GUELPH, ON, le 9 avril 2026 /CNW/ - Pour résoudre la crise du logement au Canada, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts. Afin d'offrir à la population canadienne un meilleur accès à des logements abordables et durables, les gouvernements du Canada et de l'Ontario collaborent pour soutenir la réalisation de deux nouveaux ensembles de logements à Guelph.

Le projet d'ensemble résidentiel Welcome 2 Waterloo, est mené par Wyndham House. L'immeuble est situé au 107‑109, avenue Waterloo. Une fois achevé en octobre 2026, il offrira 10 logements avec services de soutien et trois logements de transition destinés aux jeunes à risque. Chacun des trois étages de l'immeuble comprendra des logements entièrement équipés, dotés d'une cuisine moderne et fonctionnelle, d'une salle de bains, de chambres spacieuses, d'une buanderie et d'un salon. Des services de soutien intégrés -- notamment la gestion de cas, le développement des compétences, les soins de santé, des programmes récréatifs et des initiatives communautaires -- seront offerts afin de favoriser une plus grande stabilité et la réussite des jeunes. Les gouvernements fédéral et provincial soutiennent l'ensemble résidentiel grâce à un financement conjoint de plus de 1,75 million de dollars.

De plus, le gouvernement du Canada verse plus de 2 millions de dollars pour l'ensemble résidentiel dans le cadre du Fonds pour le logement abordable. Ces fonds sont offerts aux organismes partenaires sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Ils servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants.

Le projet d'ensemble résidentiel situé au 23, rue Gordon est mené par Stepping Stone. L'immeuble comprendra 24 places d'hébergement d'urgence et 12 logements de transition une fois qu'il sera achevé. Les places d'hébergement d'urgence, offertes depuis février 2026, aident à répondre aux besoins urgents en matière de logement. Le programme de logements de transition, dont le lancement est prévu plus tard ce mois‑ci, permettra aux personnes de continuer à recevoir du soutien lors de leur transition du réseau des refuges vers un logement stable et à long terme. Un financement conjoint fédéral-provincial de plus de 1,16 million de dollars sert à appuyer la création des logements de transition. Le gouvernement de l'Ontario verse une contribution supplémentaire de 2,77 millions de dollars dans le cadre de son programme de prévention de l'itinérance pour soutenir la création de logements de transition et de places d'hébergement d'urgence. Ce financement fait suite à un investissement d'environ 2,63 millions de dollars annoncé en novembre 2024 dans le cadre du Fonds pour le logement abordable du gouvernement fédéral.

L'annonce a été faite aujourd'hui par Dominique O'Rourke, députée fédérale de Guelph, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Pacifique Canada, ainsi que par Matthew Rae, adjoint parlementaire de l'honorable Rob Flack, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario, Chris White, préfet du comté de Wellington et Cam Guthrie, maire de Guelph.

Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne. Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Le gouvernement du Canada et la Province de l'Ontario ont récemment signé le Partenariat Canada-Ontario pour le développement, afin d'appuyer des objectifs communs, notamment la construction d'un plus grand nombre de logements abordables, d'infrastructures et de réseaux de transport en commun. Dans le cadre de ce nouveau partenariat, le gouvernement fédéral et l'Ontario investiront conjointement, à parts égales, un total de 8,8 milliards de dollars sur 10 ans, principalement pour des projets d'infrastructures favorisant la construction de logements. Il s'agit du premier partenariat du gouvernement fédéral conclu dans le cadre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à fournir aux collectivités le soutien dont elles ont besoin pour accroître leur capacité à trouver des solutions locales à l'itinérance. L'accès à un logement abordable de qualité convenable est le fondement de la réussite socio-économique. Il améliore les résultats en matière d'éducation et de santé, augmente les possibilités d'emploi et favorise l'engagement et la cohésion dans la collectivité, sans parler de la croissance économique et de la sécurité financière. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Notre gouvernement investit dans le logement abordable et le logement avec services de soutien afin de lutter contre l'itinérance et d'améliorer la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. En élargissant l'accès à des logements sûrs et stables et aux services de soutien essentiels, nous aidons les personnes, en particulier les jeunes à risque, à sortir de l'itinérance et à progresser vers une stabilité à long terme. Je suis fière de soutenir des initiatives qui non seulement offrent des logements, mais qui contribuent également à bâtir des collectivités plus fortes, plus inclusives et plus résilientes pour des générations à venir. Félicitations à Wyndham House pour son travail continu et son dévouement à mettre fin à l'itinérance chronique chez les jeunes de Guelph. » - Dominique O'Rourke, députée fédérale de Guelph

« L'Ontario continue d'explorer toutes les occasions avec ses partenaires fédéraux et municipaux pour protéger la population de notre province et s'assurer que les collectivités ont les outils dont elles ont besoin pour offrir des solutions concrètes en matière de logement. En plus d'offrir de nouveaux logements aux personnes qui en ont besoin, ces ensembles aideront à fournir aux résidents le soutien dont ils ont besoin pour rebâtir leur vie et s'épanouir au sein de leur collectivité. » L'honorable Rob Flack, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario

« Notre gouvernement est d'avis que chaque personne en Ontario mérite d'avoir accès à un logement sûr, sécuritaire et abordable. En poursuivant notre collaboration avec nos partenaires, je suis convaincu que les investissements stratégiques que nous réalisons aujourd'hui contribueront grandement à protéger et à renforcer la collectivité locale de Guelph. » - Matthew Rae, adjoint parlementaire au ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario

