Une gamme innovante de teintures qui protègent et embellissent les surfaces extérieures

MONTVALE, N.J., le 12 mars 2024 /CNW/ - Benjamin Moore, un chef de file en matière de peintures, couleurs et revêtements, nous présente Woodluxe - une gamme complète de teintures d'extérieur et de produits de préparation de qualité supérieure qui résistent à toutes les conditions météo et offrent une protection extérieure optimale.

Idéale pour les parements, terrasses, galeries, clôture et meubles de jardin, la gamme Woodluxe offre une protection améliorée par tous les temps contre une variété de conditions toute l'année durant. Sa formule exclusive scelle et protège le bois du craquelage et du pelage, tout en produisant une couleur qui conserve son éclat à long terme. Woodluxe s'applique facilement et résiste à la chaleur, au soleil et à l'humidité de façon à créer un fini homogène protégé des rayons UV et de la moisissure.

« Optimisée par une technologie novatrice, la gamme Woodluxe est conçue pour favoriser le succès de tous les projets de teinture en reproduisant à l'extérieur la beauté des décors intérieurs, affirme Brad Henderson, directeur de la gestion de produits chez Benjamin Moore. Plusieurs années de recherche et de tests rigoureux nous permettent de continuer à travailler dans une perspective d'innovation afin de produire des revêtements de la plus haute qualité que les peintres, designers et consommateurs recherchent et sur lesquels ils peuvent compter. »

Woodluxe est offerte dans des formules à base d'eau et à base d'huile selon différents degrés d'opacité. Les finis translucide, semi-transparent et semi-opaque sont offerts dans une sélection de couleurs, alors le fini opaque peut être teinté dans les 3 500 couleurs Benjamin Moore. Woodluxe est vendue exclusivement dans des magasins de peinture indépendants partout aux États-Unis et au Canada. Pour en savoir plus ou pour trouver le détaillant près de chez vous, accédez au site benjaminmoore.ca.

À propos de Benjamin Moore

Fondée en 1883, Benjamin Moore est une entreprise Berkshire Hathaway qui demeure l'un des principaux chefs de file en matière de peintures, de couleurs et de revêtements dans le monde. Fabricant de revêtements résidentiels et commerciaux de première qualité, Benjamin Moore s'engage résolument à innover et à adopter des pratiques de fabrication durables. Son répertoire de gammes phares comprend notamment les marques AuraMD, RegalMD Select, BenMD, Ultra SpecMD, AdvanceMD, Scuff-XMD, Insl-XMD et bien d'autres. Benjamin Moore est réputée pour sa gamme de plus de 3 500 couleurs inégalables ainsi que ses outils de design et son expertise autant pour les consommateurs bricoleurs que pour les professionnels. Les produits Benjamin Moore sont offerts exclusivement dans plus de 8 500 magasins de peinture et de décoration et quincailleries appartenant à des exploitants locaux partout aux États-Unis, au Canada et dans 74 autres pays.

SOURCE Benjamin Moore

Renseignements: Kimberly Flores, Benjamin Moore, [email protected]