviguer en ces temps incertains, et nous continuerons de l'être. Nous sommes là pour que la vision des entrepreneurs devienne réalité, tout en dosant le risque. Nous sommes là à long terme, parce que la réussite peut prendre du temps. Et nous serons là parce qu'une entreprise qui prospère, par la richesse et les emplois qu'elle crée, entraîne avec elle ses employés, ses fournisseurs, les entreprises de sa région, sa communauté, et le Québec tout entier », a-t-elle conclut.

« Dans un contexte économique marqué par l'incertitude, Investissement Québec démontre une fois de plus son rôle essentiel comme moteur de développement économique. Les résultats de l'année 2025-2026 témoignent de la force de nos entreprises et de la pertinence d'un accompagnement qui soutient l'investissement, l'innovation et l'exportation. Grâce à plus de 4,9 milliards de dollars en financement et à des projets totalisant 18 milliards de dollars, Investissement Québec contribue concrètement à créer de la richesse, à renforcer la compétitivité de nos entreprises et à générer des retombées durables dans toutes les régions du Québec. Notre gouvernement continuera d'appuyer les entrepreneurs et les entreprises qui choisissent d'investir, de croître et d'innover ici, au Québec », a soutenu Bernard Drainville, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime.

Une performance financière à la hauteur des attentes

En plus de sa contribution pour propulser la croissance des entreprises et favoriser le développement économique du Québec, Investissement Québec affiche pour l'exercice 2025-2026 un bénéfice de 364 millions de dollars ce qui correspond à un rendement ajusté des capitaux propres de 7,4 %. Le rendement moyen des cinq dernières années s'établit à 2,6 %. Ce rendement est conforme à la cible de rendement moyen à long terme d'Investissement Québec, basée sur le taux d'emprunt du gouvernement. Le portefeuille des fonds propres a quant à lui augmenté de 6 % cette année pour atteindre près de 7,9 milliards de dollars, au 31 mars 2026.

Pour consulter la fiche technique :

https://www.investquebec.com/sites/default/files/2026-06/investissement-quebec-fiche-technique-rapport-annuel-26.pdf

Pour consulter le rapport d'activités et de développement durable 2025-2026 :

https://www.investquebec.com/sites/default/files/2026-06/investissement-quebec-rapport-annuel-2025-2026.pdf

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment l'accompagnement technologique offert par son équipe d'experts en innovation. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

SOURCE Investissement Québec

Source et information: Catherine Salvail, Conseillère spécialisée, réputation, affaires publiques et gouvernementales, Investissement Québec, 514 863-3744, [email protected]