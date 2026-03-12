Berger Montague PC examine des recours potentiels pour le compte d'investisseurs de goeasy Ltd. (OTC : EHMEF)

PHILADELPHIE, 12 mars 2026 /CNW/ - Le cabinet d'avocats Berger Montague PC, qui représente des plaignants à l'échelle nationale, annonce qu'il enquête sur d'éventuelles procédures contre goeasy Ltd. (OTC : EHMEF) (« goeasy » ou la « Société ») au nom d'investisseurs qui ont acheté ou acquis des actions goeasy pendant la période du 7 mai 2024 au 9 mars 2026.

Si vous êtes un investisseur dans goeasy et souhaitez en savoir plus sur cette action, CLIQUEZ ICI ou contactez Berger Montague : Andrew Abramowitz à l'adresse [email protected] ou au (215) 875-3015, ou Caitlin Adorni à l'adresse [email protected] ou au (267) 764-4865.

goeasy, dont le siège social est situé à Mississauga, en Ontario (Canada), se décrit comme l'un des principaux prêteurs spécialisés dans le crédit à la consommation pour emprunteurs à risque au Canada, offrant une gamme complète de produits de crédit-bail et de prêt aux consommateurs à risque élevé.

L'investigation porte sur l'annonce faite par goeasy le 10 mars 2026, selon laquelle la société s'attendait à enregistrer au quatrième trimestre 2025 une radiation de créances supplémentaire d'environ 178 millions de dollars canadiens liée à son activité LendCare, sur un encours brut de prêts à la consommation de 5,5 milliards de dollars canadiens au 31 décembre 2025, ainsi qu'une dépréciation connexe d'environ 55 millions de dollars canadiens au titre des intérêts et frais du prêt.

La Société a également indiqué qu'elle prévoit des radiations de créances nettes totales (y compris les radiations de créances supplémentaires mentionnées ci-dessus) d'environ 331 millions de dollars canadiens au cours du trimestre. Par conséquent, la Société retire ses perspectives pour le T4 2025 et ses prévisions à trois ans publiées précédemment.

En réponse à ces informations, le prix des actions goeasy (OTC : EHMEF) a reculé précipitamment, passant d'un cours de clôture de 84,44 $ par action le 9 mars 2026 à un cours de 36,67 $ - une baisse de 47,77 $, soit plus de 56 %, en une seule séance de négociation.

Berger Montague est l'un des principaux cabinets d'avocats du pays qui se concentre sur les litiges civils complexes, les recours collectifs et les litiges de masse devant les tribunaux fédéraux et d'État partout aux États-Unis. Avec plus de 2,4 milliards de dollars de jugements post-procès rien qu'en 2025, le cabinet est un chef de file dans les domaines des litiges complexes, des lois antitrust, de la protection des consommateurs, des produits défectueux, du droit de l'environnement, du droit du travail, du droit des valeurs mobilières et des affaires de lanceurs d'alerte, entre autres domaines de pratique. Depuis plus de 55 ans, Berger Montague joue un rôle de premier plan dans des affaires établissant des précédents et a récupéré plus de 50 milliards de dollars pour ses clients et les catégories qu'ils représentaient. Berger Montague a son siège social à Philadelphie et des bureaux à Chicago, Malvern (Pennsylvanie), Minneapolis, San Diego, San Francisco, Toronto, Canada, Washington, D.C. et Wilmington (Delaware).

