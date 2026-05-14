Depuis son lancement en 2021, la marque canadienne domine l'industrie avec des emballages en papier de premier plan, un programme intégré de recyclage pour les consommateurs et des partenariats de recyclage interentreprises (B2B).

TORONTO, 14 mai 2026 /CNW/ - Better Battery Co. , la marque de batteries axée sur les objectifs du Canada, est fière d'annoncer avoir reçu le Canadian Business Innovation Award, décerné par Canadian Business en partenariat avec Maclean's, reconnaissant les entreprises qui stimulent l'innovation et l'impact significatif partout au Canada. Cette distinction célèbre l'engagement inébranlable de l'entreprise en matière de responsabilité environnementale depuis sa création en 2021. De plus, Better Battery Co. offre des performances comparables à celles des grandes marques, avec une durée de vie allant jusqu'à dix ans, tout en offrant des prix accessibles et une alimentation fiable pour les appareils de tous les jours.

Fondée en 2021, Better Battery Co. est une marque canadienne de batteries fondée sur la conviction que la performance, la valeur et la durabilité doivent coexister sans compromis. En tant que première marque de batteries alcalines neutres en carbone au monde, l’entreprise réinvente les produits essentiels de tous les jours pour un avenir plus durable.

Depuis son lancement en 2021, l'entreprise conteste une hypothèse de longue date selon laquelle la durabilité se fait au détriment du rendement ou de l'abordabilité. Better Battery Co. a prouvé le contraire : en fournissant une énergie fiable et durable, une valeur quotidienne élevée et un impact environnemental significatif en un seul produit.

Better Battery Co. est également reconnue comme la première marque de batteries alcalines neutres en carbone au monde, ce qui renforce son engagement à réduire l'impact environnemental tout au long du cycle de vie du produit.

Les jalons environnementaux de Better Battery Co. parlent d'eux-mêmes :

Premier sur le marché avec un emballage en papier : Better Battery Co. est devenue la première marque de la catégorie des batteries à introduire des emballages entièrement à base de papier, éliminant ainsi le plastique inutile avant qu'il n'atteigne les tablettes.

Programme de recyclage intégré pour les consommateurs : chaque ensemble de batteries comprend un composant de recyclage intégré, ce qui permet aux consommateurs de tous les jours de jeter les batteries usagées de façon responsable, sans étapes supplémentaires ni excuses.

Partenariats de recyclage B2B : l'entreprise a mis en place des programmes de recyclage dédiés avec ses partenaires B2B, assurant que ses normes environnementales s'étendent sur toute la chaîne d'approvisionnement et de vente au détail.

« Dès nos débuts, nous avons estimé que les clients ne doivent pas avoir à choisir entre le rendement, le prix et la durabilité », déclare Jaclyn Byles, cofondatrice et cheffe de la direction. « Ce n'est que le début », ajoute Byles. « Nous bâtissons une marque qui redéfinit la façon dont les produits essentiels de tous les jours sont fabriqués, vendus et expérimentés, et nous sommes heureux de poursuivre notre croissance avec des partenaires qui partagent cette vision. »

Better Battery Co. sera également présentée dans le numéro de mai de Maclean's et a récemment été soulignée dans le numéro de mai-juin de Packaging World, soulignant l'innovation de l'entreprise en matière d'emballage durable et de conception de produits.

À propos de Better Battery Co.

Fondée en 2021, Better Battery Co. est une marque canadienne de batteries fondée sur la conviction que la performance, la valeur et la durabilité doivent coexister sans compromis. En tant que première marque de batteries alcalines certifiées neutres en carbone au monde, l'entreprise réinvente les produits essentiels de tous les jours pour un avenir plus durable.

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SOURCE Better Battery Co.

CONTACT : Randee Braham, [email protected]