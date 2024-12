Béton Provincial : les lock-outés manifestent devant les bureaux de l'entreprise

MONTRÉAL, le 18 déc. 2024 /CNW/ - Mis en lock-out à quelques jours de Noël par leur nouvel employeur, les 50 travailleurs des sites de LaSalle et de Longueuil ont rendu visite au siège régional de Béton Provincial, aujourd'hui, afin de manifester leur mécontentement face aux exigences déraisonnables de leur patron, André Bélanger.

« Béton Provincial veut nous affamer juste avant les Fêtes, il n'y a pas d'autre façon de dire les choses », de déclarer Gilles Marleau, président du syndicat. « On nous propose d'abolir notre régime de retraite, de mettre fin à nos assurances et de geler nos salaires pendant quatre ans. Et pour être sûr de nous saigner bien comme il faut, l'employeur décrète un lock-out à trois semaines de Noël. C'est dur de faire pire ! »

L'industrie du béton fonctionnant au ralenti durant la saison froide, la vaste majorité des employés aurait reçu ce mois-ci des avis de mise à pied leur donnant droit à l'assurance-emploi jusqu'à la fin du gel, vers la fin-mars. Or, en décrétant un lock-out, l'entreprise d'André Bélanger s'assure de les priver de prestations de chômage au cours des prochaines semaines.

« Si André Bélanger pense pouvoir casser ses travailleurs, c'est très mal nous connaître », prévient la présidente de la CSN, Caroline Senneville. « Avec l'appui de la CSN, les travailleurs seront en mesure de résister aussi longtemps qu'il le faudra. Ce n'est pas vrai qu'on va laisser André Bélanger faire main basse sur le secteur du béton en nivelant par le bas les conditions de travail des employés. »

Quatre ans de gel salarial

Les employés de Béton Provincial demandent une augmentation de 18 % sur quatre ans et le statu quo en matière d'assurance collective et de régime de retraite.

Le 7 novembre dernier, Béton Provincial déposait une offre financière au syndicat : gel salarial jusqu'en 2027, puis 2 % d'augmentation annuelle en 2028 et 2029. L'employeur exigeait aussi la fin de sa contribution au régime de retraite, correspondant à 5,5 % du salaire gagné, pour la remplacer par une « prime » de 0,50 $ l'heure travaillée. Béton Provincial demandait également l'arrêt du régime d'assurance actuel afin de le remplacer par un nouveau régime modulable, dorénavant payé par les employés.

Après avoir unanimement rejeté ces offres en assemblée générale, les employés avaient adopté un mandat de 10 jours de grève. Aucune de ces journées n'avait été utilisée avant le déclenchement du lock-out le 5 décembre dernier.

« En ciblant les salaires, le régime de retraite et les assurances, Béton Provincial veut s'attaquer au cœur de la rémunération des employés », déplore le vice-président de la Fédération de l'industrie manufacturière, Jérémy Temes-Dubé. « L'inflation des dernières années a été très dure pour les travailleurs. Ce n'est pas vrai qu'on va laisser geler nos salaires sans se battre. »

Autrefois propriété de Demix Béton, les usines de Longueuil et de LaSalle ont été rachetées en avril 2024 par Béton Provincial, acteur de premier plan de l'industrie au Québec. Le Syndicat des travailleurs de Demix (LaSalle-Longueuil)-CSN représente les 50 chauffeurs, mécaniciens et hommes de cour de ces deux sites. Fondée en 1921, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) regroupe 330 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

