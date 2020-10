Proposant plus de 9 300 pieds carrés d'espace haut de gamme, des vues panoramiques et un décor d'inspiration canadienne, le Salon Élévation de WestJet combine des éléments raffinés de design contemporain et d'art de vivre à la montagne reflétant la diversité des paysages du Canada. L'espace vedette, qui a été conçu en partenariat avec la société mondiale de design et d'architecture Gensler, vise à répondre aux besoins des clients et des grands voyageurs, tout en garantissant leur sécurité. Cliquez ici pour voir d'autres photos.

« L'ouverture du Salon Élévation de WestJet est un moment charnière pour notre entreprise et témoigne de notre engagement à offrir des expériences de calibre mondial au sol et dans les airs, a déclaré Arved von zur Muehlen, chef des services commerciaux chez WestJet. Il était tout naturel d'ouvrir cet espace vedette dans notre port d'attache de Calgary. Le salon offrira aux membres du niveau supérieur de notre programme de fidélité Récompenses WestJet, ainsi qu'aux voyageurs de la cabine Affaires, un endroit sécuritaire et confortable pour se reposer, se ressourcer et travailler lors de leur passage à YYC. »

Le Salon Élévation, qui est le fruit d'un partenariat avec l'autorité aéroportuaire de Calgary, ouvrira ses portes au public le 2 novembre 2020. Il est avantageusement situé dans le hall B de l'aérogare des vols intérieurs, et est accessible aux invités en partance des halls A, B et C, ainsi que du hall D de l'aérogare des vols internationaux (à partir des postes de contrôle de sécurité B ou C).

« Le Salon Élévation de WestJet est le premier en son genre sur la scène mondiale, et nous sommes ravis et fiers qu'il soit situé à l'aéroport international de Calgary (YYC). WestJet est la plus grande compagnie aérienne en exploitation à YYC en ce qui concerne le nombre de sièges, de départs et de destinations desservies. Le fait d'offrir le Salon Elevation de WestJet ici à Calgary signifie que nos invités mutuels auront accès à une nouvelle expérience de voyage de premier ordre et d'excellentes commodités locales répondant aux normes de santé et de sécurité les plus strictes », a déclaré Rob Palmer, chef des finances et vice-président, Ventes commerciales et Stratégie, Administration aéroportuaire de Calgary.

Les passagers en partance de l'aéroport ou en correspondance sur un vol national ou international peuvent s'attendre à vivre une expérience exceptionnelle à l'intérieur du salon, et à profiter des avantages suivants :

Un menu conçu par un chef et fraîchement préparé qui met en vedette des ingrédients locaux et saisonniers.

Des boissons exclusives préparées et servies par des barmans attitrés, une sélection de vins de qualité supérieure et un choix de bières provenant des brasseries de Calgary , notamment la bière en fût Elevation de WestJet conçue par The Dandy Brewing Company, et une bière de type XPA développée par Annex Ale Project. Le tout servi depuis un bar animé et convivial situé au cœur du salon.

, notamment la bière en fût Elevation de WestJet conçue par The Dandy Brewing Company, et une bière de type XPA développée par Annex Ale Project. Le tout servi depuis un bar animé et convivial situé au cœur du salon. Des espaces réservés à la détente ou au branchement pour le travail et les loisirs, dotés d'une connexion WiFi, de services d'impression gratuits et d'un espace de réunion équipé de commodités numériques qu'il est possible de réserver.

Des espaces de revitalisation, y compris des douches privées qu'il est possible de réserver.

Des agents du service à clientèle prioritaire de WestJet, disponibles pour aider les voyageurs dans leurs projets de voyage, partager des renseignements locaux ou fournir le service attentionné qui fait la renommée de WestJet.

Des œuvres d'art exclusives de l'artiste de Calgary Mandy Stobo, dont une expérience immersive de réalité augmentée.

Des clins d'œil ludiques à la province d'origine de WestJet répartis dans l'espace, notamment une illustration des pics de la montagne Three Sisters au-dessus du bar.

Des produits canadiens sélectionnés provenant d'entreprises locales comme Rocky Mountain Soap Company et Fratello Coffee Roasters, une entreprise de Calgary .

. Un espace familial consacré aux activités permettant aux enfants d'interagir et d'explorer.

Une fois à l'intérieur du Salon Élévation, les invités pourront profiter des nombreuses mesures améliorées de santé, de sécurité et de désinfection de WestJet qui ont été mises en place pour assurer la sécurité des invités tout au long de leur voyage, grâce au programme La sécurité avant tout de la compagnie aérienne. Voici les caractéristiques du Salon Élévation :

Une entrée libre-service sans contact.

Le port obligatoire du masque pour les invités et le personnel, sauf lorsqu'ils mangent et boivent.

Un aménagement bien pensé à capacité réduite pour assurer la distanciation physique.

La possibilité de commander des aliments et des boissons directement depuis la table à l'aide de vos appareils mobiles.

Un programme de nettoyage amélioré et continu comprenant un système de pulvérisation électrostatique, des écrans en plexiglas dans les zones à interaction élevée et des distributeurs de désinfectant pour les mains dans les zones fréquemment touchées.

L'ouverture du Salon Élévation de WestJet, qui est le transporteur offrant le plus grand nombre de vols en partance de Calgary, et le seul transporteur canadien effectuant actuellement des vols internationaux à partir de YYC, démontre l'engagement continu de WestJet à accroître sa présence et à offrir une expérience client de la plus haute qualité à Calgary. L'achèvement des travaux de construction du salon est le fruit de deux années de recherche, de planification et de construction minutieuses au sein de l'aéroport international de Calgary (YYC).

« Le Salon Élévation offre à nos invités, notamment aux membres du niveau supérieur de notre programme de fidélité Récompenses WestJet et à nos invités de la cabine Affaires, un espace de qualité supérieure pour se détendre, se ressourcer ou travailler à partir de notre plus grande plaque tournante, a déclaré d'Arcy Monaghan, vice-président, programmes de fidélisation chez WestJet. Cet espace vedette, qui a été conçu en fonction des commentaires de nos membres du niveau supérieur, met l'accent sur les besoins et les attentes des grands voyageurs et des voyageurs de premier ordre. Il s'agit d'un prolongement de notre modèle à succès de service aux invités offert lors des voyages en cabine Affaires et Privilèges. »

« Nous sommes ravis de nous joindre à WestJet pour transposer leur expérience en vol au Salon Élévation, a déclaré David Loyola, directeur de la conception chez Gensler. Inspirés par le paysage local, le design, la palette de couleurs et les matériaux créent une retraite contemporaine au style montagnard où les invités peuvent se ressourcer, se rafraîchir et se recentrer en vue de leur prochain vol. »

« Govan Brown est ravi de travailler avec WestJet sur ce projet passionnant qui permettra à sa marque de se différencier davantage sur le marché, a déclaré Joseph Kirk, président de Govan Brown & Associates Limited. Nous sommes conscients de l'importance de cette initiative, et nous nous sommes engagés à respecter les normes et la qualité que WestJet attend de ses partenaires. Nous ne pourrions être plus heureux des résultats, et nous remercions sincèrement l'équipe de WestJet de nous avoir donné l'occasion d'être son partenaire de confiance pour la construction. »

