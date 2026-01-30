ALERTE AUX INVESTISSEURS. Berger Montague (Canada) PC invite les investisseurs à discuter de Global Atomic Corp. et accueille favorablement les informations confidentielles.

TORONTO, le 30 janvier 2026 /CNW/ - Berger Montague (Canada) PC, un cabinet d'avocats de Toronto qui se concentre sur la représentation des investisseurs dans les différends transfrontaliers entre actionnaires, enquête sur Global Atomic Corp. (TSX : « GLO », USOTC : « GLATF », et FRA « G12 », CUSIP : 37957M106, ISIN : CA37957M1068).

Global Atomic Corp. (« Global Atomic » ou « la société ») développe depuis plusieurs années le projet Dasa Uranium dans la République du Niger, en Afrique. Elle a déclaré avoir besoin de centaines de millions de prêts pour mener à bien le projet.

Entre le 10 novembre 2023 et le 12 novembre 2024, Global Atomic a indiqué que la Société Financière de Développement International des États-Unis (« DFC ») et Exportation et développement Canada étaient disposées à fournir un financement de projet sous réserve des conditions fixées par les comités de crédit et d'investissement de la DFC et de l'approbation du conseil d'administration de la DFC.

Global Atomic a toutefois omis de divulguer les conditions préalables aux réunions et à l'approbation du prêt ; elle a également omis de divulguer pourquoi elle n'avait pas soumis le prêt à l'approbation du comité de crédit et du conseil d'administration de la DFC, ce qui, selon ses déclarations, devait avoir lieu en 2024, ainsi que la détérioration des relations entre la République du Niger et les États-Unis, comme en témoigne la fermeture par les États-Unis de leurs deux bases militaires.

Le 16 juillet 2024, Global Atomic a signalé les premiers signes de problèmes concernant le respect des conditions préalables imposées par la DFC, invoquant la nécessité de répondre et de confirmer des questions supplémentaires soulevées par la DFC. En effet, cette divulgation a coïncidé avec le moment où le gouvernement fédéral américain a été contraint d'abandonner deux sites militaires en République du Niger et où les perspectives de soutien financier de la part de la DFC diminuaient considérablement.

Enfin, le 23 janvier 2025, Stephen Roman, président et président-directeur général de Global Atomic, a déclaré aux marchés : « Nous sommes toujours convaincus qu'au premier trimestre 2025, nous aurons des nouvelles positives concernant le financement principal de notre projet Dasa, sous la forme d'un financement bancaire ou d'un accord de coentreprise. Entre-temps, nous continuerons de développer le projet Dasa et de respecter le calendrier de production du yellowcake au début de 2026, pendant que nous finalisons le principal volet de financement. »

