Berger Montague (Canada) PC invite les investisseurs à discuter de leurs droits légaux de recouvrer leur argent investi dans SSR Mining Inc.

TORONTO, le 13 avril 2024 /CNW/ - Berger Montague (Canada) PC, un cabinet d'avocats de Toronto axé sur la représentation des investisseurs dans le cadre de différends transfrontaliers et internationaux entre actionnaires, enquête sur SSR Mining Inc. (TSX : « SSRM » et ASX : « SSR »). Ce cabinet est assujetti aux règles de divulgation créées par la Securities Act de la Colombie-Britannique et est un émetteur assujetti à l'échelle du Canada.

Le 13 février 2024, SSRM a annoncé qu'elle suspendait les activités de sa mine de Çöpler, à Erzincan, en Turquie, en raison d'un important glissement sur le tapis de lixiviation. Le prix des titres de SSRM cotés à la TSX est passé de 13,08 $ à 6,08 $, soit une baisse de 53 %.

Le 16 février 2024, SSRM a annoncé que des employés de la mine étaient détenus pendant que des organismes gouvernementaux menaient une enquête parallèlement à des opérations de recherche et de sauvetage. L'entreprise continue d'évaluer l'incidence financière sur ses activités, son capital et son exploitation, ainsi que ses résultats pro forma pour 2024.

Si vous avez acheté des actions de SSR Mining entre le 14 avril 2023 et le 27 février 2024 et que vous souhaitez en savoir plus sur notre enquête ou sur le recours collectif des actionnaires en instance, veuillez communiquer avec Jim Maro à [email protected] ou avec Andrew Morganti à [email protected].

Berger Montague (Canada) PC est l'un des principaux cabinets d'avocats canadiens qui représentent des investisseurs dans le cadre d'actions collectives d'actionnaires où l'entreprise défenderesse inscrit ses titres à la Bourse de Toronto et à des bourses étrangères. Andrew Morganti, membre de Berger Montague (Canada) PC, est co-avocat principal des investisseurs dans le cadre du premier recours collectif d'actionnaires de « droit statuaire » en Alberta autorisé à avancer à l'étape de l'interrogatoire préalable et d'un procès concernant Ithaca Energy Inc.; le jugement porte le nom Stevens c. Ithaca Energy Inc. , 2019 ABQB 474 (Bourse de Toronto et AIM de la Bourse de Londres). Il a également été l'avocat principal des investisseurs dans l'affaire Kaynes c. BP plc , 2013 ONSC 5802 (Bourse de Toronto et Bourse de Londres), qui portait sur les droits des investisseurs lorsque le prix des actions de BP plc a chuté après l'explosion de la plateforme pétrolière Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique en raison de la présentation erronée de ses mécanismes et procédures de sécurité et de la minimisation subséquente de leur importance.

