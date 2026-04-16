MONTRÉAL, le 16 avril 2026 /CNW/ - À la veille de la Semaine nationale du don d'organes et de tissus, Transplant Québec dresse son bilan 2025. Depuis les années 2000, le nombre de références, de donneurs, et d'organes transplantés a augmenté de 225 %, 38 % et 11 %. Grâce à la générosité des donneurs et de leurs familles, des centaines de personnes ont retrouvé souffle et force, mais surtout la possibilité d'un lendemain. En 2025, ce sont 196 donneurs qui ont permis de transplanter 617 organes, des chiffres qui s'inscrivent dans une progression remarquable au fil des années.

Une progression qui s'explique entre autres par la transformation du profil des donneurs qui a évolué en un quart de siècle : en 2025, les dons après décès par critères circulatoires représentent 35 % des donneurs et le nombre de personnes qui ont généreusement offert leurs organes suite à l'acceptation de leur aide médicale à mourir est à 27. Ce sont là des types de donneurs qui sont apparus au courant des 25 dernières années grâce à l'amélioration et l'évolution des pratiques médicales.

Derrière l'évolution des techniques, ces performances reflètent aussi l'expertise et l'efficacité des équipes de Transplant Québec, qui, depuis 55 ans, ont permis à plus de 16 000 personnes de recevoir une transplantation. Derrière ces chiffres, il y a des vies sauvées et des familles qui voient revenir la lumière après de longues inquiétudes.

Une expertise reconnue et des recommandations toujours en vigueur

Ces trois dernières années marquent également des chiffres records, et les 1 611 personnes qui ont pu être transplantées pendant cette même période témoignent du savoir-faire, de l'efficience, et de l'agilité des équipes de Transplant Québec. Cette performance repose sur la compétence de ses centaines de professionnels qui ont développé au fil des années une expertise pointue, intégrée aux centres hospitaliers du Québec et reconnue par l'ensemble du milieu.

Pour continuer à progresser, pour répondre aux besoins des centaines de Québécois et Québécoises en attente d'un organe et pour sauver toujours plus de vies, il est essentiel de mettre en œuvre les recommandations issues de la commission parlementaire de 2024 visant à étudier les moyens facilitant le don d'organes.

Les trois régions les plus performantes au Québec

Au chapitre des références pour don d'organes, la région métropolitaine occupe le premier rang des régions les plus performantes au prorata de la population avec un taux de 22 donneurs potentiels pour 100 000 habitants, suivie par le Saguenay-Lac-Saint-Jean (20,6) et la Mauricie-Centre-du-Québec (16,6). Il est également à noter que le taux de références au Saguenay-Lac-Saint-Jean augmente pour la 4ème année consécutive et que la Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine obtient les meilleurs résultats dans sa région depuis 2022.

Les faits saillants en un coup d'œil (2025) :

196 donneurs décédés au Québec ont permis de transplanter 617 organes.

1025 références pour don d'organes ont été faites à Transplant Québec.

898 personnes étaient inscrites sur la liste d'attente unique gérée par Transplant Québec (au 31 décembre).

1611 personnes ont pu être transplantées au Québec durant les 3 dernières années.

Plus de 16 000 personnes ont été transplantées depuis la naissance de Transplant Québec, il y a maintenant plus de 55 ans.

La fiche d'information complémentaire peut être consultée ici.

Le bilan 2025 en don d'organes au Québec est disponible ici.

Citations

« Nos résultats révèlent une croissance importante depuis plusieurs années. Nous en sommes très fiers. Or, bien que nous en soyons fiers, leur progression ne pourra se poursuivre que si nos recommandations de la commission parlementaire de 2024 sont mises en œuvre. Il est essentiel de concentrer nos efforts sur ces enjeux prioritaires afin de continuer à toujours sauver plus de vies et de répondre aux besoins des centaines de Québécois et Québécoises qui sont en attente d'un organe chaque année. Pour continuer d'optimiser nos résultats, il est impératif d'agir et de capitaliser sur les forces vives. », énonce Martine Bouchard, présidente-directrice générale chez Transplant Québec.

À propos de Transplant Québec

Avec pour finalité de sauver des vies ou d'améliorer l'état de santé des personnes qui ont besoin d'une transplantation, Transplant Québec, sur mandat du ministre de la Santé et des Services sociaux, coordonne le processus de don d'organes, assure l'équité d'attribution des organes, soutient l'amélioration des pratiques cliniques par la concertation et la mobilisation des partenaires, et fait la promotion du don d'organes dans la société. Ainsi, Transplant Québec contribue activement, depuis plus de 55 ans, à ce que le plus grand nombre possible de Québécois et de Québécoises en attente d'un organe puisse bénéficier d'une transplantation. http://www.transplantquebec.ca

SOURCE Transplant Québec

Sandy Bastien, Transplant Québec, 514 286-1414, poste 219 / 514 606-2130, [email protected]