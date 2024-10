DISTRICT DE SECHELT, BC, le 3 oct. 2024 /CNW/ - Grâce à un investissement de plus de 3 millions de dollars du gouvernement fédéral, Sunshine Coast se dote d'un nouveau centre de services communautaires qui comblera une lacune cruciale en matière d'infrastructure sociale.

Annoncé par le député Patrick Weiler et Catherine Leach, directrice générale des services communautaires de Sunshine Coast, le projet Building Together sera le nouveau siège de la Sunshine Coast Community Services Society (SCCSS), qui pourra ainsi continuer à aider des milliers de résidents parmi les plus vulnérables de la communauté.

Le centre sera situé aux deux niveaux inférieurs d'un nouvel immeuble de six étages, et il offrira à la communauté un lieu accessible, inclusif et accueillant où se rassembler, se connecter et accéder aux services essentiels à un seul endroit central. De plus, ce nouvel immeuble sera entièrement carboneutre et il contribuera ainsi aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre du Canada qui sont d'atteindre la neutralité carbone.

La SCCSS est la plus grande organisation à but non lucratif de Sunshine Coast; elle offre plus de 30 programmes visant à soutenir les gens à chaque étape de la vie, depuis le programme de développement des enfants jusqu'à l'aide apportée pour le maintien à domicile et l'indépendance des personnes âgées. En plus d'offrir des programmes de soutien et de prévention, ce nouvel espace comprendra des services de sécurité alimentaire, une cuisine communautaire, des services d'intervention en cas de crise, ainsi que les bureaux de la SCCSS. L'espace extérieur environnant comprendra un jardin polyvalent, avec des allées adaptées aux fauteuils roulants et des zones de rassemblement, et fera pousser des aliments grâce à la collecte de l'eau de pluie.

Citations

« Depuis 50 ans, la Sunshine Coast Community Services Society fournit des programmes et des services indispensables aux résidents de Sunshine Coast, en aidant souvent les personnes les plus vulnérables de notre communauté. Nous sommes fiers de soutenir le projet Building Together, car il aura un impact significatif sur un grand nombre de personnes du quartier. Ce nouveau centre de services communautaires permettra à la SCCSS de continuer à être une pierre angulaire dans la région et de répondre aux besoins croissants de la communauté pour les 50 prochaines années. »

Patrick Weiler, député de West Vancouver--Sunshine Coast--Sea to Sky Country, Colombie-Britannique, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, des Infrastructures et des Collectivités

« Cette communauté a désespérément besoin d'infrastructures sociales qui soutiennent la santé et le bien-être de tous. Cette subvention permet aux services communautaires de mettre en place cette infrastructure sociale en offrant un nouvel endroit dédié qui soit sûr, inclusif et accueillant pour tout le monde, en mettant l'accent sur le soutien aux personnes en situation de crise, qui ont besoin d'aide ou d'un endroit où se connecter et s'engager. Tout cela a été réalisé dans un immeuble conçu pour atténuer les effets du changement climatique. »

Catherine Leach, directrice générale, Sunshine Coast Community Services Society

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 3 106 022 $ dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs. Agriculture et Agroalimentaire Canada a annoncé plus de 257 000 $ de financement le 16 décembre 2022 . La contribution de la Sunshine Coast Community Services Society s'élève à 2 367 147,80 dollars .

. Le programme BCVI a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et l'accroissement de l'efficacité énergétique et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et l'accroissement de l'efficacité énergétique et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques. Le programme a été lancé en 2021, avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, des réparations ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Le Budget de 2024 a annoncé un montant supplémentaire de 500 millions de dollars pour soutenir davantage de projets jusqu'en 2029, dans le cadre du programme BCVI.

Dans le cadre du programme BCVI, on a lancé un troisième appel de demandes de financement le 1 er août 2024, pour des projets de rénovation de petite et de moyenne envergure (dont les coûts admissibles se situent entre 100 000 $ et 2 999 999 $), et le 4 septembre 2024, pour de grands projets de rénovation (dont les coûts admissibles se situent entre 3 millions de dollars et 25 millions de dollars) visant à améliorer des bâtiments communautaires ou à construire de nouveaux bâtiments écoénergétiques.

août 2024, pour des projets de rénovation de petite et de moyenne envergure (dont les coûts admissibles se situent entre 100 2 999 999 $), et le 4 septembre 2024, pour de grands projets de rénovation (dont les coûts admissibles se situent entre 3 millions de dollars et 25 millions de dollars) visant à améliorer des bâtiments communautaires ou à construire de nouveaux bâtiments écoénergétiques. Les appels de demandes de financement pour les deux volets prendront fin le 16 octobre 2024 à 15 h, heure de l'Est.

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, y compris les populations autochtones dans les centres urbains.

Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones et aux obligations en matière d'évaluation environnementale.

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Sofia Ouslis, Conseillère de Communication, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias: Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Catherine Leach, Directrice générale, Sunshine Coast Community Services Society, 604-885-5881, [email protected]