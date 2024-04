MONTRÉAL, le 22 avril 2024 /CNW/ - Le 18 avril dernier, Omnia Technologies, Groupe HD, et Kastello Immobilier ont célébré l'inauguration de SUMA condos locatifs. Un nouveau chapitre s'ouvre dans le paysage urbain de Montréal. Conçu comme une communauté à dimension humaine, SUMA offre un équilibre parfait entre formes et volumes, combinant harmonieusement espace de vie intérieur et ouvertures sur l'extérieur pour offrir à ses résidents une expérience de vie inégalée.

De gauche à doite : Danny Galimi (Groupe HD), Jean-Philippe Hébert (Groupe HD), Thomas Dufour (Groupe HD), Jean-François Beaulieu (Omnia), Mathieu Collette (Kastello), Richard Jutras (Omnia) (Groupe CNW/Omnia technologies)

SUMA, une résidence de 66 condos répartis sur 7 étages, incarne l'élégance et la praticité. Chaque détail a été soigneusement pensé pour répondre aux besoins quotidiens de ses résidents, offrant des espaces maximisés et inspirants où le bien-être est au cœur de chaque instant.

Niché dans un emplacement privilégié au cœur de Montréal, SUMA offre à ses résidents des vues imprenables sur les illuminations du pont Jacques Cartier, le Mont-Royal et le dynamisme du centre-ville. Être aux premières loges des feux d'artifice devient une réalité pour les résidents de SUMA, qui bénéficient également de la proximité avec trois quartiers vivants, faisant de SUMA la nouvelle destination prisée au sein du vibrant renouveau montréalais.

« Nous sommes enchantés de présenter le projet locatif SUMA, une fusion parfaite entre élégance, proximité et qualité de vie », déclare Jean-François Beaulieu, Président de Omnia Technologies.

« Ce nouveau projet locatif s'inscrit parfaitement dans la vision de ce quartier en plein essor et permettra d'offrir aux futurs résidents des habitations de grande qualité à proximité des services, commerces et transports collectifs. » ajoute Thomas Dufour, co-président de Groupe HD.

« Kastello est fier de participer à ce projet avec Groupe HD et Omnia Technologies et de prendre la gestion immobilière lors de l'ouverture de SUMA. Cela fait partie de notre modèle d'affaires à échelle humaine de créer des liens de confiance solides avec nos partenaires et nos locataires en offrant des milieux de vie de grande qualité. » mentionne Eric Fortin, président chez Kastello.

Au-delà de la proximité offerte par son emplacement central à quelques mètres du métro Papineau, SUMA se distingue par son esthétisme zen et son style épuré, offrant à ses résidents un nouveau cocon où ils peuvent se ressourcer et s'épanouir.

Les partenaires sur ce projet, Omnia Technologies, Groupe HD et Kastello Immobilier, apportent leur expertise et leur engagement à créer une communauté résidentielle exceptionnelle qui redéfinit les normes de l'habitat urbain.

Pour plus d'informations sur SUMA et pour découvrir tous les détails du projet, veuillez visiter le site web officiel : sumacondos.com

Résumé du projet SUMA condos locatifs :

66 condos locatifs répartis sur 7 étages

Emplacement privilégié (métro Papineau) offrant des vues panoramiques sur le pont Jacques Cartier , le Mont-Royal et le centre-ville de Montréal

, le et le centre-ville de Montréal Stationnement intérieur

Terrasse sur le toit

Zones BBQ et repas

Balcon loggia

Style épuré, esthétisme zen et espaces maximisés pour un bien-être quotidien

Partenaires sur le projet : Omnia Technologies, Groupe HD, Kastello Immobilier

À propos des partenaires :

Omnia Technologies

Depuis plus de 35 ans, OMNIA se spécialise dans la construction et le développement de projets résidentiels, industriels et commerciaux de grande envergure. Dirigée par Jean-François Beaulieu et son équipe de professionnels chevronnés, OMNIA se démarque par son service courtois, son expertise 360 et la qualité du travail effectué avec, à coeur, les besoins de sa clientèle. L'entreprise totalise aujourd'hui des millions de pieds carrés construits ainsi que plus d'un milliard de dollars en développement. Son portfolio diversifié de projets inclut, entre autres : Imperia Condos, Enticy Condos, Eli Condos, Snowdon. omniatechnologies.com

Groupe HD

Groupe HD est une entreprise québécoise spécialisée dans l'investissement, le développement, la construction et la gestion immobilière. Elle a pour ambition de redéfinir l'habitation de demain en concevant et en réalisant des projets immobiliers d'envergure qui répondent aux besoins des communautés et des municipalités.

À ce jour, l'entreprise participe à une douzaine de projets totalisant plus de 3 000 unités résidentielles réparties entre copropriétés et immeubles multi-locatifs. Groupe HD repense et adapte en permanence ses méthodes afin de créer des espaces de vie intégrés pour les générations d'aujourd'hui et de demain. groupehdimmobilier.ca

Kastello Immobilier

Kastello est une société d'investissement familiale dotée d'une expertise en développement immobilier. Elle a été fondée en 2018 par la famille Fortin de Couche-Tard, un nom bien ancré dans le paysage entrepreneurial du Québec. Sa filiale Kastello Immobilier inc. se spécialise dans l'investissement immobilier résidentiel, plus spécifiquement dans l'acquisition, le développement en partenariat avec des développeurs immobiliers et la gestion de ses immeubles résidentiels locatifs. Son parc immobilier se constitue principalement d'immeubles résidentiels locatifs avec un objectif de détention à long terme. kastello.ca

SOURCE Omnia technologies

Renseignements: Pour toute demande de renseignements supplémentaires, veuillez contacter : Sixtine Nottebaere, Gestionnaire Marketing, Omnia Technologies, 514.618.2909, [email protected]