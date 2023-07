KELOWNA, BC, le 13 juill. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, et Taleeb Noormohamed, député fédéral de Vancouver Granville, ont annoncé un investissement de 4,6 millions de dollars à Kelowna. Cette somme servira à financer la création de 75 nouveaux logements abordables destinés aux aînés, aux personnes et aux familles à revenu faible ou modeste ainsi qu'aux personnes en situation de handicap. La construction de Pleasantvale 2 est en cours et devrait prendre fin au début de 2025.

L'immeuble d'appartements de faible hauteur est situé au 651, avenue Cambridge, et sera exploité par la Society of HOPE. Parmi les 48 appartements qu'il comprendra, quatre seront accessibles, tandis que le reste sera de conception universelle. Pleasantvale 2 compte également 27 maisons en rangée destinées aux familles à revenu faible ou modeste ayant des enfants à charge. Toutes ses aires d'agrément communes sont créées selon les principes de la conception universelle. Le jardin extérieur comprend des plates-bandes surélevées pour accroître l'accessibilité, et les trottoirs sont eux aussi accessibles à tous.

Le site est situé près du centre-ville, de parcs, de transports en commun et d'autres aménagements à Kelowna.

Citations :

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi le gouvernement du Canada est fier d'investir dans Pleasantvale 2 pour aider à créer 75 logements abordables pour les personnes âgées, les familles et les personnes handicapées à Kelowna. En investissant dans le logement abordable, nous créons des collectivités où les gens peuvent être fiers de vivre, où ils peuvent prospérer et s'épanouir. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Le gouvernement du Canada investit dans le logement abordable ici, à Kelowna, et partout au pays, pour aider à créer des emplois et à améliorer la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. Avec nos partenaires provinciaux, nous donnons un coup de main aux personnes et aux familles dans le besoin, car elles méritent toutes de vivre dans un logement sûr. Le gouvernement fédéral croit que le droit à un logement suffisant est un droit fondamental de la personne pour toute la population du Canada. » - Taleeb Noormohamed, député fédéral de Vancouver Granville

« Cet ensemble résidentiel s'inscrit dans l'engagement de notre gouvernement d'accroître l'offre de logements abordables à Kelowna et de créer plus d'options pour les habitants de la Colombie-Britannique. Grâce à des partenariats avec des municipalités comme la Ville de Kelowna et des chefs de file du milieu communautaire comme la Society of Hope, nous réalisons des progrès importants dans l'accélération de la construction de logements ici, mais aussi dans toutes les régions de la province. » - Ravi Kahlon, ministre du Logement de la Colombie-Britannique

« La Ville de Kelowna est fière d'apporter une contribution de plus de 800 000 $, par l'acquisition d'un terrain, à ce projet qui permettra de construire des logements dont on a grandement besoin. L'achat d'une partie de cette propriété a permis la construction de la deuxième phase de Pleasantvale. Ainsi, nous aurons maintenant 75 nouveaux logements abordables pour les personnes âgées et les familles monoparentales à Kelowna. » - Tom Dyas, maire de Kelowna

« La Society of HOPE est ravie d'amorcer la construction des derniers logements du projet de réaménagement Pleasantvale. Nous n'avons jamais eu autant besoin de logements abordables. C'est un privilège pour nous de recevoir un aussi grand soutien de la part de nos gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux. Et c'est sans compter les merveilleuses contributions du Rotary Club au fil des ans. » - Ken Zeitner, directeur général, Society of HOPE

« Depuis les années 1950, le Rotary Club de Kelowna reconnaît la nécessité d'offrir des logements abordables. C'est ici même que nous avons construit nos 50 premiers logements pour personnes âgées. Nous sommes très heureux de voir se réaliser cette prochaine étape du projet de réaménagement Pleasantvale. Cette phase portera à 98 le total des logements pour personnes âgées et à 47 le total des logements familiaux sur le site d'origine. Tous ces logements découlent de l'engagement initial du Club, qui était de fournir 50 logements à des personnes âgées. Nous avons la chance de nous associer à tous les ordres de gouvernement pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées de Kelowna et leur offrir des logements abordables dans notre collectivité. » - Catherine Comben, présidente de la Pleasantvale Homes Society, Rotary Club de Kelowna

Faits en bref :

Les autres sources de financement pour ce projet comprennent :

8,7 millions de dollars du gouvernement de la Colombie-Britannique, provenant du fonds de logement communautaire de l'initiative Building BC: Community Housing Fund;

802 530 $ de la Ville de Kelowna ;

; 50 000 $ du Rotary Club de Kelowna .

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de 13,2 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Dans son budget de 2022, le gouvernement a versé un financement de 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL en vue d'accélérer la création de jusqu'à 4 300 logements et la réparation de jusqu'à 17 800 logements.

est un programme de 13,2 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Dans son budget de 2022, le gouvernement a versé un financement de 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL en vue d'accélérer la création de jusqu'à 4 300 logements et la réparation de jusqu'à 17 800 logements.

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

du est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités incluent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.



Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

Renseignements supplémentaires :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la SNL, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la SNL, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

