AUGUSTA, Géorgie, 31 octobre 2024 /CNW/ - Best Law Firms™, la norme d'or en matière de reconnaissance de l'industrie juridique, annonce aujourd'hui le lancement de son édition inaugurale pour le Canada. Classée par Best Lawyers® à l'aide d'un processus de recherche de longue date, cette ressource complète met en lumière les principaux cabinets d'avocats à l'échelle nationale, offrant des renseignements précieux aux entreprises et aux personnes à la recherche d'une représentation juridique exceptionnelle.

Best Law Firms™ annonce le lancement de son édition inaugurale pour le Canada.

Le classement des meilleurs cabinets d'avocats présente une structure hiérarchisée qui reflète la portée diversifiée et la présence régionale des cabinets d'avocats canadiens. Les cabinets nationaux et régionaux sont reconnus à trois niveaux, et 27 cabinets ont reçu le prestigieux titre de « cabinet d'avocats de l'année » dans 33 domaines de pratique, représentant les 0,07 % de cabinets les plus importants au Canada ayant reçu le plus haut niveau de commentaires positifs.

« L'expansion des meilleurs cabinets d'avocats en Australie, en Allemagne et maintenant sur le marché juridique canadien est une étape cruciale pour notre entreprise », a déclaré Phillip Greer, chef de la direction de Best Lawyers. « Notre mission est d'établir des liens entre les clients et les meilleurs cabinets d'avocats à l'échelle mondiale, ce qui leur permet d'avoir accès à une représentation juridique de haut niveau. Cette édition inaugurale souligne la force de la profession juridique au Canada. »

L'édition 2025 des Meilleurs cabinets d'avocats - CanadaMC identifie 1 231 cabinets exceptionnels représentant les 3 % les plus importants du marché à l'échelle régionale dans 68 domaines de pratique dans 25 régions. Cette analyse approfondie offre aux Canadiens un guide sur les services juridiques de premier plan à l'échelle nationale. De plus, 570 entreprises ayant une présence nationale ont été reconnues dans 34 domaines de pratique, ce qui démontre leur vaste portée et leur expertise.

Les cabinets sont admissibles à la reconnaissance des meilleurs cabinets d'avocats en ayant au moins un avocat dans l'édition actuelle des meilleurs avocats dans un domaine de pratique pertinent et un lieu géographique. Notre processus de recherche approfondie évalue ensuite chaque entreprise en fonction de la rétroaction des clients et des pairs, des données fournies par l'entreprise, des évaluations des avocats et des entrevues avec des chefs de file de l'industrie.

Le processus de sélection des meilleurs cabinets d'avocats repose sur l'intégrité et la transparence, ce qui garantit la reconnaissance des meilleures pratiques juridiques canadiennes. À l'aide d'une approche multidimensionnelle, les classements présentent une évaluation juste et objective des cabinets d'avocats.

Le classement complet des meilleurs cabinets d'avocats au Canada est accessible au public à l'adresse www.bestlawfirms.com. Les clients peuvent effectuer des recherches par domaine de pratique, emplacement et niveau, ce qui garantit un processus transparent pour trouver le partenaire juridique idéal.

À propos de Best Lawyers®

Best Lawyers® est l'entreprise de recherche et de marketing par les pairs la plus ancienne et la plus respectée de la profession juridique. Il reconnaît les meilleurs talents juridiques grâce à des évaluations confidentielles menées par des avocats de premier plan au sein de leur marché local et de leur spécialité. Les avocats ne peuvent pas payer pour être inscrits; la reconnaissance est un véritable honneur. Best Lawyers classe les cabinets d'avocats à l'échelle mondiale grâce à sa publication complémentaire, Best Law Firms™, qui identifie les meilleurs cabinets dans divers domaines de pratique en fonction des commentaires des clients et des professionnels du droit. Pour en savoir plus, visitez www.bestlawyers.com et www.bestlawfirms.com.

