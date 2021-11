Depuis 2014, la Garde côtière canadienne et Bell Textron Canada ont entretenu une relation solide qui s'est renforcée lors du renouvellement de la flotte d'hélicoptères légers et moyens de la Garde côtière, composée de sept hélicoptères Bell 412EPI et 16 hélicoptères Bell 429. Ces hélicoptères fournissent un soutien aux navires engagés dans des travaux maritimes essentiels, notamment les aides à la navigation, les interventions environnementales, les opérations de déglaçage, et le soutien aux opérations de recherche et sauvetage. La Garde côtière canadienne aide à garder les eaux canadiennes sécuritaires, propres et plus accessibles, en vue de maintenir la bonne marche de l'économie canadienne.

Depuis 35 ans, Bell Textron Canada conçoit, met au point, assemble et livre des hélicoptères commerciaux d'avant-garde à Mirabel, afin d'offrir des solutions de levage vertical aux exploitants, aux entreprises et aux agences gouvernementales dans le monde entier, bâtissant ainsi un héritage remarquable en tant que société d'hélicoptères du Canada. Certifié en 2009, le Bell 429 est le fruit d'une collaboration étroite avec le gouvernement du Canada et avec les gouvernements provinciaux.

L'annonce d'aujourd'hui représente l'aboutissement de sept ans d'efforts visant à assurer que la Garde côtière dispose de l'équipement dont elle a besoin. La construction de la flotte d'hélicoptères de la Garde côtière au Canada par Bell Textron Canada a contribué à la croissance économique du Canada, et permis d'offrir aux Canadiens des emplois de qualité et bien rémunérés. Le travail accompli permettra à la Garde côtière de bien servir les Canadiens dans les années à venir.

Citations

« Grâce à cet approvisionnement, notre flotte d'hélicoptères légers de la Garde côtière canadienne est entièrement renouvelée. C'est très important parce qu'une Garde côtière forte et bien équipée est l'un des meilleurs moyens de sauver des vies sur l'eau et de protéger notre milieu marin. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Nous sommes fiers de contribuer à l'accessibilité, la durabilité et la sécurité de nos eaux canadiennes. Grâce à notre expertise éprouvée et à un réseau de soutien canadien bien établi, Bell continue de servir les citoyens partout dans le monde. Notre main-d'œuvre mondiale et notre base industrielle canadienne célèbrent avec la Garde côtière canadienne et les exploitants d'hélicoptères Bell 429 du monde entier. Avec cet aéronef, la GCC est maintenant le plus grand exploitant d'appareils Bell 429 au monde. »

Steeve Lavoie, président, Bell Textron Canada

« Grâce au Plan de renouvellement de la flotte de la Garde côtière canadienne, nous nous assurons que nos membres disposent du meilleur équipement possible pour faire leur travail. La flotte d'hélicoptères Bell 412 et 429 de la Garde côtière, et les pilotes jouent un rôle important qui permet à la Garde côtière d'offrir des services aux Canadiens, où qu'ils se trouvent. »

Mario Pelletier, commissaire, Garde côtière canadienne

Faits en bref

Les hélicoptères de la Garde côtière participent à une grande diversité d'opérations telles que la surveillance des déversements d'hydrocarbures et de l'état des glaces. Les hélicoptères sont également utilisés pour la maintenance et la construction d'aides à la navigation et d'équipements de télécommunications, le transfert de personnel et de marchandises entre les navires et la terre, ainsi que pour fournir un soutien aux missions scientifiques.

L'hélicoptère Bell 429 a été mis au point par Bell en étroite collaboration avec les gouvernements fédéral et provinciaux. Il a été conçu, construit, mis à l'essai et certifié au Canada , par des Canadiens.

, par des Canadiens. En 2014-2015, le gouvernement du Canada a attribué un contrat à Bell et à Bell Textron Canada pour la livraison d'une flotte de 23 hélicoptères à la fine pointe de la technologie destinée à la Garde côtière canadienne. La valeur du contrat s'élève à plus de 338 millions de dollars.

a attribué un contrat à Bell et à Bell Textron Canada pour la livraison d'une flotte de 23 hélicoptères à la fine pointe de la technologie destinée à la Garde côtière canadienne. La valeur du contrat s'élève à plus de 338 millions de dollars. Chaque année, les 16 hélicoptères Bell 429 de la Garde côtière canadienne effectuent plus de 5 500 heures de vol. À ce jour, à l'échelle mondiale, les appareils Bell 429 ont accumulé un total de 523 000 heures d'exploitation.

Liens connexes

Restez branché

Suivez Pêches et Océans Canada sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

Certains énoncés contenus dans ce communiqué peuvent projeter des revenus ou décrire des stratégies, des objectifs, des perspectives ou d'autres questions non historiques; ces énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date à laquelle ils sont formulés, et nous n'assumons aucune obligation de les mettre à jour. Ces énoncés sont assujettis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que nos résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs.

SOURCE Garde côtière canadienne

Renseignements: Olivia McMackin, Attachée de presse, Bureau de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, 343-571-9193, [email protected]; Patricia Bergeron, Gestionnaire, Communications, Bell Textron Canada Ltée, 514-242-4213, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]

Liens connexes

https://www.ccg-gcc.gc.ca/