MONTRÉAL, le 30 sept. 2024 /CNW/ - Omnia Technologies et Fiera Immobillier sont heureuses d'annoncer un autre de leur partenariat, cette fois pour le développement du projet immobilier Le Balt situé au 333, Boulevard René-Lévesque Est.

À terme, ce projet proposera 131 condos urbains locatifs répartis sur 15 étages.

Le Balt (Groupe CNW/Omnia technologies)

Grâce à cette collaboration, nous sommes convaincus que ce développement enrichira le tissu urbain de Montréal, renforcera l'attractivité du quartier et contribuera à répondre au besoin de logements du marché actuel.

« Nous sommes fiers de mettre en chantier le projet Le Balt. Avec son design intemporel, c'est un espace de vie qui offrira à ses futurs locataires tout ce dont ils ont besoin. Nous avons choisi d'opter pour une architecture épurée misant sur la fonctionnalité, le design et le confort au cœur d'un quartier emblématique de Montréal. » a déclaré Jean-François Beaulieu, Président chez Omnia Technologies.

Les aires communes du projet ont été conçues avec minutie pour que chaque locataire puisse profiter pleinement de la vie urbaine. Ces espaces incluent une terrasse sur le toit offrant une vue incomparable sur Montréal, une salle d'entraînement et une cour intérieure. Situé à proximité du Vieux-Montréal, ce projet immobilier permettra aux locataires de s'inspirer de l'effervescence du secteur. Ils bénéficieront également de la proximité aux lignes de transports collectifs ainsi que de l'accès aux services pour un mode de vie actif et stimulant.

Pierre Pelletier, Directeur général principal et chef du développement et de la dette chez Fiera Immobilier, a commenté : « Nous sommes très enthousiastes à l'idée de collaborer de nouveau avec Omnia Technologies sur ce projet ambitieux. Le Balt représente une opportunité exceptionnelle pour enrichir le tissu urbain de Montréal et offrir des logements de qualité au cœur de la ville. »

La pelletée de terre du projet se tiendra le mercredi 02 octobre.

Pour plus d'informations sur Le Balt et recevoir, en primeur, tous les détails du projet, veuillez visiter : https://baltcondos.com

Résumé du projet Le Balt :

131 condos locatifs répartis sur 15 étages

Développeurs : Omnia Technologies

Partenaire financier : Fiera Immobilier

Architectes : DKA et Simard Architecture

Designers : InnéDesign et IssaStudio

*Les aménagements et les espaces communs sont sujets à modification.

À propos des partenaires :

Omnia Technologies

Depuis plus de 35 ans, OMNIA se spécialise dans la construction et le développement de projets résidentiels, industriels et commerciaux de grande envergure. Dirigée par Jean-François Beaulieu et son équipe de professionnels chevronnés, OMNIA se démarque par son service courtois, son expertise 360 et la qualité du travail effectué avec, à coeur, les besoins de sa clientèle. L'entreprise totalise aujourd'hui des millions de pieds carrés construits ainsi que plus d'un milliard de dollars en développement. Son portfolio diversifié de projets inclut, entre autres : Imperia Condos, Enticy Condos, Eli Condos, Snowdon. omniatechnologies.com

Fiera Immobilier

Fiera Immobilier est une société de gestion de placements présente au Canada et au Royaume-Uni, dont l'équipe compte plus de 80 employés. Notre société gère 10,2 milliards de dollars canadiens d'actifs immobiliers commerciaux à l'échelle mondiale par la voie d'un éventail de fonds et de comptes de placement au 31 mars 2024. La grande diversification de notre portefeuille - sur le plan géographique et du point de vue des types de biens immobiliers - et notre gamme de stratégies hors pair fournissent aux investisseurs des occasions exceptionnelles de diversifier leurs placements et de personnaliser leur expérience des placements dans cette catégorie d'actif. Fiera Immobilier est la propriété exclusive de Corporation Fiera Capital, une société chef de file dans la gestion de placement qui offre de multiples produits et gère 165,2 milliards de dollars canadiens d'actifs sous gestion au 31 mars 2024. ca.fieraimmobilier.com

Avertissement important

L'information présentée n'est donnée qu'à titre informatif et ne se veut pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat d'un produit de placement et ne doit pas être interprétée comme telle. L'information présentée dans le présent document, en totalité ou en partie, ne constitue pas un avis en matière de placement, de fiscalité, de droit ou autre, ni ne tient compte des objectifs de placement ou de la situation financière d'un investisseur.

Le présent document peut contenir des « déclarations prospectives » qui reflètent les attentes actuelles de Fiera Capital et/ou des membres de son groupe. Ces déclarations prospectives sont l'expression des opinions, des attentes et des hypothèses actuelles concernant des événements futurs et elles sont fondées sur les informations actuellement disponibles. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses que Fiera Capital et les membres de son groupe considèrent comme raisonnables, et rien ne garantit cependant que les résultats, le rendement ou les réalisations réels correspondront à ces déclarations prospectives. Fiera Capital et/ou les membres de son groupe ne sont pas tenus de mettre à jour ou de modifier les déclarations prospectives, pour tenir compte de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs.

