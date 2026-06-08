Bilan de l'année 2025-2026 d'Investissement Québec au Centre-du-Québec - Un impact concret pour le développement économique des PME du Centre-du-Québec

Pour le Centre-du-Québec, ce sont des projets d'une valeur dépassant les 2,2 milliards de dollars qui ont été soutenus par un financement de 535,7 millions de dollars grâce à 122 interventions d'Investissement Québec.

CENTRE-DU-QUÉBEC, QC, le 8 juin 2026 /CNW/ - Investissement Québec dévoile aujourd'hui le bilan de ses activités pour l'exercice financier 2025-2026 pour le Centre-du-Québec. Dans un contexte économique en pleine évolution, les résultats présentés par l'agence de développement économique du Québec montrent le rôle essentiel qu'elle joue pour la vitalité de l'économie locale et régionale, et la pertinence du travail réalisé sur le terrain pour soutenir les entreprises et leur permettre de réaliser leurs ambitions.

« Investissement Québec est présent auprès des entreprises pour naviguer en ces temps incertains, et nous continuerons de l'être. Nous sommes là pour que la vision des entrepreneurs devienne réalité, tout en dosant le risque. Nous sommes là à long terme, parce que la réussite peut prendre du temps. Et nous serons là parce qu'une entreprise du Centre-du-Québec qui prospère, par la richesse et les emplois qu'elle crée, entraîne avec elle ses employés, ses fournisseurs, sa communauté, et le Québec tout entier », souligne Bicha Ngo, présidente-directrice d'Investissement Québec.

Une contribution importante à l'économie régionale

Au cours de la dernière année, les équipes de la société d'État ont redoublé d'efforts pour offrir du financement et de l'accompagnement par des experts qui répondent aux besoins des entreprises. Au Centre-du-Québec :

Quelques 65 accompagnements en innovation , permettant aux entreprises d'intégrer de nouvelles technologies, de faire appel à l'intelligence artificielle, de développer des produits plus durables, d'augmenter leur productivité ou de prendre le virage numérique.

, permettant aux entreprises d'intégrer de nouvelles technologies, de faire appel à l'intelligence artificielle, de développer des produits plus durables, d'augmenter leur productivité ou de prendre le virage numérique. 106 accompagnements à l'exportation réalisés par les équipes d'Investissement Québec International pour soutenir les démarches des entreprises à l'étranger et dans le reste du Canada pour diversifier leurs marchés. Ces efforts ont mené à des ventes hors Québec d'une valeur de 686 millions de dollars pour les entreprises accompagnées.

réalisés par les équipes d'Investissement Québec International pour soutenir les démarches des entreprises à l'étranger et dans le reste du Canada pour diversifier leurs marchés. Ces efforts ont mené à des ventes hors Québec d'une valeur de pour les entreprises accompagnées. Parallèlement, ce sont 143 millions de dollars d'investissements directs étrangers ou de réinvestissements de filiales de sociétés étrangères qui se sont confirmés dans la région au cours de l'exercice.

C'est le cas de Advantag, AgriMétal, GASBEC, les Planchers Mercier, Lumi-O Innovaplas, Récupéraction Centre-du-Québec et Structure BRL, tous pour des projets d'augmentation de productivité afin de demeurer compétitifs et soutenir leur croissance.

Citations :

« Nos équipes du réseau régional sont sur le terrain pour soutenir les entreprises d'ici. Leur engagement quotidien contribue activement au développement économique et à la vitalité économique de l'ensemble du Québec. Dans l'ensemble des régions, Investissement Québec est un acteur incontournable de l'écosystème économique, aux côtés des MRC, des villes et des autres partenaires financiers, pour maximiser les synergies et les retombées économiques. Les résultats dévoilés aujourd'hui témoignent de la pertinence de notre mission, mais aussi de la capacité d'Investissement Québec de contribuer à la création de richesse au bénéfice de nos régions », ajoute Jean-Philippe Ménard, premier vice-président, Réseau régional et Innovation.

Pour l'ensemble des activités de la société d'État, ce sont 2 100 entreprises - dont 65 % sont situées en région - qui ont bénéficié de support financier pour des projets d'une valeur totale de 18 milliards de dollars. De plus, ce sont près de 6 000 interventions d'accompagnement qui ont été réalisées. Les projets d'investissements soutenus ont généré des retombées économiques de 4 milliards de dollars pour le PIB du Québec.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment l'accompagnement technologique offert par son équipe d'experts en innovation. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

SOURCE Investissement Québec

Source et information : Catherine Salvail, Conseillère spécialisée, Réputation, affaires publiques et gouvernementales, Investissement Québec, [email protected]