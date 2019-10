Benjamin Moore célèbre l'arrivée d'une nouvelle décennie avec « Première Lueur 2102-70 », sa couleur de l'année 2020

« Nous avons choisi Première Lueur 2102-70 comme couleur de l'année 2020, car elle représente une nouvelle ère d'idéalisme dans le design et la vie, commente Sophie Bergeron, directrice de la couleur et du design chez Benjamin Moore. Cette couleur illustre la nouvelle définition de la notion de la maison familiale. Nous constatons une nouvelle mentalité qui au lieu de mettre l'accent sur le confort matériel mise sur les besoins fondamentaux de la vie : l'esprit de communauté, le confort, la sécurité, l'expression de soi, l'authenticité et, en définitive, l'optimisme. »

Remplaçant les idéaux datant de l'après-guerre, cette définition moderne de l'habitation met en lumière une nouvelle ère pour le design qui mise sur la fluidité entre les différentes générations, fonctionnalités et attitudes qui se retrouvent sous le même toit. Les dix teintes harmonieuses sélectionnées pour nous guider vers la prochaine décennie et au-delà forment la palette Tendances Couleur 2020 de Benjamin Moore :

Première Lueur 2102-70

Blanc Tourterelle OC-57

Cristallin AF-485

Bleu de Chine 2067-60

Bleu Provençal HC-149

Paille Dorée 2152-50

Tonnerre AF-685

Campanule HC-125

Gris Oxford 2128-40

Danube Bleu 2062-30

« La palette Tendances Couleur 2020 joue un rôle à part entière dans le soutien des idéaux auxquels l'être humain aspire, ajoute Sophie Bergeron. La couleur est un concept puissant mais hautement subjectif, en particulier à travers le prisme de différentes générations, relations et mentalités. Pourtant, toutes ces nuances aussi bien saturées que lumineuses et aériennes sont éminemment polyvalentes et font l'unanimité - comme couleur principale, en duo ou toutes ensemble. »

La richesse et la délicatesse de la couleur de l'année et des teintes de la palette Tendances Couleur 2020 peuvent être obtenues uniquement avec les produits Benjamin Moore. Avec des peintures pour tous les projets dans les secteurs résidentiel et commercial, le répertoire Benjamin Moore comprend AuraMD, AuraMD pour salles de bains et spas, REGALMD Select, Ultra SpecMD, Benjamin Moore NaturaMD benMD, ADVANCEMD, ARBORCOATMD et AuraMD Entrée Remarquée. Vous trouverez chez votre détaillant indépendant les 3 500 couleurs Benjamin Moore offertes en flacons d'essai ainsi que des cartes Tendances Couleur 2020. Les produits Benjamin Moore sont offerts exclusivement par plus de 5 000 magasins de peinture et de décoration indépendants appartenant à des propriétaires-exploitants partout au Canada et aux États-Unis.

Pour en apprendre davantage sur la couleur de l'année et la palette Tendances Couleur 2020 de Benjamin Moore, ou pour repérer le détaillant le plus proche, accédez au site benjaminmoore.ca. Vous pouvez aussi utiliser le mot-clic #TendancesCouleur2020 sur les réseaux sociaux, y compris Facebook (Benjamin Moore Québec), Instagram @benjaminmoore,Twitter @BenjaminMooreCA, Pinterest (Benjamin Moore) et YouTube (BenjaminMoorePaints).

À propos de Benjamin Moore

Fondée en 1883, Benjamin Moore est le fabricant de la marque préférée de peintures, de couleurs et de revêtements en Amérique du Nord. Un des principaux fabricants nord-américains de revêtements résidentiels et commerciaux de première qualité, Benjamin Moore s'engage résolument à innover et à adopter des pratiques de fabrication durables. Le répertoire de gammes phares des peintures de qualité supérieure comprend notamment les marques AuraMD, REGALMD Select, CENTURYMD, Ultra SpecMD, Benjamin Moore NaturaMD et benMD. Le fabricant est réputé pour sa gamme de plus de 3 500 couleurs appréciée tant par les consommateurs que les designers. Les peintures Benjamin Moore sont offertes exclusivement par plus de 5 000 magasins de peinture et de décoration appartenant à des propriétaires-exploitants locaux.

