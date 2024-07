Bilan 2024 des naissances de caribous : 15 faons s'ajoutent aux populations vivant dans les installations de garde en captivité

QUÉBEC, le 31 juill. 2024 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) annonce qu'à la suite de la période de mise bas des caribous dans les installations de garde en captivité de Charlevoix et de la Gaspésie, 15 faons se sont ajoutés aux populations vivant dans ces installations. Les faons et leurs mères se portent bien.

Au printemps dernier, 18 femelles caribous se sont avérées gestantes, soit 11 à Charlevoix et sept en Gaspésie. Aucune femelle n'était gestante à Val-d'Or. Toutes les femelles gestantes ont mis bas. Onze (11) faons sont nés à Charlevoix et sept en Gaspésie. Parmi ces faons, trois sont décédés, soit deux à Charlevoix et un en Gaspésie.

Malgré la présence de gardiens sur place, qui observent chaque jour les caribous, et la disponibilité sept jours sur sept d'une équipe du MELCCFP et de vétérinaires prêts à intervenir en cas de besoin, les risques de mortalité périnatale des faons et des femelles demeurent. La mortalité des faons survient couramment en nature et il est normal que certaines de ces mortalités ne puissent être évitées dans les installations de garde en captivité.

En résumé, neuf faons s'ajoutent aux 30 caribous forestiers déjà gardés dans les installations de Charlevoix . La population compte désormais 39 individus, soit 20 adultes, 10 juvéniles et neuf faons.

Rappelons que 13 caribous adultes, soit 10 femelles et trois mâles, ont été mis temporairement en captivité lors de l'opération de capture réalisée à l'hiver 2024 en Gaspésie . Les naissances de ce printemps portent à 19 le nombre de caribous dans cette installation de garde en captivité. À Val-d'Or , on dénombre toujours neuf caribous, soit cinq mâles adultes et quatre femelles adultes.

