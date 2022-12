Bilan de 12h30 Collecte de rue de La guignolée des médias à Montréal : 48 225 $ si la tendance se maintient, la collecte connaîtra une baisse substantielle de dons.

MONTRÉAL, le 1er déc. 2022 /CNW Telbec/ - À 12h30 aujourd'hui, 48 225 $ ont été amassés lors de la collecte de rue de la 22e édition de La guignolée des médias. Si la tendance actuelle se maintient, la collecte connaitra une baisse des dons. Le chiffre de référence est celui à la même heure en 2019. Nous avions alors récolté 192,700$. Les organismes de Montréal en appellent à la générosité habituelle des Montréalais. Dirigez-vous avant 17h30 vers l'un des 70 points de collecte. Passons à l'action.

Aussi, donnez chez Maxi et Provigo, en ligne et par texto

D'autres options vous sont offertes jusqu'au 31 décembre prochain :

Rendez-vous dans un Maxi ou un Provigo de votre choix, puis laissez-y un don en denrées alimentaires non périssables ou en argent;

Donnez à guignolee.ca;

Offrez 10 $ en textant NOEL au 20222.

À Montréal, les dons seront remis à Jeunesse au Soleil, à Moisson Montréal et à la Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal. Ces organismes reconnus les redistribueront sous la forme d'aliments et de repas à plusieurs milliers de gens et de familles d'ici pour la période des Fêtes , mais aussi après. Cette année, les demandes d'aide alimentaire sont particulièrement élevées.

La mission de La guignolée des médias

Depuis 2001, La guignolée des médias est la seule cause organisée et soutenue par une centaine de médias du Québec. À ce jour, elle a récolté au-delà de 53 millions $ et plusieurs milliers de kilos de nourriture distribués à plus de 100 organismes bénéficiaires. L'activité se déroule durant tout le mois de décembre. Les médias s'unissent alors pour permettre à tous de célébrer dans la dignité.

NOTES IMPORTANTES

Les prochains résultats de la collecte de rue seront annoncés sur guignolee.ca et sur Cision à 16h30 aujourd'hui.

Les chiffres finaux pour la journée du 1er décembre seront dévoilés le lundi 5 décembre prochain sur à guignolee.ca et sur Cision.

Information : guignolee.ca

