Bientôt 30 logements transitoires pour jeunes en difficulté à Laval

LAVAL, QC, le 16 juin 2021 /CNW Telbec/ - Les travaux de construction des Habitations l'Envolée de Laval, un immeuble de 30 logements sociaux transitoires destinés à des jeunes de 18 à 30 ans en difficulté qui ont besoin d'un milieu de vie stable, seront bientôt terminés en prévision d'accueillir leurs premiers locataires en novembre prochain. Ce chantier, une initiative de l'organisme L'Auberge du cœur L'Envolée soutenue financièrement par la Société d'habitation du Québec (SHQ) et la Ville de Laval, représente un investissement de plus de 9,1 M$.

La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme, ministre responsable de la région de Laval et député de Deux-Montagnes, M. Benoit Charrette, le député de Sainte-Rose, M. Christopher Skeete, et le conseiller municipal de Laval-les-Îles et responsable des dossiers de l'habitation à la Ville de Laval, M. Nicholas Borne, sont fiers de souligner que près de la moitié des travaux sont maintenant finis.

La SHQ, par l'intermédiaire de son programme AccèsLogis Québec, consent une subvention de plus de 2,7 M$ à la construction de cet immeuble. Elle garantit également le prêt hypothécaire de plus de 3,3 M$ contracté par l'organisme.

Pour sa part, la Ville de Laval accorde près de 2,5 M$ à ce projet. Outre la contribution de base remboursée par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) par l'entremise du Fonds du logement social, auquel contribuent 82 municipalités, la Ville a aussi accordé une subvention additionnelle de son Programme d'aide complémentaire au programme AccèsLogis Québec de la SHQ (756 000 $) ainsi qu'une emphytéose sans rente sur le terrain.

Ce projet vise à offrir un milieu de vie qui permettra de stabiliser des jeunes en situation de vulnérabilité. Les locataires bénéficieront, entre autres, d'un service d'encadrement en continu, ce qui leur permettra de développer leur autonomie et leur prise en charge.

Citations

« Ce sont 30 logements transitoires qui permettront à des jeunes de 18 à 30 ans vivant certaines difficultés d'avoir un chez-soi propice à leur épanouissement. Notre gouvernement travaille sur plusieurs fronts pour augmenter l'offre de logements, et ce projet auquel nous donnons vie en est la preuve vivante! En plus des 2,7 M$ que notre gouvernement investit pour la construction, tous les locataires n'auront qu'à débourser 25 % de leurs revenus pour y habiter. Je félicite l'organisme Les Habitations l'Envolée de Laval, dont le travail a permis d'entreprendre ce projet visant à bien encadrer ces jeunes. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les jeunes adultes de Laval qui vivent différentes difficultés. Ce projet est né d'une initiative du milieu et se réalise grâce à un ensemble de partenaires. Je suis fier de la participation de notre gouvernement dans cette réalisation qui permettra à ces jeunes d'avoir un accès aux ressources nécessaires pour les aider. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme, ministre responsable de la région de Laval et député de Deux-Montagnes

« Je félicite l'organisme Les Habitations l'Envolée de Laval qui, grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la Ville de Laval ainsi qu'à la collaboration de nombreux partenaires, permettra à des jeunes en difficulté de bénéficier d'un environnement sain et sécuritaire qui les aidera à se bâtir un nouvel avenir. Notre gouvernement poursuit ses efforts pour répondre aux besoins en habitation des citoyens et pour créer des milieux de vie de qualité, accessibles et durables. »

Christopher Skeete, député de Sainte-Rose, adjoint parlementaire du premier ministre pour les relations avec les Québécois d'expression anglaise, adjoint parlementaire du ministre responsable de la Lutte contre le racisme

« Au cours des dernières années, la Ville de Laval s'est dotée d'une politique de l'habitation qui vise à favoriser le développement d'une offre résidentielle adaptée aux besoins de la population lavalloise, y compris les clientèles vulnérables à besoins particuliers. La demande en habitation adaptée et abordable est croissante, et la Ville se réjouit de la concrétisation du projet des Habitations L'Envolée. Cela constitue l'une des nombreuses réalisations menées dans le cadre de son Plan d'action 2020-2022 issu de la Politique de l'habitation. »

Nicholas Borne, conseiller municipal de Laval-les-Îles et responsable des dossiers de l'habitation

« Nous sommes très impatients d'accueillir nos premiers locataires. Ils se sentiront, sans aucun doute, dans un environnement harmonieux et encadré par une équipe d'intervenants psychosociaux présents en tout temps. Ceux-ci travaillent de façon soutenue afin que notre milieu soit prêt pour la grande ouverture en novembre prochain. Je tiens à remercier notre conseil d'administration, notre équipe d'architectes (CB Architectes), notre chargée de projet Sophie Boulanger (Habitations populaires du Québec), notre directrice Elena Sauvageau ainsi que toutes les personnes et tous les organismes qui nous accompagnent dans ce projet d'envergure. Au plaisir de vous voir à l'ouverture officielle. »

Karine Leclerc, présidente des Habitations l'Envolée de Laval

Faits saillants

Tous les locataires des Habitations l'Envolée de Laval bénéficieront du programme Supplément au loyer de la SHQ, ce qui leur permettra de débourser seulement 25 % de leurs revenus pour se loger. Cette aide additionnelle de plus de 515 000 $ sur cinq ans est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Laval . La partie de la Ville est remboursée par la CMM.

. La partie de la Ville est remboursée par la CMM. L'organisme Les Habitations l'Envolée de Laval a également reçu une subvention de 512 000 $ du programme Rénovation Québec de la SHQ. Cette somme est assumée en parts égales par la SHQ et par la Ville de Laval .

. Fondé en 2013, l'organisme Les Habitations l'Envolée de Laval est un prolongement de L'Auberge du cœur L'Envolée, organisme d'hébergement pour les jeunes de 16 à 23 ans en difficulté et sans-abris. Par ses interventions, il vise à augmenter le degré d'autonomie et la prise en charge de leur vie chez les jeunes adolescents et jeunes adultes vivant une situation difficile.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que chef de file en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. De plus, la SHQ stimule l'établissement de partenariats avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l'innovation. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca .

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

