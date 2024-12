HALIFAX, NS, le 9 déc. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, nous sommes fiers de présenter un rapport sur les activités opérationnelles et d'exécution de la loi de l'Agence des services frontaliers du Canada au Canada atlantique, du 1er janvier au 31 octobre 2024.

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) est la première ligne de défense du Canada dans 1 200 points d'entrée au pays. Jour après jour, environ 8 500 employés de première ligne jouent un rôle crucial dans la protection de nos collectivités en empêchant les marchandises dangereuses et les personnes inadmissibles d'entrer au Canada et pour sécuriser le continent entier.

Partout au pays, des centaines d'enquêteurs criminels de l'ASFC, d'agents d'exécution de la loi, d'agents d'audiences et d'agents de renseignement travaillent pour soutenir et faire respecter les lois frontalières du Canada et prendre des mesures contre ceux qui les enfreignent. À l'étranger, environ 60 employés de l'ASFC dans 35 pays aident à gérer la frontière à l'échelle internationale. D'ici la fin de 2024, nous aurons accueilli plus de 500 nouveaux agents stagiaires et 18 nouvelles équipes de maître-chiens formées dans les rangs de notre personnel dévoué qui contribue à assurer la sécurité de nos frontières.

Le partenariat et l'échange d'informations sont essentiels à la sécurité des frontières car le crime organisé est un problème international, avec des réseaux opérant dans de nombreux pays. L'ASFC et d'autres organismes d'exécution de la loi opèrent dans un contexte mondial pour lutter avec succès contre la criminalité et assurer la sécurité des frontières. Ensemble, nous empêchons les personnes dangereuses, les armes à feu, les armes et les drogues d'entrer et de nuire à nos communautés, tout en garantissant la circulation de millions de voyageurs et des milliards de dollars de commerce international.

Au Nouveau-Brunswick (N.-B.), en Nouvelle-Écosse (N.-É.), à Terre-Neuve-et-Labrador (T.-N.-L.) et à l'Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.É.), les employés de l'ASFC se consacrent à la sécurité de la population canadienne.

Protéger la population canadienne et assurer la sécurité des communautés

L'ASFC sert de défense de première ligne au Canada en empêchant les armes illégales et les substances illicites d'entrer dans nos communautés. Les faits marquants de 2024 au Canada atlantique sont les suivants :

206 armes et 64 armes à feu ont été retirées de nos rues grâce aux nombreuses saisies et mesures d'exécution effectuées par les agents de l'ASFC et les enquêteurs criminels.

Opioïdes, stupéfiants et précurseurs chimiques saisis, dont plus de 1 500 kg de cocaïne et 513 kg de cannabis.

132 véhicules volés interceptés dans les ports maritimes de Saint-Jean, (N.-B,) et Halifax , (N.-É.), avant d'être expédiés à l'étranger. Ce travail a été réalisé avec le soutien de la police locale, des autorités portuaires et des associations de lutte contre la fraude à l'assurance et le vol.

30 conducteurs présumés en état d'ébriété arrêtés par des agents de l'ASFC aux points d'entrée au Nouveau-Brunswick et qui ont été confiés à la police. Cela démontre que l'ASFC continue de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires policiers locaux pour lutter contre la conduite avec facultés affaiblies.

En février 2024, des agents de l'ASFC à Woodstock (N.-B.) ont arrêté un résident américain pour avoir introduit en contrebande une arme de poing au Canada. L'arme à feu a été saisie et, à la suite d'une enquête menée par les Enquêtes criminelles de l'ASFC, des accusations ont été portées en vertu de la Loi sur les douanes. Cette cause est actuellement devant les tribunaux et la date du procès est fixée au printemps 2025.

En mars 2024, les enquêtes criminelles de l'ASFC à Halifax (N.-É.) et à St. John's (T.-N.-L.), avec l'aide de l'unité anti armes à feu et gangs de la Police régionale d'Halifax (HRP) et de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), ont exécuté une livraison contrôlée en rapport avec une arme à feu qui a été interceptée par le biais du circuit postal. Grâce à l'exécution de la livraison contrôlée, un homme a été arrêté par la HRP et l'ASFC. De multiples accusations ont été portées par la HRP.

En avril 2024, des agents de l'ASFC à St. Stephen (N.-B.) ont arrêté un voyageur qui avait sur lui une arme à feu démontée non déclarée. Des accusations de contrebande ont été portées par la Division des enquêtes de l'ASFC. L'individu a ensuite plaidé coupable et a été condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis de trois mois et à une amende de 5 000 $.

En juin 2024, Des agents de l'ASFC à St. Stephen (N.-B.) ont arrêté un résident américain ayant la double citoyenneté pour avoir introduit en contrebande une arme à feu d'assaut, de l'attirail de drogue et des traces de méthamphétamine. Des accusations ont été portées par la GRC et l'ASFC. L'individu a par la suite plaidé coupable et a été condamné à plus de deux ans d'incarcération.

En juillet 2024, les agents de l'ASFC ont saisi 63 kg de cannabis lors de l'examen des bagages à l'aéroport de Halifax et ont arrêté deux voyageurs pour contrebande. Des accusations ont été portées par la HRP.

