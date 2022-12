Bilan COP15 - La CAQ rate plusieurs occasions de protéger la nature

MONTRÉAL, le 16 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Alors que la COP15 se conclura dans les prochains jours à Montréal, Québec solidaire revient sur les cinq plus grandes opportunités manquées par le gouvernement de la CAQ pour protéger la biodiversité québécoise.

Parler des deux côtés de la bouche

« La CAQ nous a servi son hypocrisie environnementale à plusieurs sauces dans les derniers jours : répéter encore une fois sa cible pour les aires protégées, mais ne pas réellement annoncer d'aires protégées dans le Sud, ajouter des espèces en péril sur une liste, mais ne pas donner plus de mordant à la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables. Le gouvernement de François Legault se dit nationaliste, mais ne protège ni le territoire ni les espèces vivantes qui l'habitent », déclare Gabriel Nadeau-Dubois.

Protéger le caribou forestier

« La protection du caribou forestier était sur toutes les lèvres pendant la COP15 à l'exception de celles des caquistes! La négligence de la CAQ pour la protection du caribou forestier est alarmante. On attend toujours que le gouvernement mette en œuvre les recommandations du rapport d'experts indépendants sur le caribou », se désole Alejandra Zaga Mendez, responsable solidaire en matière d'environnement.

Une aire protégée pour la rivière Magpie

« Les barrages imaginaires de François Legault jettent une ombre au-dessus de la Côte-Nord qui se demande bien quelle rivière sera harnachée par ces idées lancées en l'air. La CAQ a manqué l'occasion de rassurer la communauté qui se mobilise depuis des années autour de la rivière Magpie où il faut une aire protégée pour sauvegarder ce joyau naturel », souligne Alejandra Zaga Mendez.

Stopper l'étalement urbain

« La pire menace environnementale au Québec est l'étalement urbain et la CAQ en est complice en finançant des projets comme le 3e lien. Il faut viser zéro perte nette de milieux humides, forestiers et agricoles si on veut véritablement protéger la nature québécoise, pas multiplier les projets autoroutiers destructeurs », défend Etienne Grandmont, responsable solidaire en matière de transports.

Moratoire sur les nouveaux claims miniers

« Le gouvernement de la CAQ refuse de décréter un moratoire sur les nouveaux claims miniers près de nos parcs nationaux, dans les zones de villégiature et dans les zones habitées alors que ça fait des années que les municipalités et les communautés tirent la sonnette d'alarme! Le Québec n'est pas le Far West, nos ressources ne sont pas un bar ouvert, nos régions ne servent pas juste à extraire, c'est le temps de respecter notre monde et notre environnement », affirme Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole de Québec solidaire.

