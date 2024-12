VANCOUVER, BC, le 9 déc. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, nous sommes fiers de présenter un rapport sur les activités opérationnelles et d'exécution de la loi de l'Agence des services frontaliers du Canada en Colombie-Britannique et au Yukon, du 1er janvier au 31 octobre 2024.

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) est la première ligne de défense du Canada dans 1 200 points d'entrée au pays. Jour après jour, environ 8 500 employés de première ligne jouent un rôle crucial dans la protection de nos collectivités en empêchant les marchandises dangereuses et les personnes inadmissibles d'entrer au Canada et pour sécuriser le continent entier. la sécurité de nos frontières, et d'autres encore se joindront à nous d'ici la fin de l'année.

Partout au pays, des centaines d'enquêteurs criminels de l'ASFC, d'agents d'exécution de la loi, d'agents d'audiences et d'agents de renseignement travaillent pour soutenir et faire respecter les lois frontalières du Canada et prendre des mesures contre ceux qui les enfreignent. À l'étranger, environ 60 employés de l'ASFC dans 35 pays aident à gérer la frontière à l'échelle internationale. D'ici la fin de 2024, nous aurons accueilli plus de 500 nouveaux agents stagiaires et 18 nouvelles équipes de maître-chiens formées dans les rangs de notre personnel dévoué qui contribue à assurer la sécurité de nos frontières.

Avec la collaboration de partenaires internationaux et canadiens chargés de l'exécution de la loi, l'ASFC soutient la sécurité nationale et la sécurité publique, tout en facilitant la libre circulation des échanges et des voyages légitimes. Ensemble, nous empêchons les personnes dangereuses, les armes à feu, les armes et les drogues d'entrer et de nuire à nos communautés, tout en assurant la circulation de millions de voyageurs et de milliards de dollars en commerce international.

La Région du Pacifique, qui comprend la Colombie-Britannique et le Yukon, compte plus de 1 000 employés en uniforme travaillant dans 43 points d'entrée terrestres, aériens, ferroviaires et maritimes. La région comprend un centre de courrier international, le troisième aéroport le plus fréquenté du Canada et le plus grand port maritime, l'installation d'examen des conteneurs et le terminal des navires de croisière du pays.

Protéger la population canadienne et assurer la sécurité des communautés

L'ASFC constitue la première ligne de défense du Canada en empêchant les armes illégales et les substances illicites d'entrer dans nos communautés. Cette année, les agents des services frontaliers de la région du Pacifique se sont chargés de :

7 960 saisies de stupéfiants illégaux. Cela comprend 988 kg et 1 278 litres de méthamphétamines, 279 kg de cocaïne, 49 kg d'opioïdes et 3 378 kg de cannabis illégal.

9 451 armes et objets interdits saisis. Cela comprend 209 armes à feu, 666 pièces diverses pour armes à feu ou chargeurs, 7 747 armes interdites et 829 dispositifs interdits.

1 262 015 $ de saisies de devises soupçonnées d'être des produits du crime, contre 721 426 $ saisis l'année dernière.

280 arrestations de conducteurs en état d'ébriété. Ces arrestations représentent 50 % de toutes les arrestations de conducteurs en état d'ébriété à travers les frontières terrestres du Canada .

. 119 véhicules volés interceptés. Cela représente environ 13 millions de dollars canadiens de véhicules.

Accueillir les voyageurs au Canada

Qu'il s'agisse du troisième aéroport en importance du Canada, de nos grandes opérations de navires de croisière et de passagers ferroviaires, ou de nos ports nordiques plus petits, l'ASFC dans la région du Pacifique s'engage à maintenir des frontières sûres et résilientes qui protègent nos collectivités.

La Région du Pacifique a facilité l'arrivée de plus de 19,2 millions de voyageurs aux points d'entrée de la Colombie-Britannique et du Yukon. Les agents ont accueilli près de 1,6 million de voyageurs de plus que l'an dernier, y compris des Canadiens de retour au pays et des visiteurs internationaux.

Alors que nous continuons d'observer une augmentation des voyages et des déplacements fréquents à travers nos frontières, nous restons déterminés à améliorer l'expérience globale à la frontière. L'ASFC dans la région du Pacifique a mené 65 720 entrevues NEXUS pour soutenir les voyageurs fréquents et à faible risque.

Soutenir l'économie

Le travail de l'ASFC contribue à maintenir les routes commerciales du Canada ouvertes et résilientes, ce qui permet à notre économie de rester forte et de répondre aux besoins de la population canadienne.

Les agents des services frontaliers de la région du Pacifique ont traité environ 548 174 camions commerciaux et 27 millions d'envois par messagerie. La région du Pacifique traite 70 % de tous les conteneurs entrant au Canada, la majorité étant traitée par le district de Metro Vancouver.

La perception des droits et taxes contribue à protéger certains secteurs de l'économie canadienne. Lorsque des importateurs commerciaux enfreignent la législation sur le commerce et les frontières, l'ASFC impose des sanctions afin de dissuader les contrevenants. Cela permet de s'assurer que les exigences en matière d'importation sont respectées et de créer des conditions de concurrence équitables pour toutes les entreprises canadiennes.

La région a clôturé 92 cas de vérification pour un montant total de 13 556 852 dollars en droits, taxes, intérêts et pénalités. La région a également mené à bien 21 interventions de mise en conformité, qui ont donné lieu à des évaluations supplémentaires de 321 356 dollars en droits et taxes.

En octobre, la Gestion des cotisations et des recettes de l'ASFC (GCRA) est devenu le système officiel d'évaluation et de perception des droits et des taxes pour les marchandises commerciales importées au Canada. La Région du Pacifique a travaillé avec diligence pour intégrer les clients et contribuer au lancement du système. La GCRA contribuera à protéger et à accroître plus de 40 milliards de dollars de recettes perçues à la frontière chaque année en offrant aux entreprises canadiennes un outil de libre-service en ligne et des processus d'importation simplifiés.

Citations

« Au cours de cette année et au-delà, l'Agence des services frontaliers du Canada a joué un rôle crucial dans la lutte contre la criminalité en interceptant des armes à feu et des drogues illégales à nos frontières. Je tiens à remercier tous les employés, d'un bout à l'autre de l'Agence, pour leur dévouement envers la protection de la santé et de la sécurité de nos communautés, et envers le maintien de l'intégrité de la frontière que nous partageons avec notre plus important allié et partenaire commercial, les États-Unis. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

« Je suis immensément fière du dévouement de nos agents de première ligne et de ceux qui, en coulisses, travaillent dur chaque jour pour assurer la sécurité de nos concitoyens tout en soutenant notre économie. La région Pacifique s'est engagée à maintenir l'intégrité de nos frontières et à protéger les Canadiens, en empêchant les drogues nocives, les armes à feu illégales et les armes dangereuses d'atteindre nos communautés. »

- Nina Patel, directrice générale régionale, Région Pacifique, Agence des services frontaliers du Canada

Liens connexes

Suivez-nous sur X (@FrontiereCan and @FrontiereCanPAC) sur Instagram (@ frontierecan ), rejoignez-nous sur Facebook ou visitez notre chaîne YouTube .

SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

Coordonnées: Pour plus d'informations ou pour organiser un entretien avec un représentant de l'ASFC, veuillez contacter : Relations avec les médias, Agence des services frontaliers du Canada, [email protected], 1-877-761-5945