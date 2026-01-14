La première pile alcaline certifiée neutre en carbone au monde est maintenant offerte à l'échelle nationale et dans certains magasins Home Hardware

TORONTO, 14 janvier 2026 /CNW/ - Better Battery Co. (BBCo), une entreprise fièrement fondée au Canada et la première marque de piles alcalines certifiées neutres en carbone au monde, redéfinit ce à quoi peut ressembler une énergie responsable à la maison. Créée par deux sœurs et mères canadiennes, BBCo offre des piles alcalines haute performance et durables conçues pour la vie de tous les jours. Elles peuvent maintenant être expédiées directement partout au Canada et dans certains magasins Home Hardware.

Better Battery Co. propose de petits ensembles de piles alcalines AA, AAA, C, D et 9V, ainsi qu'une gamme de kits de piles innovants conçus pour les ménages modernes.

Better Battery Co. a été créée pour prouver que performances et durabilité des piles peuvent aller de pair. Chaque pile est certifiée neutre en carbone et emballée dans un emballage 100 % recyclable, sans plastique. Les kits de piles de BBCo comprennent un programme de recyclage intégré qui permet aux Canadiens de s'assurer que leurs piles usagées sont recyclées de façon appropriée et responsable à la fin de leur vie utile.

« En tant qu'entreprise fondée au Canada, nous sommes incroyablement fiers d'offrir une meilleure pile pour les foyers à travers tout le pays », a déclaré Jaclyn Byles, cofondatrice et directrice générale de Better Battery Co. « Nous avons construit cette marque pour qu'il soit facile pour les Canadiens de choisir une pile alcaline haute performance et durable qui est également meilleure pour la planète. Pour la première fois, les Canadiens peuvent acheter une pile plus durable sans faire de compromis sur la performance. Nous sommes particulièrement heureux que nos produits soient disponibles dans certains magasins Home Hardware, un véritable détaillant canadien qui montre l'exemple en soutenant des entreprises locales et des marques axées sur la communauté. »

Les piles Better Battery Co. sont testées de manière indépendante pour leur puissance et leur durabilité supérieures, offrant des performances fiables et durables avec une empreinte environnementale considérablement réduite. La marque propose de petits kits de piles alcalines AA, AAA, C, D et 9V, ainsi qu'une gamme de kits de piles innovants conçus pour les foyers modernes. Chaque kit comprend un emballage de rangement durable et entièrement recyclable qui garde les piles bien organisées et faciles d'accès, tout en favorisant une utilisation responsable et un recyclage en fin de vie utile.

Pour en savoir plus ou pour acheter, visitez le site www.betterbattery.co ou visitez certains magasins Home Hardware à travers le Canada.

À propos de Better Battery Co.

Better Battery Co. (BBCo) est une entreprise fièrement fondée au Canada dédiée à la création de piles alcalines haute performance et neutres en carbone qui simplifient un mode de vie durable. Fondée par des sœurs, BBCo s'engage à réduire les déchets grâce à des emballages sans plastique, à des programmes de recyclage et à une neutralité carbone certifiée. En tant que première marque de piles alcalines neutres en carbone au monde, Better Battery Co. aide les consommateurs et les entreprises à alimenter leur vie de façon responsable, une pile à la fois.

