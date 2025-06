QUÉBEC, le 2 juin 2025 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) lance une nouvelle campagne de sensibilisation ayant pour titre Bien se conduire sur la route, c'est juste la base, portant sur l'importance de bien se comporter sur la route et de respecter les limites de vitesse et le Code de la sécurité routière.

Pour ses deux prochains messages télévisuels, la SAAQ a choisi d'utiliser un ton différent de celui de ses dernières campagnes, qui étaient plus humoristiques ou plus percutantes. Cette fois-ci, c'est la prise de conscience qui est visée :

Le premier message met en scène un petit garçon qui a imaginé une façon de permettre aux conducteurs de respecter les limites de vitesse. On le voit dessiner des parachutes attachés à l'arrière de voitures. On voit ensuite ces voitures sur la route. Lorsque les parachutes se déploient, la vitesse des voitures diminue, jusqu'à ce qu'elles atteignent la limite permise. Le message fait comprendre à l'auditoire que la meilleure solution pour assurer la sécurité des usagers de la route est de respecter les limites de vitesse.

Le second message met en évidence les risques découlant des comportements imprudents sur la route. On y montre plusieurs exemples de comportements risqués, comme changer de voie de manière imprudente, suivre un autre véhicule de trop près et accélérer au feu jaune. Tous les automobilistes sont habillés comme des cascadeurs pour montrer que le partage de la route avec des conducteurs imprudents comporte des risques importants pour tout le monde.

Description de la campagne

Période couverte : du 26 mai au 29 juin 2025

Titre : Bien se conduire sur la route, c'est juste la base



Moyens : Messages vidéo diffusés à la télévision francophone et dans le Web Message audio diffusé à la radio et dans le Web Messages diffusés dans les médias sociaux



Les différents messages peuvent être consultés dans le site Web de la Société :

Citations :

« La sécurité routière est l'affaire de toutes et tous. En respectant les limites de vitesse et le Code de la sécurité routière, chacune et chacun de nous contribue à réduire les risques d'accident et à protéger la vie de tous les usagers. Au volant, soyons conscients de nos actions pour assurer notre sécurité et celle des autres. »

Mme Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Avec cette nouvelle campagne, nous souhaitons faire prendre conscience aux automobilistes que le civisme sur la route, c'est la base de la bonne conduite. Souvent banalisés, les comportements imprudents ou les petits excès de vitesse ont pourtant une grande influence sur la sécurité de tous les usagers de la route. Il ne faut pas oublier que pour améliorer le bilan routier, chaque geste compte. »

M. Éric Ducharme, président-directeur général de la Société de l'assurance automobile du Québec

Faits saillants :

Chaque année, en moyenne, de 2020 à 2024, la vitesse est identifiée comme étant l'une des causes principales dans 30 % des accidents avec décès, 27 % des collisions impliquant des blessés graves et 15 % de celles impliquant des blessés légers.

Les excès de vitesse représentent chaque année autour de 70 % des infractions recensées entraînant l'inscription de points d'inaptitude.

La vitesse, et en particulier le petit excès de vitesse, est un problème qui concerne tous les conducteurs, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes.

Les comportements routiers imprudents regroupent plusieurs gestes posés par les automobilistes qui contreviennent au Code de la sécurité routière . Ces gestes peuvent être commis par mégarde ou volontairement, par exemple pour gagner du temps. Ils sont la cause de nombreux accidents et ils doivent être évités.

. Ces gestes peuvent être commis par mégarde ou volontairement, par exemple pour gagner du temps. Ils sont la cause de nombreux accidents et ils doivent être évités. Les comportements qui sont le plus souvent observés dans les collisions avec dommages corporels sont : ne pas céder le passage; suivre de trop près; brûler un feu rouge; ne pas faire un arrêt obligatoire; changer de voie de manière imprudente; empiéter sur une autre voie; faire preuve d'impatience ou d'agressivité.



Chaque année, en moyenne, de 2020 à 2024, les comportements imprudents sont l'une des causes principales dans 45 % des décès, 46 % des blessés graves et 48 % des blessés légers.

