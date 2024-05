La nouvelle génération tant attendue du légendaire pneu KO2 arrive sur le marché.

Le lancement progressif débutera au mois d'août 2024 avec 30 dimensions.

Les performances du pneu KO3 sont supérieures à celles du pneu KO2.

LAVAL, QC, le 1er mai 2024 /CNW/ - BFGoodrich a inventé et révolutionné le pneu tout-terrain. Maintenant la marque renouvelle l'exploit avec le pneu BFGoodrich All-Terrain T/A KO3.

S'appuyant sur le rendement exceptionnel du pneu All-Terrain T/A KO2, BFGoodrich a mis au point le pneu KO3 pour répondre à l'évolution des besoins changeants des consommateurs qui pratiquent le hors route en intégrant les technologies les plus récentes à un pneu dont les performances et les avantages sont supérieurs à ceux du pneu KO2.

BFGoodrich (Groupe CNW/Pneus BFGoodrich(MD))

« La légendaire robustesse des pneus BFGoodrich a été renforcée avec la création du pneu tout-terrain KO3 », a déclaré Harold Phillips - Directeur de la marque. Au cours des 10 années écoulées depuis le lancement du pneu KO2, nous avons réalisé de nombreuses courses et mené des recherches approfondies. Une décennie de données, de retours d'expérience, de technologie et d'expertise a été intégrée au développement du pneu KO3. Nous sommes notre propre concurrent, et nous savions qu'il était temps de porter le pneu tout-terrain à un autre niveau. Il sera passionnant de voir ce que les consommateurs feront - au travail et lors de leurs loisirs - avec le pneu KO3. »

BFGoodrich introduira plus de 100 dimensions de pneu sur 24 mois, en commençant par 30 dimensions disponibles au Canada dès le mois d'août, suivies de 5 supplémentaires en octobre. 52 nouvelles dimensions seront disponibles en 2025, suivies de 19 en 2026.

Le pneu All-Terrain T/A KO3 de BFGoodrich résiste mieux à l'usure et a une meilleure durabilité sur les routes en gravier et une meilleure adhérence sur chaussée enneigée que le pneu KO2, tout en ayant des flancs aussi résistants et une aussi bonne adhérence sur sol boueux.

Bande de roulement : Le pneu All-Terrain T/A KO3 de BFGoodrich est muni d'une nouvelle bande de roulement et d'un nouveau composé de gomme tout-terrain pour offrir durabilité et longévité, même sur les routes en gravier. La configuration optimisée de l'empreinte au sol doté de lamelles autobloquantes 30 pleine profondeur assure une usure encore plus régulière sur la durée.

Robustesse : Mise au point pour la course de rallye de la Baja, notre technologie CoreGard confère au pneu All-Terrain T/A KO3 de BFGoodrich des flancs extrêmement résistants. De plus, sa technologie de déviation évoluée fait dévier la trajectoire des objets pointus susceptibles d'endommager ou de perforer les flancs.

Traction : Même dans les conditions les plus extrêmes, le pneu All-Terrain T/A KO3 de BFGoodrich est conçu pour une adhérence optimale. La sculpture dentelée à l'épaulement et les barrettes anti-boue « Mud-Phobic» offrent une adhérence améliorée sur chaussée boueuse et enneigée par rapport au légendaire pneu KO2.

Ces caractéristiques ont été testées pour fournir les avantages suivants et bien plus encore :

Le pneu All-Terrain T/A KO3 de BFGoodrich a une meilleure résistance à l'usure que le pneu All-Terrain T/A KO2 de BFGoodrich..

Grâce à sa nouvelle bande de roulement et à son nouveau composé de gomme tout-terrain, le pneu All-Terrain T/A KO3 de BFGoodrich offre une durabilité supérieure sur les routes en gravier que le pneu All-Terrain T/A KO2 de BFGoodrich.

Grâce à son nouveau modèle de bande de roulement et à son nouveau composé de gomme tout-terrain, le pneu All-Terrain T/A KO3 de BFGoodrich offre une meilleure traction sur chaussée enneigée que le pneu All-Terrain T/A KO2 de BFGoodrich.

Le pneu All-Terrain T/A KO3 est le plus récent membre de la Famille Terrain T/A de BFGoodrich. Le pneu KO3 est couvert par une garantie de 80 000 kilomètres et une garantie de satisfaction de 60 jours. Pour plus d'informations ou pour trouver votre taille, visitez BFGoodrich.ca ou votre concessionnaire local BFGoodrich et lancez-vous dans votre prochaine aventure tout-terrain.

À propos de BFGoodrich Pneus

BFGoodrich conçoit des pneus de haute performance pour toutes les personnes passionnées de la conduite dans pratiquement tous les types d'environnement. Combinant son expertise technique et 50 ans d'expérience dans les sports motorisés, BFGoodrich propose des pneus convenant à une gamme complète d'expériences de conduite, même extrêmes, sur route et hors route. Leur point commun : une performance inédite. Améliorez la performance de votre véhicule grâce aux pneus BFGoodrich et voyez où ils peuvent vous mener. Consultez notre site Web à https://www.bfgoodrich.ca/fr/ ou suivez-nous sur Facebook à www.facebook.com/BFGoodrichCA ou Twitter @BFGoodrichCAN.

SOURCE Pneus BFGoodrich(MD)

Renseignements: Pour en savoir plus, contactez : Nicolle Vuotto, [email protected]