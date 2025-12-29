Bilan 2025 : dure année pour les PME québécoises, marquée par la demande insuffisante, le manque de personnel et les pressions financières qui freinent la relance

MONTRÉAL, le 29 déc. 2025 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) dévoile l'édition 2025 de son Bilan des PME du Québec , qui regroupe les données annualisées du Baromètre des affairesMD. Cette publication unique brosse le portrait des 12 secteurs d'activité économique et des 17 régions administratives du Québec, en comparant l'année écoulée avec la précédente ainsi qu'avec la moyenne des 16 dernières années. Cette édition présente le niveau de confiance des PME, l'état de leurs affaires, l'évolution des prix et des salaires, les principales pressions sur les coûts d'exploitation, de même que les limites à la croissance des ventes et de la production. Les résultats reposent sur les réponses de 1 438 propriétaires de PME québécoises.

Les données du bilan confirment que 2025 n'a pas été de tout repos pour ces dernières. L'année a été marquée par l'incertitude créée par la guerre tarifaire et par le resserrement des programmes d'immigration temporaire, lequel a accentué la pénurie de main-d'œuvre. À ces défis se sont ajoutées des pressions sur les coûts et une diminution de la demande. Ce cocktail indigeste a fait reculer l'indice de confiance à 47,7, soit le même niveau qu'en 2023 et le 2e pire résultat en 16 ans. Rappelons que l'économie roule à plein régime lorsque l'indice atteint 65.

« Les années en montagnes russes continuent pour les dirigeants de PME, et 2025 les a entraînés sur une nouvelle pente descendante. Je salue leur résilience : innover, automatiser ou simplement maintenir le cap dans ce contexte difficile, c'est assurer des emplois à des millions de Québécoises et Québécois et préserver la vitalité économique de nos régions », commente François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

La diminution de la demande, la pénurie de main-d'œuvre et la pression des frais d'exploitation ont freiné le rebond des PME

En 2025, la demande insuffisante (51 %) arrive en tête des facteurs limitant la croissance des ventes et de la production des PME québécoises. La pénurie de main-d'œuvre qualifiée (47 %) et le manque de fonds de roulement (28 %) complètent le trio des principaux freins.

La demande insuffisante a été la contrainte dominante pour plusieurs secteurs : information, arts et divertissement (60 %), fabrication (59 %), commerce de détail (56 %) et hébergement et restauration (54 %).

Quant à la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, elle frappe particulièrement la construction (68 %), les services personnels (63 %) et le transport (54 %). Elle touche aussi la moitié des PME dans les secteurs de la santé et de l'éducation (50 %), des services aux entreprises (49 %) et de la fabrication (47 %).

Pour les PME québécoises, les plus importantes pressions sur les coûts en 2025 sont les charges salariales (64 % des PME), les coûts d'assurances (61 %) et les coûts fiscaux et réglementaires (52 %). Notons que plusieurs catégories de charges ont vu leur intensité diminuer par rapport à l'an dernier. La proportion de PME touchées par les coûts d'emprunt connaît la baisse la plus marquée (-14 points), grâce à la diminution du taux directeur qui a eu un effet positif. Enfin, malgré ces améliorations, les pourcentages demeurent supérieurs à la moyenne historique et certaines catégories exercent davantage de pression sur les PME, notamment les coûts d'électricité (+4 points) et les coûts liés au matériel et aux technologies (+5 points).

« 95 % des entreprises au Québec comptent moins de 50 employés. Nos petites entreprises sont les poumons économiques de toutes les régions. Afin d'assurer un avenir positif, il faut miser sur elles. Toutefois, le Québec demeure la province où la fiscalité des petites entreprises est la plus désavantageuse au pays et où la paperasserie est particulièrement lourde. En 2026, les PME doivent être au centre de l'action gouvernementale et au cœur des propositions de tous les partis politiques », conclut François Vincent.