En juillet 2024, des agents de l'ASFC à St. Stephen, (N.-B.), ont arrêté deux résidents américains pour avoir omis de déclarer une arme de poing de 9 mm, un fusil de chasse et trois bouteilles de gaz poivré. Les articles ont été saisis et les voyageurs ont été renvoyés aux États-Unis.

En août 2024, un passager est arrivé à l'aéroport international de St. John's, (T.-N.-L.), et a été orienté vers un examen secondaire. Lors de l'examen, 120 capsules de testostérone non déclarées ont été découvertes et saisies. La testostérone est une substance réglementée figurant à l'annexe IV de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

En septembre 2024, des agents de l'ASFC à Saint-Léonard (N.-B.) ont arrêté deux résidents américains pour avoir introduit en contrebande une arme à feu chargée, 11 joints de cannabis et plus de 20 000 $CAN. Le tout a été saisi et les voyageurs ont payé une amende de plus de 2 000 $. En vertu de la loi, toute personne ou entité doit signaler à un agent des services frontaliers l'importation ou l'exportation d'espèces ou d'effets dont la valeur totale combinée est égale ou supérieure à 10 000 dollars canadiens

Soutenir l'économie

L'ASFC de la région de l'Atlantique a veillé à ce que les routes commerciales du Canada restent ouvertes et résilientes, garantissant ainsi que notre économie reste forte et qu'elle répond aux besoins de la population canadienne.

Au Canada atlantique, l'ASFC a traité : 125 080 navires commerciaux 183 navires de croisière Plus de 143 500 conteneurs maritimes

atlantique, l'ASFC a traité : Les agents de l'ASFC du Canada atlantique ont perçu plus de 1,1 milliard de dollars en droits et taxes.

Accueillir les voyageurs au Canada et construire une frontière moderne

La région de l'Atlantique de l'ASFC a traité près de 3,3 millions de voyageurs entrant au Canada, dont :

475 969 voyageurs par voie aérienne

2,3 millions voyageurs par voie terrestre

524 567 voyageurs maritimes via des navires commerciaux, des petits navires, des traversiers et des bateaux de croisière

69 déroutements de vols pour raisons mécaniques et médicales

L'ASFC continue d'améliorer ses services frontaliers. Nous mettons à niveau nos technologies, modernisons nos infrastructures et travaillons en étroite collaboration avec notre personnel et nos partenaires pour répondre à l'évolution des besoins en matière de voyage et de commerce. En voici quelques exemples :

En octobre, la Gestion des cotisations et des recettes de l'ASFC (GCRA) est devenue le système officiel d'enregistrement pour l'évaluation et la perception des droits et des taxes sur les marchandises commerciales importées au Canada. Les employés de la Région de l'Atlantique ont travaillé avec diligence à l'intégration des clients et au lancement du système. La GCRA contribuera à protéger et à accroître plus de 40 milliards de dollars de recettes perçues à la frontière chaque année en offrant aux entreprises canadiennes un outil de libre-service en ligne et des processus d'importation simplifiés.

Les employés de la Région de l'Atlantique ont fièrement participé à la cérémonie d'ouverture et au projet de remplacement du pont international Madawaska-Edmundston. Ce projet marque le retour du trafic de camions commerciaux au port d'entrée et comprend d'importantes améliorations de la structure afin de fluidifier le trafic.

L'ASFC a ouvert avec succès un nouveau bureau ultramoderne à Moncton, (N.-B.).

Collaborer avec les communautés autochtones

L'ASFC de la Région de l'Atlantique demeure engagée dans la réconciliation avec les communautés autochtones par le biais de la collaboration. En voici quelques exemples :

En octobre 2024, le Centre d'expertise maritime du Collège de l'ASFC, situé sur le front de mer de Halifax, a dévoilé un espace de réflexion autochtone en partenariat avec le programme de formation autochtone de l'ASFC et la Direction du Collège des services frontaliers du Canada. Une peinture a été commandée à une artiste micmaque locale, Shianne Gould, pour illustrer leur interprétation de la pratique sacrée de la reconnaissance des terres.

Tout au long de l'année, les employés de l'ASFC de la Région de l'Atlantique ont participé à de nombreuses séances d'exploration de carrière pour les jeunes Autochtones à des endroits tels que St. Mary's First Nation, Tobique First Nation et le CCNB de Moncton (N.-B.).

« Au cours de cette année et au-delà, l'Agence des services frontaliers du Canada a joué un rôle crucial dans la lutte contre la criminalité en interceptant des armes à feu et des drogues illégales à nos frontières. Je tiens à remercier tous les employés, d'un bout à l'autre de l'Agence, pour leur dévouement envers la protection de la santé et de la sécurité de nos communautés, et envers le maintien de l'intégrité de la frontière que nous partageons avec notre plus important allié et partenaire commercial, les États-Unis. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

« L'ASFC de la Région de l'Atlantique continue de protéger nos collectivités en empêchant les personnes et les marchandises dangereuses d'entrer au Canada. Je suis fier du travail acharné de tous les employés du Canada atlantique ».

- Dominic Mallette, Directeur général régional par intérim, Région de l'Atlantique, Agence des services frontaliers du Canada

