TORONTO, le 1 avril 2025 /CNW/ - Benjamin Moore, chef de file dans le domaine de la peinture, de la couleur et des revêtements, est fière de célébrer sa quatrième initiative annuelle d'appréciation des entrepreneurs, qui rend hommage au dévouement et au savoir-faire des professionnels de la peinture résidentielle et commerciale.

Le Mois de la reconnaissance des entrepreneurs, qui se déroule pendant tout le mois d'avril, est l'expression de la gratitude envers les entrepreneurs en peinture de toute l'Amérique du Nord qui transforment les espaces dans lesquels nous vivons et travaillons.

« Chez Benjamin Moore, nous croyons au pouvoir de transformation de nos peintures. Depuis des générations, notre passion inébranlable pour la création de produits et de couleurs exceptionnels - élaborés à partir des meilleurs ingrédients - est au cœur de tout ce que nous faisons », a déclaré Mindy Murphy, vice-présidente, Marketing par segment de clientèle chez Benjamin Moore. « Les compétences et le savoir-faire des professionnels de la peinture sont à la base de notre succès, et nous sommes honorés de reconnaître et de célébrer leurs contributions ce mois-ci - et au-delà. »

Dans le cadre de ce mois de célébration, Benjamin Moore organise pour la deuxième année consécutive une tournée d'appréciation des entrepreneurs et rend visite à des milliers de peintres professionnels dans 25 villes d'Amérique du Nord, y compris des étapes canadiennes à Toronto, Ottawa et Montréal. En partenariat avec son réseau de détaillants locaux, Benjamin Moore préparera des événements en magasin, offrira des promotions exclusives et organisera des réceptions à certaines étapes de la tournée, offrant ainsi aux entrepreneurs de précieuses occasions de créer des réseaux et d'en apprendre davantage sur la marque Benjamin Moore.

En plus de ces événements, Benjamin Moore offrira un camion de travail entièrement personnalisé. Un entrepreneur chanceux gagnera le camion, entièrement équipé de tout ce qui est nécessaire pour rehausser son entreprise.

Benjamin Moore mettra également l'accent sur les innovations en matière de produits haut de gamme et de produits commerciaux formulés pour offrir les niveaux de rendement supérieur que les entrepreneurs - et leurs clients - attendent de Benjamin Moore :

REGAL MD Select d'intérieur est la référence en matière d'excellence.

Notre peinture la plus populaire travaille plus fort pour vous avec une fluidité et un nivellement supérieurs pour une belle finition lisse qui résiste à l'utilisation quotidienne.

Element Guard MC est la toute dernière peinture d'extérieur haut de gamme de Benjamin Moore.

Elle est précisément formulée pour s'attaquer à l'un des environnements de peinture les plus difficiles : un environnement très humide.

Eco Spec MD



Un premier aperçu de nos peintures les plus écologiques et les moins odorantes.





Sans COV, elle ne produit pas d'émissions, même après la coloration.





Offre un excellent pouvoir masquant, une grande facilité de retouche et une résistance chimique aux nettoyants et désinfectants ménagers courants.





Certifiée Asthma & allergy friendly®

Pour en savoir plus sur le Mois de la reconnaissance des entrepreneurs, suivez l'événement sur Instagram (@benjaminmoorepro) ou trouvez votre détaillant local pour prendre connaissance des dernières mises à jour et des événements en visitant benjaminmoore.com.

À propos de Benjamin Moore & Cie Limitée

Benjamin Moore, une société du groupe Berkshire Hathaway, a été fondée en 1883 et reste l'une des principales marques mondiales de peinture, de couleurs et de revêtements. Fabricant de revêtements résidentiels et commerciaux de qualité supérieure, Benjamin Moore s'engage sans relâche en faveur de l'innovation et de pratiques de fabrication durables. Le portefeuille couvre les gammes de peintures phares de la marque, notamment AuraMD, RegalMD Select, BenMD, Ultra SpecMD, AdvanceMD, Scuff-XMD Insl-xMD et bien d'autres. Benjamin Moore est réputée pour sa gamme de plus de 3 500 couleurs incomparables, ainsi que pour ses outils de conception et son expertise pour les consommateurs et les professionnels. Les produits Benjamin Moore sont offerts exclusivement par plus de 8 500 détaillants de peinture, de décoration et de quincaillerie, locaux aux États-Unis, au Canada et dans 74 autres pays.