« Au nom du comté de Wellington, je tiens à remercier les gouvernements de l'Ontario et du Canada pour leurs généreux investissements à l'appui de la réponse de notre collectivité à l'itinérance. La contribution de 1,7 million de dollars au projet Welcome 2 Waterloo, combinée à l'investissement conjoint de 3,9 millions de dollars pour l'agrandissement de l'immeuble situé au 23, rue Gordon, témoigne d'un engagement ferme à améliorer la stabilité résidentielle à Guelph. L'inauguration, en février, de l'agrandissement du 23, rue Gordon a permis d'ajouter 24 places d'hébergement d'urgence et 12 logements de transition. Welcome 2 Waterloo, qui soutient les jeunes en situation d'itinérance, offrira quant à lui 10 logements avec services de soutien et 3 logements de transition destinés aux jeunes, ce qui renforcera le continuum de soins pour les personnes en situation d'itinérance. Ensemble, ces sites jouent un rôle essentiel pour soutenir la santé et le bien-être des personnes dans le besoin au sein de notre collectivité. » - Chris White, préfet du comté de Wellington

« Ces investissements stratégiques de nos partenaires fédéraux et provinciaux représentent une étape essentielle pour renforcer la stabilité en matière de logement et les systèmes de soutien à Guelph. En travaillant ensemble, nous veillons à ce que les personnes les plus vulnérables de notre collectivité aient accès au logement sûr et sécuritaire qu'elles méritent et qui répond à leurs besoins urgents. » - Cam Guthrie, maire de Guelph

« L'immeuble rénové et agrandi du 23 Gordon constitue un atout communautaire qui appuiera les efforts de Guelph‑Wellington pour mettre fin à l'itinérance chronique. L'espace a été conçu pour être adaptable à l'évolution des besoins au fil des décennies à venir. Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement de l'Ontario pour son soutien à ce projet. » - Perrin Valli, directeur général de Stepping Stone

« Nous sommes profondément reconnaissants envers la Province de l'Ontario pour cet investissement dans le cadre de l'Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement (IPOL) et de l'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire, qui témoigne d'un engagement solide à accroître l'offre de logements dont notre collectivité a grandement besoin. Ce financement en immobilisations permettra la création de 10 nouvelles places d'hébergement d'urgence avec services de soutien et de 3 logements de transition dans le cadre du projet Welcome 2 Waterloo -- une étape importante dans l'engagement collectif de notre collectivité à mettre fin à l'itinérance chez les jeunes. » - Kristen Cairney, directrice générale de Wyndham House

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En décembre 2025, le gouvernement fédéral avait engagé 76,13 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 195 800 logements et la réparation de plus de 359 400 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités de la SNL comprennent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. L' Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement (IPOL) est une initiative de financement relevant de l'Entente bilatérale SCHL-Ontario. Cette entente de 10 ans prévoit un financement fédéral et provincial de plus de 378 millions de dollars dans le cadre de l'IPOL pour protéger, renouveler et accroître le parc de logements communautaires.

est une initiative de financement relevant de l'Entente bilatérale SCHL-Ontario. Cette entente de 10 ans prévoit un financement fédéral et provincial de plus de 378 millions de dollars dans le cadre de l'IPOL pour protéger, renouveler et accroître le parc de logements communautaires. L' Initiative Canada-Ontario de logement communautaire est une initiative de financement mise en œuvre dans le cadre de l'entente bilatérale entre le Canada et l'Ontario. Le financement permet de réparer, de renouveler et d'agrandir le parc de logements communautaires, ainsi que d'offrir une aide au loyer aux personnes vivant dans des logements sociaux et abordables. Il peut également servir à soutenir les fournisseurs de logements communautaires dont les accords initiaux de programme arrivent à échéance.

est une initiative de financement mise en œuvre dans le cadre de l'entente bilatérale entre le Canada et l'Ontario. Le financement permet de réparer, de renouveler et d'agrandir le parc de logements communautaires, ainsi que d'offrir une aide au loyer aux personnes vivant dans des logements sociaux et abordables. Il peut également servir à soutenir les fournisseurs de logements communautaires dont les accords initiaux de programme arrivent à échéance. Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en avaient le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés.

offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en avaient le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. En décembre 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 14,44 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 56 900 logements et la réparation de plus de 174 700 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « Construction » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars tiré d'un engagement pour les exercices futurs.



Le Programme de prévention de l'itinérance (PPI) est financé par la Province. Il offre des logements abordables et des services de soutien aux personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir. En 2025-2026, 654 millions de dollars ont été affectés au Programme de prévention de l'itinérance. Dans le cadre de ce programme, les gestionnaires de services locaux disposent d'une certaine souplesse pour déterminer la façon d'utiliser les fonds afin de financer des programmes et des services qui visent à prévenir l'itinérance et à y répondre dans leurs collectivités.

est financé par la Province. Il offre des logements abordables et des services de soutien aux personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir. Le financement accordé à l'ensemble Welcome 2 Waterloo situé au 107-109, avenue Waterloo est le suivant :

1 134 500 $ de l'Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement et 620 714 $ de l'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire pour la construction de 10 logements avec services de soutien. 2 076 894 $ du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du Fonds pour le logement abordable.

Le financement accordé à l'ensemble Stepping Stone situé au 23, rue Gordon est le suivant :

1 166 200 $ dans le cadre de l'Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement pour la construction de 4 logements de transition; 2 774 800 $ du gouvernement provincial, par l'entremise du Programme de prévention de l'itinérance, pour la construction des 8 logements de transition restants et des 24 places d'hébergement d'urgence. 2 627 200 $ du gouvernement fédéral, par l'entremise du Fonds pour le logement abordable, déjà annoncés en novembre 2024;



Renseignements supplémentaires :

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Michael Minzak, Cabinet du ministre des Affaires municipales et du Logement, [email protected]