Les investisseurs boursiers canadiens sont invités à enregistrer leur intérêt dans le recours collectif canadien en instance contre LICY relativement à la chute importante du cours de ses titres en octobre et novembre 2023.

La LICY a conclu une procédure en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (« LACC ») et elle est maintenant terminée. Le litige entre actionnaires peut maintenant aller de l'avant.

Les investisseurs établis au Canada sont invités à communiquer avec nous à l'adresse [email protected] ou à manifester leur intérêt sur notre site Web dédié pour que les investisseurs puissent faire entendre leur voix en cliquant ici.

Berger Montague (Canada) est un cabinet d'avocats de premier plan établi à Toronto, en Ontario, qui représente les investisseurs dans les différends transfrontaliers et transatlantiques entre actionnaires. Nous représentons régulièrement des investisseurs au Canada, en Europe et au Royaume-Uni.

