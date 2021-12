Beovu MD est un agent anti-facteur de croissance vasculaire endothéliale (anti-VEGF) qui permet aux patients admissibles d'amorcer le traitement à intervalles de trois mois immédiatement après la phase d'induction sans compromettre l'efficacité 1,2 .

Bien que la forme humide de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) ne représente que de 10 à 20 % de tous les cas de DMLA, il s'agit de la forme la plus grave de la maladie qui est responsable de 90 % des cas de perte de vision due à cette maladie3.

DORVAL, QC, le 17 déc. 2021 /CNW/ - Novartis Pharma Canada inc. (Novartis) est ravie d'annoncer que PrBeovuMD (injection de brolucizumab) est désormais inscrit sur le Formulaire des médicaments de l'Ontario et au Régime médicaments du Nouveau-Brunswick pour le traitement de la forme néovasculaire (humide) de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) chez les patients admissibles.

« Nous tenons à remercier les gouvernements de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick pour le leadership dont ils ont fait preuve en rendant BeovuMD accessible aux patients admissibles et nous restons déterminés à travailler en collaboration avec les autres provinces pour que les patients dans tout le pays puissent bénéficier de ce traitement. L'accès à ce traitement de prochaine génération contre la DMLA humide sera un atout pour la santé visuelle des Canadiens et Canadiennes, et représente un autre pas vers l'objectif que s'est donné Novartis d'éradiquer la cécité évitable », a déclaré Andrea Marazzi, chef, Organisation nationale pharmaceutique, Novartis Pharma Canada inc.

Touchant près de 2,5 millions de Canadiens et Canadiennes, la DMLA est une maladie chronique de la rétine qui entraîne une perte progressive de la vision centrale. C'est en outre la principale cause de perte de vision chez les personnes de plus de 50 ans4,5,6. Il existe deux formes de DMLA : sèche et humide4. La DMLA humide entraîne la formation de nouveaux vaisseaux sanguins sous la macula ainsi qu'une fuite de liquide dans l'œil, ce qui cause la cicatrisation de la macula7. Si elle n'est pas traitée, la DMLA humide peut entraîner une perte de vision importante, rapide et permanente4,8,9. La perte de la vision influe considérablement sur la qualité de vie et la santé mentale des gens. En effet, la perte d'autonomie et l'incapacité à conduire, à lire ou à voir le visage de leurs proches les mènent souvent à ressentir de l'isolement social ou de la dépression9,10.

« Comme la DMLA humide peut progresser très rapidement et qu'il n'existe pas de traitement curatif, elle peut avoir des répercussions dévastatrices sur les patients et leur vision si ces derniers n'observent pas le traitement régulier qui est nécessaire, explique le Dr Peter Kertes, ophtalmologiste et spécialiste de la rétine à l'Hôpital Sunnybrook de Toronto. Je suis bien placé pour savoir combien des intervalles de traitement plus longs peuvent être importants pour les patients, c'est pourquoi je me suis réjoui de l'annonce du remboursement de BeovuMD par les programmes d'assurance médicaments de ces provinces qui permettent d'offrir une nouvelle option thérapeutique pour la DMLA humide. »

Le traitement anti-facteur de croissance vasculaire endothéliale (anti-VEGF) est largement considéré comme étant la norme en matière de soins pour les patients atteints de la DMLA humide11. Approuvé par Santé Canada en mars 2020, BeovuMD est un anti-VEGF qui permet aux patients admissibles d'amorcer le traitement à intervalles de trois mois immédiatement après les trois premières doses (phase d'induction)1,2.

« Un traitement régulier est essentiel pour préserver la vue et maintenir l'autonomie des personnes vivant avec la DMLA humide, explique Doug Earle, président et directeur général de Vaincre la cécité Canada. Il peut être difficile de se rendre à des rendez-vous fréquents, en particulier pour les personnes vivant en région éloignée ou isolée, ou celles qui ont une perte de mobilité. Ces défis ont été rendus plus difficiles par la pandémie de COVID-19. La décision des gouvernements de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick d'ajouter BeovuMD à leurs listes de médicaments remboursés permet de réduire le fardeau des injections fréquentes et d'offrir une importante nouvelle option thérapeutique aux personnes qui vivent avec la DMLA humide et à leurs proches. »

BeovuMD (injection de brolucizumab)

BeovuMD (injection de brolucizumab), un inhibiteur du facteur de croissance de l'endothélium vasculaire humanisé (anti-VEGF), se lie aux isoformes du VEGF-A, empêchant ainsi le VEGF-A de se lier à ses récepteurs VEGFR-1 et VEGFR-2. L'inhibition de la liaison du VEGF-A par BeovuMD supprime la prolifération des cellules endothéliales in vitro, atténue la néovascularisation et réduit la perméabilité vasculaire1.

BeovuMD a été approuvé par Santé Canada le 12 mars 2020 pour le traitement de la forme néovasculaire (humide) de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), sur la base des résultats des études pivots de phase III HAWK et HARRIER1.

Les renseignements posologiques complets de BeovuMD sont disponibles à l'adresse suivante : www.novartis.ca.

À propos de Novartis en ophtalmologie

Chez Novartis, notre mission vise à découvrir de nouvelles façons d'améliorer et de prolonger la vie des gens. En ophtalmologie, nous développons et offrons des médicaments et des traitements révolutionnaires pour les maladies et les affections qui touchent tant le devant que la partie arrière de l'œil, grâce à des données et à des technologies transformatrices. Nos solutions ophtalmiques aident plus de 150 millions de personnes chaque année, des enfants prématurés aux personnes âgées.

À propos de Novartis Pharma Canada inc.

Novartis Pharma Canada inc., un chef de file dans le domaine de la santé, se consacre à la recherche, à la mise au point et à la commercialisation de produits novateurs dans le but d'améliorer le bien-être de tous les Canadiens. En 2020, l'entreprise a investi 45 millions de dollars en recherche et développement au Canada. Située à Dorval, au Québec, Novartis Pharma Canada inc. est une société affiliée à Novartis AG qui propose des solutions thérapeutiques novatrices destinées à répondre aux besoins en constante évolution des patients et des populations dans le monde entier. Elle compte environ 1 000 employés au Canada. L'entreprise est fière de son engagement en faveur de la diversité et se félicite d'offrir un environnement inclusif et inspirant. Novartis figure fièrement sur la liste des 50 Meilleurs lieux de travail au Canada de Great Place to Work®. Elle a également été nommée comme l'un des Meilleurs lieux de travailMC de 2021 pour les femmes au pays et l'un des Meilleurs lieux de travail pour le bien-être mental. Pour en savoir davantage, veuillez visiter www.novartis.ca.

À propos de Novartis

Novartis réinvente la médecine pour améliorer et prolonger la vie des gens. En tant que leader mondial des médicaments, nous utilisons des technologies scientifiques et numériques innovantes pour créer des traitements transformateurs dans les domaines où les besoins médicaux sont importants. Animés par l'objectif de trouver de nouveaux médicaments, nous nous classons systématiquement parmi les premières sociétés mondiales en matière d'investissements dans la recherche et le développement. Les produits de Novartis touchent plus de 800 millions de personnes dans le monde et nous trouvons des moyens innovants pour élargir l'accès à nos derniers traitements. Quelque 110 000 personnes de plus de 140 nationalités travaillent chez Novartis dans le monde entier. Pour en savoir plus, prière de consulter notre site internet : www.novartis.com.

Beovu est une marque déposée.

