TORONTO, le 8 févr. 2024 /CNW/ - Unifor est scandalisé par l'annonce faite aujourd'hui par Bell Canada Entreprises Inc. (BCE Inc.) de supprimer 4 800 emplois représentant 9 % de sa main-d'œuvre touchant 800 membres du syndicat, tout en faisant délibérément passer les actionnaires avant les travailleurs en augmentant les versements de dividendes.

"C'est une nouvelle absolument dévastatrice pour des milliers de travailleuses et travailleurs et leurs familles. Pour ajouter l'insulte à l'injure, l'entreprise procède à ce licenciement massif tout en augmentant les dividendes versés aux actionnaires et en rachetant des actions," a déclaré Lana Payne, présidente nationale d'Unifor. "Les dirigeants et les actionnaires s'en sortent très bien pendant que nos membres sont jetés au chômage, d'autant plus que ce n'est pas la première fois dans le secteur des médias. Notre syndicat n'accepte pas que les changements de politique du gouvernement servent d'écran de fumée pour justifier les actions de l'entreprise," a déclaré Mme Payne.

Bell a bénéficié du soutien du gouvernement canadien aux industries nationales des télécommunications et des médias, ce qui lui a permis de devenir un géant des télécommunications au Canada.

Sur les 800 membres d'Unifor, la grande majorité provient du secteur des télécommunications, qui sont en grande partie des travailleurs responsables de la connexion des Canadiens, et 100 travailleurs proviennent du secteur des médias.

L'entreprise supprime également les bulletins d'information de midi sur toutes les stations de CTV, à l'exception de Toronto, ainsi que les bulletins d'information du soir et du week-end sur toutes les stations de CTV et de CTV2, à l'exception de Toronto, de Montréal et d'Ottawa. La perte des informations locales à travers le Canada est dévastatrice pour notre pays et notre démocratie.

Il s'agit du plus important licenciement collectif effectué par l'entreprise en 30 ans, et ce à un moment où l'entreprise est en bonne santé financière, capable d'augmenter continuellement ses dividendes d'une année sur l'autre au cours de la dernière décennie et de racheter des actions, ce qui contribue à garnir le nid des actionnaires et des dirigeants.

Alors que Bell continue de rejeter la faute sur le gouvernement fédéral et le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), qui tardent à accorder une aide financière aux entreprises de médias par le biais de la Loi sur les nouvelles en ligne (projet de loi C-18) et des mises à jour de la Loi sur la radiodiffusion (projet de loi C-11), l'entreprise a tout de même déclaré un énorme bénéfice de 2,3 milliards de dollars à la fin de l'année dernière.

Cette annonce marque le deuxième licenciement important au sein de l'entreprise de médias et de télécommunications depuis le mois de juin, lorsqu'elle a annoncé la suppression de 6 % des emplois et la fermeture ou la vente de neuf stations de radio.

"Nous sommes profondément consternés par cette annonce de suppressions d'emplois chez Bell, qui a un impact direct sur nos membres," a déclaré Daniel Cloutier, directeur d'Unifor Québec.

"Cette décision unilatérale démontre un manque flagrant de considération pour le dévouement et le travail acharné des membres d'Unifor, qui ne méritent pas cette instabilité. Nous exprimons notre colère et notre indignation face à cette situation inacceptable."

Len Poirier, secrétaire-trésorier national d'Unifor, a déclaré que ces travailleurs dévoués qui se sont consacrés à l'entreprise, méritent un meilleur traitement. "Nous condamnons cette décision et sommes solidaires avec nos membres."

L'entreprise a également confirmé, dans une note interne distincte, son intention de vendre 45 de ses 106 stations de radio à sept acheteurs, les ventes étant soumises à l'approbation du CRTC et à d'autres conditions de clôture.

Les stations de radio concernées se trouvent en Ontario, en Colombie-Britannique, au Québec et dans les provinces de l'Atlantique. Unifor représente les membres de quatre des stations de radio de Colombie-Britannique.

Unifor représente plus de 10 000 travailleurs des médias, dont 5 000 membres dans les industries de la radiodiffusion et du cinéma. Plus de 2 100 membres travaillent chez Bell Media.

Unifor représente 26 000 travailleurs des télécommunications, dont plus de 19 000 membres chez BCE Inc. et ses filiales.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat défend tous les travailleurs et leurs droits, lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger et s'efforce de créer des changements progressifs pour un avenir meilleur.

