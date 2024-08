AUGUSTA, Géorgie, 29 août 2024 /CNW/ - Best Lawyers®, la société de recherche et de marketing par les pairs la plus ancienne et la plus respectée dans la profession juridique au monde, annonce aujourd'hui la publication de la 19e édition de The Best Lawyers in CanadaTM et de la quatrième édition de Best Lawyers : Ones to watch in CanadaTM. Ces distinctions prestigieuses célèbrent les meilleurs professionnels du droit au Canda et représentent les 6,4 % ayant les résultats les plus élevés, fournissant des renseignements et des conseils essentiels aux clients et aux pairs.

Best Lawyers publie les éditions 2025 de ses marques de reconnaissance Best Lawyers in Canada™

L'édition 2025 de The Best Lawyers in Canada met en valeur 8 362 avocats dans 26 régions métropolitaines et 77 pratiques mettant en valeur des talents exceptionnels dans 1 261 cabinets. La quatrième édition de Best Lawyers : Ones to Watch in Canada rend hommage à 1 846 talents émergents du domaine juridique dans 21 régions métropolitaines et 59 pratiques. Ces lauréats représentent l'avenir de la profession, et témoignent de la prochaine génération de leaders provenant de 321 cabinets, appuyés par plus de 533 000 votes.

L'édition de cette année célèbre 420 lauréats du titre d'avocat de l'année. Cette distinction reflète le processus rigoureux d'examen par les pairs qui sous-tend la méthodologie de Best Lawyers, qui garantit que seuls les talents juridiques les plus exceptionnels soient reconnus.

« Le domaine juridique au Canada continue d'évoluer, et les professionnels reconnus dans les éditions 2025 des listes Best Lawyers in Canada sont à l'avant-garde de cette transformation, a déclaré Phillip Greer, chef de la direction de Best Lawyers. Leur expertise, leur innovation et leur engagement envers l'excellence placent la barre haute dans la profession juridique, garantissant une représentation de premier ordre des clients. »

Il y a eu une augmentation importante du nombre d'avocats reconnus dans les domaines de pratique du droit administratif et public et des fiducies et successions au cours des dernières années. Cette croissance peut s'expliquer par l'influence croissante de la réglementation gouvernementale et le vieillissement de la population du Canada, qui souligne l'importance de la planification successorale et du transfert de patrimoine. Le secteur des litiges en droit des sociétés et en droit commercial a également pris de l'expansion en raison de l'augmentation des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, des nouvelles exigences réglementaires et du militantisme des actionnaires. Ces changements mettent en lumière la nature dynamique de la profession juridique au Canada, chaque domaine s'adaptant à l'évolution des défis.

Best Lawyers se consacre à la reconnaissance de l'excellence dans l'ensemble de l'industrie juridique, allant au-delà des grands centres juridiques pour des avocats reconnus, comme Toronto, Vancouver et Montréal, afin de tenir compte des talents du domaine juridique de partout au Canada. Best Lawyers aide ses clients à trouver les meilleurs professionnels du droit et à communiquer avec eux, offrant des stratégies de marketing juridique pour faire progresser les cabinets et l'industrie.

Faites une recherche dans la liste de The Best Lawyers in Canada et Best Lawyers: Ones to Watch in Canada par nom d'avocat, cabinet, région et domaine de pratique en visitant www.bestlawyers.com.

À propos de Best Lawyers®

Best Lawyers® est l'entreprise de recherche et de marketing par les pairs la plus ancienne et la plus respectée de la profession juridique. Best Lawyers compile de nombreuses reconnaissances en menant des sondages exhaustifs d'examen par les pairs dans lesquels des dizaines de milliers d'avocats de premier plan évaluent en toute confidentialité le travail de leurs collègues professionnels du droit au sein de leur marché local et de leur domaine de spécialité. Les avocats ne peuvent pas payer pour figurer sur la liste; c'est pourquoi la marque de reconnaissance Best Lawyers est considérée comme un honneur unique. Pour en savoir plus, visitez le site www.bestlawyers.com.

